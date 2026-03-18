Thứ Năm, 19/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Thu giữ số lượng rất lớn bất động sản, siêu xe, tiền, vàng trong vụ án Phó Đức Nam

Đỗ Mến

18/03/2026, 17:34

Cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ 48 phương tiện gồm: 41 xe ô tô, 7 xe mô tô trong đó có xe ô tô hiệu BMW, Ferrari, Lamborghini, Lexus, Roll- Royce… Ngoài ra, thu giữ số lượng lớn tiền, vàng, bất động sản...

Ảnh minh họa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố với 75 bị can, trong đó bị can Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Đồng thời thu giữ số lượng lớn nhiều loại tài sản gồm bất động sản, tiền vàng, ô tô…

Theo kết luận điều tra, bị can Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) và đồng phạm đã thực hiện 738 vụ lừa đảo với số tài sản chiếm đoạt được là hơn 1.301 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi, Nam bàn bạc với Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối ứng dụng MT4,MT5 để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Về bản chất, các trang web này được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư thực chất là chơi với chủ sàn (admin).

Nam đã xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp Uran, học mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex.

Khi về nước, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ để xây dựng hệ thống sàn giao dịch với quy mô trên toàn quốc, núp bóng danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing; Tele Sale… nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia để chiếm đoạt tiền.

Hiện cơ quan điều tra đã tách tài liệu để tiếp tục điều tra đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị can đang bỏ trốn trong đó có Isik Uran.

Cơ quan điều tra xác định, Phó Đức Nam đã chỉ đạo bộ phận Marketing mở 85 công ty “ma”, mở 69 tài khoản ngân hàng để gắn với sàn giao dịch nhằm nhận tiền đầu tư từ các bị hại.

Đặc biệt, bộ phận kế toán, tài vụ làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, do Uran quản lý, Vương Phương Anh phụ trách trực tiếp. Bộ phận này có nhiệm vụ mở tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để nhận tiền đầu tư của các bị hại; quản lý số tiền chiếm đoạt; chi trả tiền cho toàn bộ hệ thống…

Hàng trăm nhà đầu tư trở thành bị hại của đường dây lừa đảo này với số tiền thiệt hại lên đến hơn 1.301 tỷ đồng.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ 48 phương tiện gồm 41 xe ô tô, 7 xe mô tô trong đó có xe ô tô hiệu BMW, Ferrari, Lamborghini URUS màu vàng, Lexus, Roll- Royce…

Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra thu giữ của bị can Phó Đức Nam 2 chiếc điện thoại di động, 1 hợp đồng mua bán xe ô tô.

Khám xét các căn hộ của bị can Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Nam), công an thu giữ 44,8 tỷ đồng; hơn 1,7 triệu USD; tiền SDG, Dirham, Baht, Lira, Nhân dân tệ… dây chuyền, nhẫn kim cương, đồng hồ đeo tay cùng 48 miếng kim loại màu vàng có kích thước 5x11,5cm; 214 miếng kim loại màu vàng có kích thước 2,5x4,5cm; 13 miếng kim loại “SJC Rồng vàng 999.9”….

Đối với bị can Phó Đức Thắng (bố đẻ Nam), công an thu giữ 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sử hữu nhà và tài sản gắn với đất gồm các căn hộ ở TP.HCM, thửa đất ở Bà Rịa – Vũng Tà.

Riêng đối với bị can Ngô Thị Thêu (vợ bị can Lê Khắc Ngọ), công an thu giữ 141 miếng kim loại vàng; 18 tỷ đồng; 40 thẻ tiết kiệm, sổ tiết kiệm, giấy xác nhận số dư tiền gửi của các ngân hàng… và tài liệu đối với 11 bất động sản.

Cơ quan công an cũng thu giữ 9 chiếc xe ô tô liên quan đến vợ chồng bị can Lê Khắc Ngọ.

Cơ quan điều tra kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh khoán quốc tế, Forex trên các sàn giao dịch chưa được cấp phép.

"Shark Bình" bị cáo buộc rửa tiền cho Phó Đức Nam

16:04, 18/03/2026

VnEconomy

Đề nghị truy tố Phó Đức Nam và 74 bị can lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng

16:04, 18/03/2026

Đề nghị truy tố Phó Đức Nam và 74 bị can lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng

Xác minh, thu hồi khối tài sản rất lớn của Phó Đức Nam

09:17, 08/10/2025

Xác minh, thu hồi khối tài sản rất lớn của Phó Đức Nam

Từ khóa:

lừa đảo lừa đảo qua sàn giao dịch phó đức nam sàn ảo thu giữ xe sang

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh kết thúc sử dụng lực lượng không chuyên trách cấp xã trước 31/5

TP. Hồ Chí Minh kết thúc sử dụng lực lượng không chuyên trách cấp xã trước 31/5

Thành phố có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ được nghỉ việc hoặc được sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Đây là lực lượng đã đồng hành cùng chính quyền cơ sở qua nhiều giai đoạn chuyển đổi...

Yêu cầu trọng tâm của ngành nông, lâm nghiệp: Tiến độ, hiệu quả đầu tư, giá trị thực chất

Yêu cầu trọng tâm của ngành nông, lâm nghiệp: Tiến độ, hiệu quả đầu tư, giá trị thực chất

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo giá trị thực chất là yêu cầu trọng tâm của ngành nông, lâm nghiệp trong năm 2026. Nhiều dự án thủy lợi, lâm nghiệp đã đạt kết quả tích cực, song vẫn đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là giải phóng mặt bằng và yêu cầu đổi mới quản lý trong bối cảnh chính sách, cơ chế ngày càng hoàn thiện.

Xử nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật về sản phẩm y dược cổ truyền

Xử nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật về sản phẩm y dược cổ truyền

Bộ Y tế đề nghị rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo sai sự thật, quảng cáo không đúng nội dung đã được cấp phép, gây hiểu lầm về công dụng sản phẩm, sử dụng trái phép hình ảnh cán bộ y tế, người nổi tiếng…

Áp lực giá tại siêu thị bán lẻ đã hiện hữu

Áp lực giá tại siêu thị bán lẻ đã hiện hữu

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ Công Thương với các hiệp hội, ngành hàng, nhà phân phối bán lẻ lớn tại TP.HCM mới đây, các doanh nghiệp cho biết vẫn nỗ lực giữ giá bán ổn định trước áp lực đề nghị tăng giá từ nhà sản xuất…

Bộ Nội vụ đề nghị rà soát, đánh giá việc thực hiện cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ đề nghị rà soát, đánh giá việc thực hiện cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW để có căn cứ báo cáo Chính phủ...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

eMagazine

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

eMagazine

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ba biến số lớn định hình thượng đỉnh EU: Hungary, Iran và khủng hoảng năng lượng

Thế giới

2

TP. Hồ Chí Minh kết thúc sử dụng lực lượng không chuyên trách cấp xã trước 31/5

Dân sinh

3

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

Tiêu điểm

4

Thanh Hóa: Tổng thu nội địa quý I/2026 ước đạt hơn 10.700 tỉ đồng

Chuyển động

5

Yêu cầu trọng tâm của ngành nông, lâm nghiệp: Tiến độ, hiệu quả đầu tư, giá trị thực chất

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy