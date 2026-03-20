Phó Đức Nam chi hàng trăm tỷ tiền phạm pháp để "gom" nhà, đất

Đỗ Mến

20/03/2026, 15:03

Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng của các nhà đầu tư, Phó Đức Nam đã chi hàng trăm tỷ để mua nhà, đất. Những đối tượng giúp sức cho Nam đã thực hiện nhiều thủ đoạn để trốn thuế khi giao dịch bất động sản...

Phó Đức Nam và khối tài sản lớn thu được trong vụ án.

Như VnEconomy đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can, trong đó bị can Phó Đức Nam (SN 1994) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Từ năm 2019 – 2024, các bị can thực hiện các hành vi dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex, chiếm đoạt số tiền hơn 1.301 tỷ đồng.

Một số bị can cũng bị cáo buộc giúp sức cho Phó Đức Nam thực hiện hành vi rửa tiền thông qua các giao dịch bất động sản.

Trong đó, cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Nam) đã sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có để mua 2 bất động sản.

Ngoài ra, Nguyễn Thanh Tâm còn phối hợp cùng Nguyễn Thị Thủy (dì của Nam) để mua 7 bất động sản trị giá hơn 170 tỷ đồng và để Công ty TNHH Bất động sản South Weatth, Công ty Cổ phần Tech Invest đứng tên.

Bị can Phó Đức Thắng (bố ruột Nam) được Nam nhờ đứng tên và mua 4 bất động sản trị giá hơn 235 tỷ đồng – nguồn gốc tiền do phạm tội mà có; bị can Lê Thị Liễu (mẹ đẻ Nam) được nhờ đứng tên, giao dịch 1 bất động sản số tiền hơn 220 tỷ đồng…

Đối với bị can Nguyễn Thị Thủy (dì ruột của Nam), cơ quan điều tra xác định bị can này phạm vào tội Rửa tiền và Trốn thuế.

Theo đó, bị can Thủy được Nam nhờ đứng tên bất động sản và tham gia cùng Nguyễn Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa Công ty TNHH Bất động sản South Wealth, Công ty Cổ phần Tech Invest mua, quản lý 3 bất động sản với giá trị hơn 35,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Thủy còn trực tiếp quản lý Công ty South Wealth, thực hiện kê khai "hai giá" giao dịch bất động sản căn hộ ở Masteri Thảo Điền (TP.HCM) nhằm trốn thuế. Căn hộ trên có giá chuyển nhượng thực tế hơn 5 tỷ đồng song Thủy kê khai giá bán trên hợp đồng để xuất hóa đơn là 2,5 tỷ đồng.

Kết quả trưng cầu giám định thể hiện, bị can Thủy vi phạm Luật Quản lý thuế năm 2019 nhằm trốn thuế số tiền hơn 284 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong danh mục 12 bất động sản mà Phó Đức Nam nhờ các bị can trên đứng tên có 2 căn hộ trị giá hơn 266 tỷ đồng tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bị can Phó Đức Nam đã mua 2 căn hộ trên từ năm 2021 – 2022.

Trong đó, một căn hộ Nam nhờ Phó Đức Tú (em trai của Nam) đứng tên ký hợp đồng mua bán giá trị hơn 145 tỷ đồng; còn một căn hộ Nam trực tiếp đứng ra giao dịch với giá trị gần 121 tỷ đồng. Đến năm 2024, Nam thực hiện chuyển nhượng 2 căn hộ trên với giá hơn 261 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, vào năm 2024, khi Phó Đức Nam bị bắt, do sợ bị thu giữ tài sản, bố mẹ Nam đã rút tiền rồi sử dụng để mua vàng, đô la Mỹ và mang đi gửi người thân.

Cụ thể, bị can Phó Đức Thắng rút tiền, gửi cháu ruột 45 tỷ đồng, đưa cho đồng nghiệp 20 tỷ đồng, đưa cho anh em đồng hao 20 tỷ đồng. Còn bị can Lê Thị Liễu rút tiền để nhờ người thân mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Bị can Liễu cho toàn bộ tiền, vàng vào balo và vali có khóa mã số rồi gửi nhờ nhà các cháu ruột. Ngoài ra, bị can này còn nhờ mẹ đẻ mở 2 sổ tiết kiệm trị giá 15 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã ghi lời khai của những cá nhân được nhờ gửi tiền hoặc cất giữ chiếc ba lô chứa vàng, tiền. Họ khai nhận không biết bên trong vali có tài sản gì, không biết đó là tài sản do phạm tội mà có. Do đó không có căn cứ để xử lý đối với những cá nhân này.

Đối với Phó Đức Tú (là em trai Nam), đứng tên một số bất động sản cho Nam. Do chưa có thông tin nhập cảnh của Tú, cơ quan điều tra chưa ghi được lời khai của Tú nên chưa có căn cứ để xử lý.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng ghi lời khai của 1.475 nhân viên làm việc tại 19 văn phòng thuộc bộ phận kinh doanh. Các đối tượng thừa nhận có hành vi liên lạc dụ dỗ bị hại tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế, forex. Tuy nhiên, do cơ quan điều tra chưa làm rõ được bị hại liên quan đến các đối tượng tren nên chưa có căn cứ để xử lý.

Xây dựng phương thức thanh toán bảo hiểm y tế theo nhóm chẩn đoán

Công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trang bị kỹ năng số cho các nhóm thanh niên yếu thế

TP.HCM: Bắt giám đốc bất động sản để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

