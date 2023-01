Tổng giám đốc "kiên trì" đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu QNS

Ông Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đường Quảng Ngãi (mã QNS-HNX) công bố mua vào mua 1.000.000 cổ phiếu QNS.

Theo đó, ông Võ Thành Đàng, Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch đăng ký 1 triệu cổ phiếu QNS, nhằm mục đích đầu tư. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh, thời gian dự kiến từ ngày 10/1 đến ngày 8/2/2023.

Trước đó, ông Đàng cũng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu QNS từ ngày 21/12/2022 đến ngày 03/01/2023, tuy nhiên kết thúc đợt đăng ký, ông Đàng mới mua được 553.300 cổ phiếu và nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 226.062.548 cổ phiếu, chiếm 7,3%.



Nếu giao dịch thành công, ông Đàng sẽ nâng sở hữu lên 227.062.548 cổ phiếu, chiếm 7,58% vốn điều lệ tại QNS.

Đáng chú ý, trong 1 năm trở lại đây, ông Võ Thành Đàng đã 10 lần đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu QNS. Tuy nhiên, ông này đã 5 lần mua không thành công và 5 lần mua được với một số lượng nhỏ cổ phiếu so với đăng ký.

Chốt phiên giao dịch ngày 5/1, giá cổ phiếu này giảm xuống còn 34.500 đồng/cổ phiếu và tạm tính theo mức giá này, ông Đàng dự chi trên 34,5 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Được biết, QNS hiện ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng năm 2022 lần lượt đạt 8,3 nghìn tỷ đồng - tăng 13% so với cùng kỳ và 1,2 nghìn tỷ đồng - giảm 4% so với cùng kỳ. Ngoài ra, QNS đã công bố kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận ròng năm 2023 lần lượt là 8,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ và 1,0 nghìn tỷ đồng - giảm 16% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI lưu ý rằng QNS thường đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng. Công ty dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2022 với tỷ lệ 10%, ngày chốt danh sách là 5/1/2023 (tỷ lệ tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 là 5%).



Đối với mảng sữa đậu nành, SSI ước tính sản lượng tiêu thụ cho năm 2022/2023 sẽ tương đương với năm 2021 do sức tiêu thụ của người tiêu dùng yếu hơn và SSI điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng mảng sữa đậu nành xuống 0% so với cùng kỳ cho năm 2023 - từ mức 2% so với cùng kỳ trong dự báo trước đó.

Đối với mảng đường, SSI giữ nguyên dự báo, với sản lượng đường tinh luyện tăng 33% và tỷ suất lợi nhuận gộp là 28,4%, so với 29,5% trong năm 2022. Theo đó, năm 2023, chúng tôi điều chỉnh giảm 10% dự báo lợi nhuận xuống 1,3 nghìn tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ).

Qua đó, giá mục tiêu mới của SSI đối với cổ phiếu QNS là 40.400 đồng/cổ phiếu (điều chỉnh giảm từ 44.600 đồng/cổ phiếu), dựa trên P/E mục tiêu là 11 lần đối với mảng sữa đậu nành và 6 lần đối với các mảng hoạt động khác. Với tiềm năng tăng giá 14% (tổng ROI là 22%) và SSI lặp lại khuyến nghị "khả quan" đối với cổ phiếu QNS.

Trong năm 2023, SSI ước tính các doanh nghiệp sản xuất đường trong nước sẽ tiếp tục hưởng lợi từ thuế chống trợ cấp và chống bán phá giá đối với đường Thái Lan. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng động thái của đường nhập lậu có thể sẽ tiếp diễn trong năm 2023.



Ngoài ra, SSI dự báo Bộ Công Thương sẽ nâng hạn ngạch nhập khẩu đường tối đa trong năm 2023 để bổ sung nguồn cung đường trong nước. Vào tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương đã nâng hạn ngạch đường nhập khẩu từ 108 nghìn tấn cho niên vụ 2020/2021 lên 200 nghìn tấn cho niên vụ 2021/2022. Do đó, chúng tôi dự báo giá đường năm 2023 sẽ giảm 5-10% so với mức đỉnh năm 2022 xuống khoảng 18.000-19.000 đồng/kg.