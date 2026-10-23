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VIX còn 1.000 tỷ chưa giải ngân góp vốn vào sàn giao dịch tài sản mã hóa

H Hà An

CTCP Chứng khoán VIX (mã VIX-HOSE) vừa có báo cáo về tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 41/GCN-UBCK cấp ngày 13/2/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu VIX trên TradingView.H
Sơ đồ giá cổ phiếu VIX trên TradingView.H

Cụ thể, ngày 20/4/2026, VIX đã chào bán thành công 918.857.914 cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động thành công hơn 11.026 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, VIX sẽ dùng 1.000 tỷ đồng để góp thêm vào CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX; hơn 5.013 tỷ đồng dùng để bổ sung nguồn cho hoạt động đầu tư tự doanh; hơn 5.013 tỷ đồng dùng để bổ sung cho hoạt động vay giao dịch ký quỹ chứng khoán. Thời gian sử dụng vốn trong quý 2/2026, ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán.

Về tiến độ thực hiện, trong khoảng thời gian từ ngày 22/4/2026 đến 24/4/2026, VIX đã giải ngân hơn 5.013 tỷ đồng để nâng cao năng lực đầu tư tự doanh và hơn 5.013 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Còn 1.000 tỷ đồng dự kiến góp vốn vào CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX vẫn chưa được giải ngân.

Trước đó, công ty đã phát hành 122.500.761 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 20:1 cho 134.897 cổ đông. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên 2.572.788.533 cổ phiếu. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là ngày 17/9/2026.

Kết thúc quý 3/2026, VIX ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng đạt 173,84 tỷ đồng - trong kỳ cùng kỳ năm trước đạt 2.449,4 tỷ đồng đồng.

Theo VIX, nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ báo cáo giảm so với cùng báo cáo năm trước là do quý 3/2026, tổng doanh thu hoạt động của công ty đạt 2.047,6 tỷ đồng, giảm 1.174,23 đồng, tương ứng giảm 36,4% so với Quý 3/2025.

Nguyên nhân chủ yếu là doanh thu từ hoạt động kinh doanh tài sản tài chính ghi nhận thông qua Iãi/lỗ (FVTPL) giảm, trong đó, lãi bán tài sản tài chính giảm 1.285,7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Mặc dù khoản lãi đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL tăng 66,3 tỷ đồng và cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản FVTPL tăng 98,5 tỷ đồng, các khoản tăng này chưa đủ bù đắp phần giảm của lãi bán tài sản tài chính.

Bên cạnh đó, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 54,7 tỷ. Các khoản doanh thu từ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, lưu ký chứng khoán và bảo lãnh, đại lý phát hành có tăng nhưng tỷ trọng đóng góp còn hạn chế.

Ngoài ra, tổng chi phí hoạt động quý 3/2026 đạt 1.744,4 tỷ đồng, tăng 1.693,9 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu phát sinh từ hoạt động kinh doanh tài sản tài chính FVTPL. Cụ thể, chi phí chênh lệch giảm đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL ghi nhận 1.362,8 tỷ, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận số âm 188,7 tỷ đồng; đồng thời, lỗ bán tài sản tài chính FVTPL tăng 175,83 tỷ đồng.

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