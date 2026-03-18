Thu giữ số lượng rất lớn bất động sản, siêu xe, tiền, vàng trong vụ án Phó Đức Nam

Cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ 48 phương tiện gồm: 41 xe ô tô, 7 xe mô tô trong đó có xe ô tô hiệu BMW, Ferrari, Lamborghini, Lexus, Roll- Royce… Ngoài ra, thu giữ số lượng lớn tiền, vàng, bất động sản...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố với 75 bị can, trong đó bị can Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Đồng thời thu giữ số lượng lớn nhiều loại tài sản gồm bất động sản, tiền vàng, ô tô…

Theo kết luận điều tra, bị can Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) và đồng phạm đã thực hiện 738 vụ lừa đảo với số tài sản chiếm đoạt được là hơn 1.301 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi, Nam bàn bạc với Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối ứng dụng MT4,MT5 để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Về bản chất, các trang web này được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư thực chất là chơi với chủ sàn (admin).

Nam đã xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp Uran, học mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex.

Khi về nước, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ để xây dựng hệ thống sàn giao dịch với quy mô trên toàn quốc, núp bóng danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing; Tele Sale… nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia để chiếm đoạt tiền.

Hiện cơ quan điều tra đã tách tài liệu để tiếp tục điều tra đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị can đang bỏ trốn trong đó có Isik Uran.

Cơ quan điều tra xác định, Phó Đức Nam đã chỉ đạo bộ phận Marketing mở 85 công ty “ma”, mở 69 tài khoản ngân hàng để gắn với sàn giao dịch nhằm nhận tiền đầu tư từ các bị hại.

Đặc biệt, bộ phận kế toán, tài vụ làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, do Uran quản lý, Vương Phương Anh phụ trách trực tiếp. Bộ phận này có nhiệm vụ mở tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để nhận tiền đầu tư của các bị hại; quản lý số tiền chiếm đoạt; chi trả tiền cho toàn bộ hệ thống…

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ 48 phương tiện gồm 41 xe ô tô, 7 xe mô tô trong đó có xe ô tô hiệu BMW, Ferrari, Lamborghini URUS màu vàng, Lexus, Roll- Royce…

Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra thu giữ của bị can Phó Đức Nam 2 chiếc điện thoại di động, 1 hợp đồng mua bán xe ô tô.

Khám xét các căn hộ của bị can Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Nam), công an thu giữ 44,8 tỷ đồng; hơn 1,7 triệu USD; tiền SDG, Dirham, Baht, Lira, Nhân dân tệ… dây chuyền, nhẫn kim cương, đồng hồ đeo tay cùng 48 miếng kim loại màu vàng có kích thước 5x11,5cm; 214 miếng kim loại màu vàng có kích thước 2,5x4,5cm; 13 miếng kim loại “SJC Rồng vàng 999.9”….

Đối với bị can Phó Đức Thắng (bố đẻ Nam), công an thu giữ 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sử hữu nhà và tài sản gắn với đất gồm các căn hộ ở TP.HCM, thửa đất ở Bà Rịa – Vũng Tà.

Riêng đối với bị can Ngô Thị Thêu (vợ bị can Lê Khắc Ngọ), công an thu giữ 141 miếng kim loại vàng; 18 tỷ đồng; 40 thẻ tiết kiệm, sổ tiết kiệm, giấy xác nhận số dư tiền gửi của các ngân hàng… và tài liệu đối với 11 bất động sản.

Cơ quan công an cũng thu giữ 9 chiếc xe ô tô liên quan đến vợ chồng bị can Lê Khắc Ngọ.