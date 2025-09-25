Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Xuất khẩu đang tiến về đích

Việt An

25/09/2025, 16:44

Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu và căng thẳng địa chính trị, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong tháng 8/2025.

VnEconomy

Theo số liệu từ Cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng này đạt 83,06 tỷ USD, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,8% và nhập khẩu tăng 17,9%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 đạt 43,39 tỷ USD, với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp lớn nhất, đạt 34,22 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước. Đặc biệt, trong 8 tháng đầu năm, có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó 7 mặt hàng vượt mốc 10 tỷ USD, chiếm 67,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục dẫn đầu với 271,06 tỷ USD, chiếm 88,6% tổng kim ngạch.

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8 đạt 39,67 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu vẫn tăng 17,7%. Trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 291,97 tỷ USD, với khu vực FDI chiếm tỷ trọng lớn, đạt 197,2 tỷ USD, tăng 25,1%.

Đáng chú ý, nhóm hàng nông – lâm – thủy sản ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, với kim ngạch đạt 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Một số mặt hàng như cà phê và hạt điều có sự tăng trưởng đáng kể về giá trị xuất khẩu. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% trong năm 2025, mỗi tháng cần duy trì kim ngạch xuất khẩu trên 37,9 tỷ USD.

Để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy xuất khẩu, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ, tìm kiếm thị trường mới và đa dạng hóa nguồn nguyên liệu. Việc này không chỉ giúp duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu mà còn góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025...

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-37-2025.html

VnEconomy

Từ khóa:

Bộ Công Thương FDI xuất nhập khẩu

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 8 và 8 tháng 2025 Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc thêm

Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh: Cần hướng tới một đạo luật nền tảng dẫn đường cho sự phát triển

Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh: Cần hướng tới một đạo luật nền tảng dẫn đường cho sự phát triển

Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh thể hiện khát vọng cải cách thể chế mạnh mẽ, nhưng để thực sự trở thành một đạo luật nền tảng hiệu quả, cần phải giải quyết triệt để những vướng mắc còn tồn tại, đảm bảo tính đồng bộ với các luật chuyên ngành, và tạo ra một môi trường đầu tư thực sự minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao cho cộng đồng doanh nghiệp...

Làng nghề Việt: Từ hồi sinh đến khát vọng “xanh, số và vươn xa hơn”

Làng nghề Việt: Từ hồi sinh đến khát vọng “xanh, số và vươn xa hơn”

Với quyết tâm “xanh hơn, số hơn, vươn xa hơn”, làng nghề Việt Nam được kỳ vọng sẽ không chỉ hồi sinh mạnh mẽ mà còn trở thành trụ cột kinh tế - văn hóa trong chiến lược phát triển nông thôn bền vững...

Giám sát số VietGAP cho nông hộ Tây Bắc hướng đến thị trường xuất khẩu

Giám sát số VietGAP cho nông hộ Tây Bắc hướng đến thị trường xuất khẩu

Ngày 25/9/2025, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức khởi động dự án "Giám sát số về mức độ tuân thủ VietGAP trong chuỗi giá trị cây ăn quả của các nông hộ nhỏ ở Tây Bắc cho thị trường chất lượng cao trong nước và thị trường xuất khẩu tiềm năng"...

Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn

Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn

Dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử trong nước và tiềm năng xuất khẩu xuyên biên giới trực tiếp đến người tiêu dùng, song đại diện các doanh nghiệp cho rằng để khai thác tối đa tiềm năng của kênh bán hàng này, cần có sự nỗ lực toàn diện của cả Nhà nước và doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, cải tiến tư duy và phát triển hạ tầng...

CPI tháng 8 tăng nhẹ, lạm phát vẫn được kiểm soát hiệu quả

CPI tháng 8 tăng nhẹ, lạm phát vẫn được kiểm soát hiệu quả

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2025 ghi nhận mức tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước, cho thấy áp lực lạm phát trong năm nay vẫn được kiểm soát hiệu quả...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cuộc cạnh tranh mới trên “lãnh địa” matcha

Ẩm thực

2

Thu hút FDI 8 tháng tiếp tục diễn biến tích cực

Đầu tư

3

Ninh Bình tăng cường hợp tác với Hồ Bắc (Trung Quốc), mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế và du lịch

Đầu tư

4

Cải cách cơ cấu kinh tế, vững vàng vượt qua thách thức

Đầu tư

5

Kiểm soát chặt nguồn thải, rà soát, thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở có nguồn thải khí lớn

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy