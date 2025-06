“Vương triều” Anna Wintour trị giá bao nhiêu?

Truyền thông đồng loạt đưa tin: Anna Wintour sẽ chính thức rời vị trí Tổng biên tập Vogue Mỹ sau 37 năm gắn bó, khép lại một trong những chặng đường lãnh đạo có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử ngành thời trang.

Trong một thế giới nơi các định chế đang bị đặt dấu hỏi, Vogue Mỹ vẫn giữ được điều mà mọi thương hiệu khao khát: sự tin cậy, ảnh hưởng văn hóa và khả năng chuyển hóa nội dung thành doanh thu. Nếu Anna Wintour rời ghế tổng biên tập, thế giới một lần nữa phải nhìn lại giá trị thực sự của Vogue Mỹ không chỉ là một tạp chí, mà là một đế chế kinh tế, văn hóa, và định chế toàn cầu.

NỮ HOÀNG KHÔNG CẦN NGAI VÀNG

Không thể đong đếm đơn thuần bằng số bản in hay lượt click chuột vì Vogue Mỹ là đòn bẩy đã định hình cả thị trường tiêu dùng. Trong thời kỳ đỉnh cao, số báo tháng 9/September Issue quan trọng nhất năm, có thể chứa tới hơn 500 trang quảng cáo, mỗi trang trị giá từ 70.000 đến hơn 200.000 USD, mang về hàng chục triệu USD chỉ trong một ấn phẩm.

Theo các phân tích thị trường nội bộ, tổng doanh thu quảng cáo thường niên của Vogue Mỹ có thể đạt mốc 300 triệu USD. Trang Vogue.com, với hàng triệu lượt truy cập hàng tháng, là điểm đến của giới yêu thời trang, người tiêu dùng cao cấp và các nhà tiếp thị. Chỉ riêng hệ sinh thái digital của Vogue được ước tính có thể tạo ra từ 50 đến 150 triệu USD mỗi năm chưa kể giá trị PR và định vị thương hiệu gián tiếp.

Để hiểu giá trị thực của Vogue, cần nhìn xa hơn những con số này. Khi Vogue Mỹ đặt một ngôi sao lên trang bìa, doanh số dòng sản phẩm họ mặc tăng vọt. Khi Vogue giới thiệu một thương hiệu, giá trị cổ phần của thương hiệu đó trên sàn giao dịch hoặc thị trường gọi vốn có thể thay đổi chỉ sau một đêm. Đó là cách mà Vogue trở thành thứ quyền lực vô hình, một nền kinh tế của sự ảnh hưởng.

“Khi tôi trở thành biên tập viên của Vogue , tôi háo hức chứng minh với tất cả những ai lắng nghe rằng có một cách mới, thú vị hơn để hình dung về một tạp chí thời trang Mỹ. Bây giờ, tôi thấy rằng niềm vui lớn nhất của tôi là giúp thế hệ biên tập viên nhiệt huyết tiếp theo xông pha vào lĩnh vực này bằng những ý tưởng của riêng họ, được hỗ trợ bởi góc nhìn mới mẻ, thú vị về những gì một công ty truyền thông lớn có thể làm,” bà Wintour nói với nhân viên Vogue trong một cuộc họp vào thứ năm.

Tổng doanh thu quảng cáo thường niên của Vogue Mỹ có thể đạt mốc 300 triệu USD.

Sau gần bốn thập kỷ định hình thẩm mỹ thời trang toàn cầu, Anna Wintour được người ta nhắc đến nhiều không phải vì bà là người giỏi nhất, mà vì bà là người khiến cả thế giới thay đổi cách nhìn về thời trang. Dưới bàn tay quyền lực của bà, các cái tên như Marc Jacobs, Alexander McQueen, John Galliano, Tom Ford hay Virgil Abloh đều từng được nâng đỡ hoặc bước qua “cổng Vogue” để trở thành biểu tượng.

Bà cũng là "nữ hoàng" thực sự đứng sau Met Gala – sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh với doanh thu tỷ USD. Với phong cách làm việc lạnh lùng, quyết đoán, không khoan nhượng, bà vừa là nỗi ám ảnh, vừa là nguồn cảm hứng bất tận. Cả ngành gọi bà là AW, như một mật danh, một sự e dè pha lẫn kính trọng.

