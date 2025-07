Saint Laurent mở màn Tuần lễ thời trang nam Paris

Sau những mùa trình diễn trên sàn diễn sa mạc và bối cảnh La Mã, trở lại Paris trong bối cảnh này là một sự “quay về nhà” thích hợp. Vào lúc 5 giờ chiều, tòa nhà tròn tràn ngập ánh sáng – một hiện tượng hiếm hoi đối với một buổi trình diễn của Saint Laurent, thường diễn ra trong bóng tối.

Được dàn dựng tại sảnh lớn của Bourse de Commerce – Pinault Collection, buổi trình diễn không chỉ có bối cảnh ấn tượng mà còn là cuộc khám phá sâu sắc, gần như thầm lặng về sự thanh lịch, bản sắc và sự an ủi từ bên trong.

Giữa bối cảnh của tác phẩm “Clinamen” thanh bình, sàn diễn xoay quanh tác phẩm sắp đặt màu xanh da trời của Céleste Boursier-Mougenot: những chiếc bát sứ trôi dạt và va đập trên mặt nước hồ bơi như những ký ức không chịu lắng xuống. Trên mỗi ghế là một bức ảnh chụp chàng Yves Saint Laurent thời trẻ đang đi nghỉ ở Oran trong một chiếc quần short ngắn...

Ẩn dụ này không phải là ngẫu nhiên: Saint Laurent đã mở màn Tuần lễ thời trang nam Paris một giấc mơ về mùa hè năm 1974. Bộ sưu tập lấy cảm hứng tinh tế từ quá khứ và những cuộc chiến cá nhân của nhà sáng lập Yves Saint Laurent. Ghi chú về chương trình nói về khoảnh khắc “khi vẻ đẹp đóng vai trò như một lá chắn chống lại sự trống rỗng”, một sự phản ánh sâu sắc về trải nghiệm của con người và những quy tắc được bảo vệ mà nhiều người đàn ông, đặc biệt là từ một thế hệ nhất định, thường áp dụng.

Chủ đề này thể hiện trong bộ sưu tập nam giới Xuân – Hè 2026 thông qua các lựa chọn phong cách gợi cảm được kiềm chế – cà vạt thấp, kính râm tối màu che khuất đôi mắt và những hình bóng ôm sát cơ thể mà không bám chặt.

Dù vậy, những người hâm mộ bộ vest đen trắng đặc trưng của Saint Laurent có thể sẽ phải thất vọng đôi chút. Khi những hình bóng xuất hiện eo cao, bó chặt, vai mở rộng, lụa bồng bềnh và bộ vest được phác họa chứ không phải theo khuôn mẫu với tông màu rực rỡ: mù tạt, ô liu, mận, cà chua, gỉ sắt và cà phê espresso trong bảng màu mùa hè nhẹ nhàng của cát, muối, san hô, bọt biển và xanh lam.

Những đường nét được cân đối một cách hào phóng, với quần short rộng rãi, quần trench rộng thùng thình và áo khoác blazer có phần vai mở rộng tinh tế, nhấn mạnh vào vòng eo thon gọn và hình học gợi lên sự gợi cảm ẩn chứa. Quần short may đo gợi nhớ đến những chiếc quần mà Yves Saint Laurent mặc thời trẻ, không chỉ như một sự tham khảo mà còn là sự tiếp nối.

Tiếp theo, mối liên kết giữa Cơ thể và Trang phục là trọng tâm của bộ sưu tập, đưa chúng ta đến với Martha Graham, vũ công và biên đạo múa đầy cảm hứng và cấp tiến, đặc biệt là vũ đạo "Lamentation" (1930) của bà, vốn tập trung mạnh mẽ vào cơ thể. Các người mẫu giao nhau nhưng vẫn tách biệt một cách tinh tế, sự tĩnh lặng của họ được nhấn mạnh bởi tiếng ping va chạm nhẹ nhàng cộng hưởng của gốm.

Đó là minh chứng cho sự kiểm soát và trau chuốt của Vaccarello, nghiêng về sự tĩnh lặng hơn là một bài thuyết trình ồn ào. Vaccarello không mang đến sự quyến rũ của đêm tối, chỉ có ánh sáng ban ngày chân thực. Đây là sự khởi đầu cho những thiết lập và bộ sưu tập đầy tâm trạng, nồng nhiệt trước đây của anh. Nó yêu cầu mọi người ăn mặc để thể hiện nhiều hơn là để che giấu.

Nhưng giám đốc sáng tạo mới Anthony Vaccarello cẩn thận không để quá chìm đắm vào hoài niệm. Những sắc thái sắc nét và chi tiết kỳ lạ đưa người xem trở về hiện tại: kính râm có hình dạng bong bóng, mềm mại như gối dựa trên hình dạng cổ điển; cà vạt được nhét vào bên trong áo để tạo ảo giác như khăn quàng cổ và những loại vải đáng ngạc nhiên như nylon có hình dạng áo sơ mi bồng bềnh. Áo khoác trench coat cũng được tạo kiểu một cách bất ngờ như áo choàng, thắt nơ...

Bộ sưu tập Saint Laurent Xuân - Hè 2026 là một lời khẳng định đầy tự tin từ một nhà mốt luôn chắc chắn về quyền lực của mình tiếp tục khai thác phom dáng thanh mảnh đã làm nên đặc trưng của mùa đông hiện tại, nhưng với một bước tiến thẩm mỹ đầy tinh tế. Điểm khác biệt nằm ở kết cấu cực kỳ nhẹ, có lúc trong suốt. Đúng vậy, áo khoác dành cho mùa hè là để cho những ngày lạnh tại các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.

Bộ sưu tập thời trang nam này là lời tuyên bố đầy tự tin từ một nhà mốt hiểu rõ sức mạnh của mình. Sự gợi cảm tinh tế không phô trương, sự liên tục của phong cách vượt thời gian và thông điệp sâu sắc được truyền tải qua những hình thức tinh tế, sự tiếp nối của phong cách vượt thời gian. Điều này được kỳ vọng sẽ định vị Saint Laurent vững vàng trong làng mốt, dù nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.

Trong báo cáo tài chính quý 1/2025 từ tập đoàn Kering, doanh số giảm 14% chủ yếu do lượng khách hàng đến cửa hàng thấp. Kết quả kinh doanh này tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Kering là LVMH và Hermès. Trong đó, doanh thu của Saint Laurent giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 679 triệu Euro.

Doanh số ở Trung Đông ghi nhận sự tăng trưởng, ở Hoa Kỳ và châu Âu bình ổn, châu Á giảm. Tuy nhiên, doanh thu từ các nguồn phí tài sản trí tuệ tăng, lên 20%. Điều này cho thấy mỹ phẩm và nước hoa Saint Laurent, được quản lý bởi tập đoàn L’Oréal, có sức hút lớn.

Cùng với sự sụt giảm của Gucci, để đảm bảo duy trì các hoạt động, tập đoàn Kering đã bán đi các bất động sản lớn ở Pháp và Hoa Kỳ để trang trải. Cụ thể, tập đoàn bán đi 60% các bất động sản ở trung tâm Paris cho Ardian, thu về 837 triệu Euro; các cửa hàng ở các khu outlet bán hàng giảm giá ở Hoa Kỳ, thu về 350 triệu Eeuro.