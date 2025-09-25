Xuất khẩu đang tiến về đích

Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu và căng thẳng địa chính trị, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong tháng 8/2025.
Theo số liệu từ Cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng này đạt 83,06 tỷ USD, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,8% và nhập khẩu tăng 17,9%.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 đạt 43,39 tỷ USD, với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp lớn nhất, đạt 34,22 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước. Đặc biệt, trong 8 tháng đầu năm, có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó 7 mặt hàng vượt mốc 10 tỷ USD, chiếm 67,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục dẫn đầu với 271,06 tỷ USD, chiếm 88,6% tổng kim ngạch.
Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8 đạt 39,67 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu vẫn tăng 17,7%. Trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 291,97 tỷ USD, với khu vực FDI chiếm tỷ trọng lớn, đạt 197,2 tỷ USD, tăng 25,1%.
Đáng chú ý, nhóm hàng nông – lâm – thủy sản ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, với kim ngạch đạt 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Một số mặt hàng như cà phê và hạt điều có sự tăng trưởng đáng kể về giá trị xuất khẩu. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% trong năm 2025, mỗi tháng cần duy trì kim ngạch xuất khẩu trên 37,9 tỷ USD.
Để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy xuất khẩu, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ, tìm kiếm thị trường mới và đa dạng hóa nguồn nguyên liệu. Việc này không chỉ giúp duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu mà còn góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025...
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025.
Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh thể hiện khát vọng cải cách thể chế mạnh mẽ, nhưng để thực sự trở thành một đạo luật nền tảng hiệu quả, cần phải giải quyết triệt để những vướng mắc còn tồn tại, đảm bảo tính đồng bộ với các luật chuyên ngành, và tạo ra một môi trường đầu tư thực sự minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao cho cộng đồng doanh nghiệp...
Với quyết tâm "xanh hơn, số hơn, vươn xa hơn", làng nghề Việt Nam được kỳ vọng sẽ không chỉ hồi sinh mạnh mẽ mà còn trở thành trụ cột kinh tế - văn hóa trong chiến lược phát triển nông thôn bền vững...
Ngày 25/9/2025, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức khởi động dự án "Giám sát số về mức độ tuân thủ VietGAP trong chuỗi giá trị cây ăn quả của các nông hộ nhỏ ở Tây Bắc cho thị trường chất lượng cao trong nước và thị trường xuất khẩu tiềm năng"...
Dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử trong nước và tiềm năng xuất khẩu xuyên biên giới trực tiếp đến người tiêu dùng, song đại diện các doanh nghiệp cho rằng để khai thác tối đa tiềm năng của kênh bán hàng này, cần có sự nỗ lực toàn diện của cả Nhà nước và doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, cải tiến tư duy và phát triển hạ tầng...
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2025 ghi nhận mức tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước, cho thấy áp lực lạm phát trong năm nay vẫn được kiểm soát hiệu quả...
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: "Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới"...
