VN-Index giảm mạnh, kiểm định vùng hỗ trợ 1740 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 30/10/2026.

Theo BVSC, VN-Index đảo chiều giảm sau khi kiểm định không thành công vùng kháng cự 1770 điểm, đồng thời đánh mất đường hỗ trợ Span B với thanh khoản gia tăng lên quanh mức trung bình 20 phiên.

Kết phiên ngày 29/10, VN-Index giảm 11,04 điểm, đóng cửa tại 1755,61 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 3,25 điểm, đóng cửa tại 256,61 điểm.

VN-Index có khả năng tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ hội tụ quanh 1740 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đảo chiều giảm sau khi kiểm định không thành công vùng kháng cự 1770 điểm, đồng thời đánh mất đường hỗ trợ Span B với thanh khoản gia tăng lên quanh mức trung bình 20 phiên. Chỉ số hình thành nến đỏ biên độ rộng, đóng cửa gần mức thấp nhất phiên, cho thấy áp lực bán gia tăng và phủ nhận phần lớn nhịp tăng trong phiên sáng.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI hình thành đỉnh sau thấp hơn và đảo chiều giảm, trong khi đường MACD vẫn nằm trên đường tín hiệu nhưng tiến sát ngưỡng 0, với histogram dương thu hẹp dần. Các tín hiệu này cho thấy động lượng tăng đang suy yếu và rủi ro điều chỉnh ngắn hạn gia tăng.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1735 – 1740. Vùng kháng cự: 1760 – 1770.

VN-Index có khả năng tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ hội tụ quanh 1740 điểm, nơi tập trung các đường Tenkan và Kijun. Chỉ số cần giữ vững vùng này và hình thành đáy sau cao hơn để duy trì kịch bản tích lũy trong biên độ hẹp dần; ngược lại, nếu đánh mất vùng hỗ trợ, rủi ro điều chỉnh sâu hơn sẽ gia tăng”.

Trong những phiên tới, trạng thái rung lắc có thể tiếp diễn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Áp lực điều chỉnh quay trở lại chiếm ưu thế trong phiên hôm nay, đẩy VN-Index lùi về đóng cửa tại 1755,61 điểm, giảm 11,04 điểm (-0,62%) so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 13/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí giảm mạnh nhất, theo sau là Công nghệ Thông tin và Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Ở chiều ngược lại, ngành Tài nguyên Cơ bản là nhóm có hiệu suất tích cực nhất trong phiên. Về giao dịch khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên HSX và mua ròng trên HNX và UPCoM.

Sau nhiều phiên giằng co nhưng không thể vượt qua kháng cự SMA50 (quanh 1772 điểm), sự phân hóa tại các nhóm trụ cột cùng áp lực bán lớn ở nhóm Dầu khí đã kéo VN-Index lùi bước trong phiên hôm nay. Dù vậy, RSI vẫn duy trì trên mốc 50 và MACD giữ tín hiệu tích cực, cho thấy đây nhiều khả năng là nhịp điều chỉnh trong vùng tích lũy. Trong những phiên tới, trạng thái rung lắc có thể tiếp diễn; nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng, thị trường có thể lùi về kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh cụm SMA10/SMA20 (tương ứng vùng 1735 – 1740 điểm)”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1735 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1735 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. Kháng cự mạnh 1800 điểm, vùng giá trung bình 200 phiên. Tuy nhiên áp lực cung tiếp tục gia tăng mạnh khá đột biến trên nhiều nhóm mã. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 1735 điểm. Trong trường hợp tích cực để VN-Index cải thiện xu hướng, cần có động lực tăng trưởng vượt trội đến từ nhóm VinGroup_chiếm và ngân hàng.

Ngắn hạn, thị trường sắp kết thúc tháng 10/2026, giai đoạn công bố kết quả kinh doanh quí 3/2026. Diễn biến thị trường trong những phiên gần đây khá tiêu cực, nhiều doanh nghiệp sau khi công bố kết quả kinh doanh quí 3 và 09 tháng 2026 tăng trưởng tốt đã chịu áp lực bán mạnh đột biến. Điều này dẫn đến tâm lý nhà đầu tư khá tiêu cực và các vị thế bán dừng lỗ ngắn hạn gia tăng mạnh. Trong các báo cáo trước, chúng tôi đã nêu quan điểm khuyến nghị không mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng kháng cự. Ưu tiên kiểm soát rủi ro, đánh giá thận trọng các cơ hội đầu tư. Nhà đầu tư nên ưu tiên kiểm soát rủi ro khi trên thị trường đa phần các nhóm ngành đều có xu hướng giá ngắn trung hạn là điều chỉnh, tích lũy, không có nhiều cơ hội.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy xung quanh vùng hỗ trợ 1740-1750 điểm trong các phiên tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 11,0 điểm (-0,6%), đóng cửa ở mức 1755,6 điểm. Sau khi mở cửa tăng nhẹ, chỉ số chịu áp lực bán lan rộng trong phiên sáng. Áp lực bán tập trung ở nhóm Dầu khí và một số cổ phiếu khác như FPT và MCH đã kéo chỉ số lùi về sát mốc 1,750 điểm. Sang phiên chiều, chỉ số chủ yếu giằng co trong biên độ hẹp quanh 1755-1760 điểm. Thanh khoản trong phiên hôm nay đạt khoảng 14,500 tỷ VND, tăng nhẹ so với phiên trước đó.

Trái ngược với quan điểm của chúng tôi trong phiên trước, chỉ số tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1750 điểm ngay trong phiên hôm nay. Các đỉnh ngắn hạn thấp dần cùng áp lực bán ròng kéo dài của khối ngoại cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để chinh phục vùng kháng cự 1780–1800 điểm. Do đó, chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy xung quanh vùng hỗ trợ 1740-1750 điểm trong các phiên tiếp theo. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý trong giai đoạn này”.

Lực cầu bắt đầu trở lại vùng thận trọng

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Triển vọng hồi phục gặp nhiều thách thức: Tuy điểm số giảm trong phiên 29/10 không lớn nhưng chất lượng lộ rõ một số dấu hiệu yếu hơn để kỳ vọng đà hồi phục nối tiếp bền vững. Số lượng cổ phiếu thủng đáy 1 năm tiếp tục tăng trở lại mức 5,4% cùng số lượng cổ phiếu tăng trong ngày tiếp tục dưới 35% phiên thứ 4 liên tiếp. Các nhóm cổ phiếu nền cao dẫn dắt cuối quý 3 hoặc đang hồi phục mạnh ngắn hạn đều đồng loạt điều chỉnh giảm với biên độ lớn như Dầu khí, Thực phẩm đồ uống, Tiêu dùng, Tiện ích. Ngược lại các nhóm Bán lẻ, Ngân hàng vốn lớn vẫn còn hỗ trợ nâng đỡ cuối phiên, cho thấy lực cầu bắt đầu trở lại vùng thận trọng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Với bối cảnh chất lượng hồi phục bắt đầu phân hoá cao trở lại, nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ở mức thận trọng, 50% cổ phiếu/50% tiền mặt. Hạn chế bắt đáy các doanh nghiệp vẫn còn động lượng giảm lớn hoặc mua đuổi các doanh nghiệp nền quá cao. Kiên nhẫn theo dõi khả năng ổn định của thị trường quanh vùng 1.750 điểm trước khi giải ngân tập trung ở các nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao và triển vọng kết quả kinh doanh cả năm tăng trưởng tốt như Bán lẻ (MWG, FRT), Tiêu dùng (MSN, MCH), Bảo hiểm (BVH), Cao su (GVR, DPR), Dệt may (MSH, TNG) và Thuỷ sản (ANV)”.

Cần tính đến xác suất VN-Index kiểm tra lại hỗ trợ 1720-1730

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giảm 11 điểm do áp lực cung lớn trong phiên.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI hướng xuống cho thấy tín hiệu suy yếu của động lực chung trong ngắn hạn. Với diễn biến này, khả năng cao chỉ số sẽ quay về kiểm tra hỗ trợ 1730 tại đường MA20, tương đương khoảng gap được hình thành vào phiên 22.10.

Ở khung đồ thị giờ, 2 chỉ báo RSI và MACD đảo chiều đi xuống và 3 đường +/-DI cùng ADX neo dưới mốc 25 thể hiện chỉ số chung sẽ cần thêm thời gian để cân bằng và tích lũy, và cũng cần tính đến xác suất VN-Index kiểm tra lại hỗ trợ 1720-1730 như nhận định nêu trên.

Lực cung lớn trong phiên hôm nay đã khiến chỉ số chung liên tục rung lắc khi thiếu sự nâng đỡ của dòng tiền mua cũng như nhóm cổ phiếu blue-chips. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến thị trường và cân nhắc cơ cấu danh mục theo hướng hiện thực hóa lợi nhuận từng phần ở cổ phiếu đánh mất hỗ trợ quan trọng và chỉ duy trì nắm giữ mã duy trì xu hướng ổn định. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu xác nhận cân bằng của thị trường trước khi giải ngân mở vị thế mới”.

Chỉ số có khả năng tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ kế tiếp quanh 1730–1735 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index tiếp tục thoái lui từ khu vực 1770 điểm và đóng cửa dưới vùng hỗ trợ 1760–1765 điểm. Theo đó, chỉ số có khả năng tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ kế tiếp quanh 1730–1735 điểm. Vùng 1765–1770 điểm hiện đóng vai trò kháng cự ngắn hạn”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.