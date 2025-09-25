Xuất khẩu đang tiến về đích

Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu và căng thẳng địa chính trị, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong tháng 8/2025.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng này đạt 83,06 tỷ USD, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,8% và nhập khẩu tăng 17,9%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 đạt 43,39 tỷ USD, với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp lớn nhất, đạt 34,22 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước. Đặc biệt, trong 8 tháng đầu năm, có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó 7 mặt hàng vượt mốc 10 tỷ USD, chiếm 67,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục dẫn đầu với 271,06 tỷ USD, chiếm 88,6% tổng kim ngạch.

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8 đạt 39,67 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu vẫn tăng 17,7%. Trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 291,97 tỷ USD, với khu vực FDI chiếm tỷ trọng lớn, đạt 197,2 tỷ USD, tăng 25,1%.

Đáng chú ý, nhóm hàng nông – lâm – thủy sản ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, với kim ngạch đạt 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Một số mặt hàng như cà phê và hạt điều có sự tăng trưởng đáng kể về giá trị xuất khẩu. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% trong năm 2025, mỗi tháng cần duy trì kim ngạch xuất khẩu trên 37,9 tỷ USD.

Để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy xuất khẩu, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ, tìm kiếm thị trường mới và đa dạng hóa nguồn nguyên liệu. Việc này không chỉ giúp duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu mà còn góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025...

