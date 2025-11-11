"Cá mập" Pyn Elite báo lỗ trong tháng 10 do "ôm" toàn ngân hàng và VIX, FPT

Quỹ PYN Elite cũng vừa báo cáo hiệu suất giảm 4,85%, chủ yếu do điều chỉnh trong nhóm cổ phiếu tài chính.

Chỉ số VN-Index đã đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại vào ngày 16/10 (1.766 điểm). Đà tăng này được hỗ trợ bởi tốc độ tăng trưởng GDP quý III đạt 8,23% và quyết định của FTSE về việc nâng hạng Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi (Emerging Markets – EM), dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2026.

Sau giai đoạn chốt lời, chỉ số đã ghi nhận đợt điều chỉnh mạnh, giảm 1,33% trong tháng 10. Quỹ PYN Elite cũng vừa báo cáo hiệu suất giảm 4,85%, chủ yếu do điều chỉnh trong nhóm cổ phiếu tài chính. Như vậy, đây là tháng thứ hai liên tiếp quỹ đến từ Phần Lan ghi nhận hiệu suất âm, tháng trước quỹ này cũng âm 4,85%.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III nhìn chung khá tích cực, với tổng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Top 10 danh mục của quỹ gồm các mã ngân hàng STB, MBB, VIB, OCB, chứng khoán có VIX, 2 doanh nghiệp hàng không HVN, ACV, doanh nghiệp bán lẻ MWG, công ty công nghệ FPT và 1 công ty bất động sản HDG.

Trong tháng 10, bộ đôi cổ phiếu “họ” FPT là FRT và FPT lần lượt tăng gần 16% và 12%, qua đó đóng góp lớn vào hiệu suất của quỹ. Ngược chiều, các mã thuộc nhóm tài chính như VIX, VCI hay DSE lại sụt giảm mạnh từ 14% đến 22%, kéo tụt hiệu suất của quỹ. Riêng cổ phiếu VIX tính từ đỉnh đã giảm tới 42%.

Dù nhóm cổ phiếu nhóm chứng khoán gây áp lực lên hiệu suất danh mục, PYN Elite vẫn đánh giá TCX là khoản đầu tư tiềm năng nhờ nền tảng kinh doanh vững vàng và vị thế dẫn đầu ngành. TCX là công ty chứng khoán có giá trị vốn hóa và vốn chủ sở hữu lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời là doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất trong 6 năm liên tiếp.

TCX đã hoàn tất IPO được mong đợi vào tháng 9/2025 với mức đăng ký mua gấp 2,5 lần, và niêm yết trên HOSE ngày 21/10. Pyn Elite Fund tiết lộ rằng đã đăng ký mua một lượng đáng kể trong đợt chào bán này.

Danh mục của Pyn Elite Fund.

Về một số thông tin vĩ mô, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 10. Xuất khẩu tăng 17,5% so với cùng kỳ, trong khi nhập khẩu tăng 16,8%. Sản xuất công nghiệp cũng ghi nhận mức tăng 10,8%, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp đạt tăng trưởng hai chữ số.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) đạt 54,5 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 7/2024. Trong 10 tháng đầu năm, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký tăng 15,6% so với cùng kỳ, còn FDI thực hiện tăng 8,8%.

Tăng trưởng doanh số bán lẻ chậm lại ở mức 7,2% so với cùng kỳ, phần nào do ảnh hưởng của bão và lũ lụt trên diện rộng. Lạm phát duy trì ở mức ổn định, 3,25%, trong khi đầu tư công thực hiện trong 10 tháng tăng mạnh 27,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, nguồn thu ngân sách Nhà nước tăng 30,8%, đạt 111% mục tiêu cả năm.

Ngày 26/10, Việt Nam và Mỹ công bố Hiệp định khung thương mại song phương, mở đường cho mối quan hệ hợp tác sâu rộng hơn và khả năng giảm thuế trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV, khai mạc ngày 20/10 và kéo dài trong 50 ngày, sẽ xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026–2030 trị giá 300 tỷ USD, cùng với 49 dự thảo luật và 4 nghị quyết nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý trong các lĩnh vực trọng điểm như bất động sản và đầu tư công.

Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng - người đứng đầu quản lý Pyn Elite Fund cho rằng, hoạt động chốt lời của nhà đầu tư đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trong tháng 9 và 10, đặc biệt là nhắm vào các cổ phiếu công ty chứng khoán và ngân hàng do quỹ nắm giữ.

Điều này đã ảnh hưởng đến hiệu suất của quỹ ngoại này so với VN-Index. Pyn Elite Fund ghi nhận hiệu suất âm 3,2% trong tháng 9 dù VN-Index chỉ giảm 1,2%.

Mặc dù vậy, theo quan điểm của Pyn Elite Fund, sự sụt giảm này chỉ là tạm thời vì xu hướng chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng rõ ràng là tăng. Điều này được hỗ trợ bởi sự phát triển kinh tế vững chắc cũng như tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ.