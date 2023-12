Tổng giám đốc QNS tiếp tục "kiên trì" đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

CTCP Đường Quảng Ngãi (mã QNS – UPCoM) vừa công bố kết quả mua cổ phiếu của ông Võ Thành Đàng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc QNS.

Theo đó, ông Võ Thành Đàng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu từ ngày 17/11 đến ngày 13/12. Tuy nhiên kết thúc đợt giao dịch, ông Đàng không mua được cổ phiếu nào, nguyên nhân do điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên ông Đàng mua không thành công cổ phiếu của công ty. Từ đầu năm tới nay, ông Đàng đã mua nhiều lần cổ phiếu nhưng không thành công.

Cụ thể: gần nhất là từ ngày 12/10 đến ngày 10/11, ông Đàng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu nhưng bất thành. Nguyên nhân cũng do điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Đồng thời, ông Đang đăng ký mua tiếp 1 triệu cổ phiếu QNS nhằm đầu tư, từ ngày 20/10 đến ngày 18/1/2024. Hiện, ông Đàng đang nắm giữ 28.300.048 CP, chiếm 7,93% tại QNS.

Chốt phiên 19/12, giá cổ phiếu QNS tăng 44.300 đồng/cp và giảm 9,78% trong 6 tháng qua và tăng gần 24% từ đầu năm đến nay và tạm tính theo mức giá này, nếu mua thành công trên sàn, ông Đàng có thể phải chi 443 tỷ đồng.

Mới đây, SSI Research đã đưa ra luận điểm đầu tư với QNS là SSI Research duy trì khuyến nghị "trung lập" đối với cổ phiếu QNS vì SSI Research cho rằng giá đường có thể đang ở đỉnh của chu kỳ. SSI Research đưa ra giá mục tiêu 1 năm cho QNS là 53.500 đồng/cổ phiếu. Triển vọng lợi nhuận năm 2024 vẫn tích cực nhờ mảng đường tiếp tục tăng trưởng, đồng thời cổ tức bằng tiền duy trì ổn định (tỷ suất cổ tức là 8%) cũng là một điểm đáng tích cực.

Về kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2023: Doanh thu thuần của QNS đạt 9,6 nghìn tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (tăng 73% so với cùng kỳ), hoàn thành lần lượt 97% và 95% dự báo năm 2023 và phù hợp với ước tính của SSI Research. Theo đó, riêng trong tháng 11, lợi nhuận trước thuế đạt 170 tỷ đồng (giảm 8% so với tháng trước), do lợi nhuận trước thuế mảng sữa đậu nành giảm so với tháng trước trong khi lợi nhuận trước thuế mảng đường đi ngang so với tháng trước.

Lũy kế 11 tháng năm 2023, mảng đường là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của công ty, với doanh thu thuần đạt 3,9 nghìn tỷ đồng (tăng 96% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 950 tỷ đồng (tăng 280% so với cùng kỳ). Sản lượng tiêu thụ đường trong 11 tháng 2023 ước đạt 210 nghìn tấn (tăng 79% so với cùng kỳ).

Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của mảng sữa đậu nành lần lượt đạt 3,7 nghìn tỷ đồng (giảm 7% so với cùng kỳ) và 710 tỷ đồng (tăng 3% so với cùng kỳ). Do tiêu thụ yếu nên sản lượng tiêu thụ sữa đậu nành đạt 220 triệu lít (giảm 10% so với cùng kỳ).

Cập nhật thị trường đường, SSI Research cho biết đầu tháng 12/2023, giá đường trong nước duy trì ở mức 22.000 đồng/kg (đi ngang so với tháng trước, tăng 24% so với cùng kỳ), khi Việt Nam bước vào niên vụ mía 2023/2024. Đối với thị trường toàn cầu, giá đường thế giới giảm 0,22 USD/lbs (giảm 19% so với tháng trước, tăng 13% so với cùng kỳ). Trong tháng 11, ISO đã điều chỉnh giảm mức thâm hụt đường toàn cầu từ 2,1 triệu tấn xuống 0,3 triệu tấn trong niên vụ 2023/2024, do dự báo nguồn cung đường toàn cầu tăng 3% (chủ yếu từ Brazil).

Ngoài ra, các nhà sản xuất đường trên toàn thế giới có thể chuyển sang ép mía nhiều hơn để sản xuất đường thay vì ethanol do áp lực giảm giá dầu.



SSI Research cho rằng giá đường thế giới giảm sẽ không tác động ngay đến giá đường trong nước trong ngắn hạn do đường nhập khẩu đang được giám sát chặt chẽ và tuân thủ chính sách chống bán phá giá, chống trợ cấp của Việt Nam.