NHỮNG CON SỐ VẪN CÒN LÊN TIẾNG

Khi Anna Wintour lần đầu tiên bước vào tòa soạn với tư cách Tổng biên tập vào năm 1988, ngành thời trang thế giới còn chìm trong những quy chuẩn cổ điển vẻ đẹp Eurocentric, người mẫu cao gầy, và những tấm hình sắp đặt cứng nhắc như tượng.

Ba mươi bảy năm sau, bà rời đi, để lại một thế giới mà thời trang không chỉ là váy vóc. Dưới thời Wintour, Vogue từng đưa Michelle Obama lên bìa trong bộ váy Jason Wu, từng khiến vận động viên Serena Williams xuất hiện như một nữ thần Hy Lạp, từng dám chọn Kim Kardashian giữa lúc cả thế giới thời trang còn dè bỉu cô là “celebrity rẻ tiền”…

Wintour không chạy theo chuẩn mực – bà thay đổi chuẩn mực. Bà mở rộng khái niệm về cái đẹp, về ai xứng đáng xuất hiện trên trang bìa, tại sao Vogue nên là nơi diễn ngôn của nữ quyền, bản sắc và sự đa dạng. Trong suốt sự nghiệp của mình, Anna Wintour luôn là người phụ nữ lạnh lùng, cứng rắn, khó gần – đến mức trở thành nguyên mẫu cho nhân vật Miranda Priestly trongbộ phim The Devil Wears Prada (Quỷ dữ bận đồ Prada).

Nhưng có lẽ sự thật công bằng hơn là: bà chưa từng có đặc quyền được mềm yếu. Là một phụ nữ ở đỉnh cao quyền lực giữa thế giới đàn ông và định kiến, Wintour không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành pháo đài. Một pháo đài biết chọn váy Chanel đúng mùa, biết ai sẽ là nhà thiết kế lớn kế tiếp và biết khi nào là lúc rút lui.

Hiện tại, Condé Nast vẫn chưa công bố người kế nhiệm chính thức. Trong thông báo nội bộ gửi đến đội ngũ vào thứ Năm, bà Wintour cho biết Vogue sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm người kế nhiệm vị trí đứng đầu nội dung biên tập tại Mỹ. Còn bà Wintour vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm hai vị trí cấp cao: Giám đốc Nội dung toàn cầu của Condé Nast và Giám đốc Biên tập Toàn cầu của Vogue, nơi bà tiếp tục dẫn dắt chiến lược nội dung cho tạp chí trên quy mô quốc tế.

Ở vai trò Giám đốc Nội dung tại Condé Nast, Anna Wintour sẽ giám sát hệ thống các thương hiệu toàn cầu của tập đoàn, từ Wired, Vanity Fair, GQ, Architectural Digest, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, The World of Interiors đến Allure và nhiều tên tuổi khác, ngoại trừ The New Yorker, vốn được điều hành riêng bởi David Remnick.

Thay thế cho vị trí tổng biên tập, một vai trò mới mang tên "Trưởng ban nội dung biên tập" sẽ được thiết lập để dẫn dắt phiên bản Mỹ của tạp chí.

Hiện, tin đồn về người thay thế bà đang xoay quanh những cái tên như Edward Enninful (Vogue Anh), hay Chioma Nnadi – Trưởng ban Biên tập nội dung của British Vogue... Nhưng dù ai đến, thách thức lớn nhất với người kế nhiệm không phải là bán được nhiều quảng cáo hơn mà là giữ được vai trò của Vogue trong nền kinh tế của thẩm mỹ và biểu tượng. Một nền kinh tế nơi mỗi bìa báo, mỗi cái tên, mỗi quyết định “yes or no” đều mang theo hàng triệu USD cơ hội phía sau.

Ana Wintour từng nói: "Create your own style. Let it be unique for yourself and yet identifiable for others" - Hãy tạo ra phong cách của riêng bạn và bà đã sống đúng như vậy. Anna Wintour không rời khỏi thời trang, bà chỉ rời khỏi chiếc ghế biểu tượng. Thậm chí với Vogue Mỹ, bà rời đi, nhưng con số thì ở lại và chúng vẫn tiếp tục sinh lời.