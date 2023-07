Xả lớn, VN-Index “tuột” mốc 1.200 điểm

Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tăng vọt 54% so với sáng hôm qua, lên mức cao kỷ lục từ tháng 8/2022 với trên 11 ngàn tỷ đồng. Đáng tiếc là thanh khoản lớn này lại do lực xả hàng đột biến, khiến cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,8 lần số tăng giá. VN-Index để mất 6,55 điểm và tuột xuống dưới mức 1.200 điểm vừa chạm tới hôm qua.

Lực bán đã có tín hiệu mạnh ngay từ khá sớm, dù độ rộng cho thấy thị trường vẫn còn giằng co. VN-Index dập dình trên tham chiếu đến khoảng 10h30 thì giảm hẳn. Mức cao nhất chỉ số này đạt tới là 1.203,69 điểm, tăng nhẹ 0,24% so với tham chiếu. Thanh khoản trong giai đoạn đi ngang này tăng khoảng 15% so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Nửa sau của phiên sáng áp lực bán giá thấp gia tăng thấy rõ. Độ rộng của VN-Index lúc 10h30 là 204 mã tăng/197 mã giảm, đến cuối phiên là 116 mã tăng/324 mã giảm. VN-Index chốt phiên giảm 0,55% so với tham chiếu với khoảng 137 cổ phiếu giảm quá 1%. Do có nhịp tăng đầu ngày nên gần như tất cả các cổ phiếu trong chỉ số này đều tụt giá đáng kể, hiện chỉ có 20 mã đang chốt ở mức cao nhất tại vùng giá xanh, với HDB, NBB là hai cổ phiếu duy nhất thanh khoản trên 10 tỷ đồng.

Tới gần 240 cổ phiếu trên sàn HoSE đã tụt giá từ 1% so với mức đỉnh đầu ngày. Bất kể giá chốt phiên còn cao hơn hay thấp hơn tham chiếu, biên độ trượt giá mạnh này đều thể hiện áp lực bán mạnh mẽ. Ví dụ VCG vẫn đang tăng 0,8% trên tham chiếu nhưng đã bốc hơi khoảng 4,2% so với giá đỉnh đầu phiên. DXS đang tăng 0,91%, thực tế đã trượt giảm 4,72%; DRH trả lại thị trường 3,71% và còn đang tăng 0,14%; BCG để mất 3,33%, còn tăng 1,5%...

Cả loạt cổ phiếu khác trượt giá nhiều đến mức rơi qua tham chiếu: GEX giảm tới 3,65% so với mức đỉnh, xuyên thủng tham chiếu để ghi nhận mức giảm cuối phiên -1,1%; DIG bốc hơi 3,24%, thành giảm 0,39%; KSB bốc hơi 3,1% thành giảm 1,73%; VIX để mất 3,06%, thành giảm 1,04%; DCB mất 3,05%, thành giảm 2,12%... Các cổ phiếu này đều xuất hiện thanh khoản rất cao, thể hiện áp lực bán xuống dưới tham chiếu rất quyết liệt.

Vì vậy mức giao dịch tăng vọt 56% trên hai sàn niêm yết sáng nay không hẳn là tín hiệu tốt, trái lại, thể hiện một đợt xả lớn đồng loạt. HoSE và HNX ghi nhận mức khớp lệnh kỷ lục 5 tuần với 11.955 tỷ đồng. Riêng HoSE lập kỷ lục 12 tháng với 11.014 tỷ đồng.

Nhóm blue-chips sáng nay rất yếu, VN30-Index để mất 0,47% so với tham chiếu và chỉ còn 6 mã tăng/21 mã giảm. Các trụ lớn rất kém: BID giảm 1,16%, VPB giảm 1,37%, VHM giảm 0,68%, TCB giảm 1,35%, CTG giảm 0,84%, HPG giảm 0,7%... Số tăng may còn có VIC, GAS dù mức tăng quá yếu. NVL tăng 1,45%, MWG tăng 0,96% và FPT tăng 0,85% là tốt nhất, nhưng ảnh hưởng vốn hóa quá ít. Rổ này có 10 mã chốt giảm trên 1% so với tham chiếu.

Thanh khoản cao đã kiềm chế VN-Index ngay từ đầu phiên.

Việc thị trường rung lắc quanh mức 1.200 điểm đã được dự báo, nhưng hôm nay thị trường lẽ ra có thể phản ứng tích cực hơn khi FED tăng lãi suất đêm qua không gây ảnh hưởng nào rõ rệt, thậm chí các thị trường tương lai chứng khoán quốc tế sáng nay còn tăng tiếp. Mặt khác, rung lắc nhưng thanh khoản tăng quá cao cho thấy đó không phải là các đợt chốt lời lẻ tẻ. Trong 12 tháng gần nhất sàn HoSE chỉ có 3 phiên sáng đạt thanh khoản trên 10 ngàn tỷ đồng và hôm nay là cao nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài không đóng vai trò gì trong đợt xả mạnh này. Tổng giá trị bán ra trên HoSE mới là 628,2 tỷ đồng, chiếm khoảng 5,5% tổng giao dịch sàn này. Phía mua đối ứng cũng tới 646,1 tỷ đồng, thành ra khối này lại mua ròng nhẹ 17,9 tỷ. HPG được mua tốt nhất 37,9 tỷ, HDB +35,1 tỷ, MSN +24,3 tỷ là nhiều nhất. Phía bán có STB -30,9 tỷ, CTG -28,9 tỷ, VRE -20,7 tỷ.

Với lực bán mạnh xuất hiện, nếu thị trường có dòng tiền bắt đáy chiều nay thì chắc chắn hôm nay sẽ là một kỷ lục về thanh khoản trong nhịp tăng 3 tháng vừa qua. Kết quả của khối lượng khổng lồ này sẽ quyết định xu hướng thị trường sắp tới, vì đã có một đợt luân chuyển vốn cực lớn.