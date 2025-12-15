Đồng Nai nâng cấp hạ tầng đường ngang, bảo đảm an toàn đường sắt

Thời gian qua, tỉnh Đồng Nai liên tục siết chặt quản lý hành lang an toàn giao thông đường sắt, xử lý, xóa lối đi tự mở, thêm người cảnh giới đường dân sinh giao cắt với đường sắt nhằm xóa các điểm mất an toàn và nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông qua đường sắt...

Nhằm tích cực triển khai các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường sắt theo trách nhiệm, thẩm quyền đã được quy định rõ tại các văn bản pháp luật như Nghị định 65/20218/NĐ-CP, Nghị định 56/2018/NĐ-CP, Thông tư 25/2018/TT-BGTVT, thời gian qua tỉnh Đồng Nai đã tăng cường siết chặt quản lý hành lang an toàn giao thông đường sắt, góp phần kéo giảm tai nạn đường sắt qua địa bàn.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa phận tỉnh Đồng Nai có chiều dài gần 90 km, bắt đầu từ xã Xuân Hòa (huyện Định Quán cũ) và kết thúc tại phường Biên Hòa (thành phố Biên Hòa cũ). Sau sáp nhập (Bình Phước và Đồng Nai sáp nhập, lập tỉnh Đồng Nai mới), trên toàn tuyến có 66 vị trí giao cắt với đường bộ; trong đó, 32 đường ngang có gác chắn, 24 đường ngang lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động và 10 lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (gồm 8 lối đi đang phải tổ chức cảnh giới 24/24 và 2 lối đi rào thu hẹp).

Sở Xây dựng Đồng Nai cũng cho biết, thời gian qua, nhờ sự vào cuộc của các cơ quan, lực lượng chức năng, địa phương và các đơn vị đường sắt tích cực triển khai các giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, nên tình hình tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn tiếp tục được kéo giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Để triển khai Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2028 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo siết chặt quản lý hành lang an toàn đường sắt, xử lý nghiêm tình trạng buôn bán, họp chợ tự phát ven đường ray. Kiểm tra liên ngành thường xuyên phối hợp cùng ngành đường sắt kiểm tra hiện trường, kịp thời bổ sung biển báo, vạch sơn, gờ giảm tốc tại các vị trí giao cắt.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, địa phương đã xử lý sáu trường hợp xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn, trong đó bốn trường hợp đã tháo dỡ xong, hai trường hợp còn lại đang tiếp tục vận động và chuẩn bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. Địa phương cũng đã xóa hai lối đi tự mở tại các phường Biên Hòa, Xuân Lộc và Trấn Biên. Mặc dù vậy, vẫn còn 10 lối đi tự mở tồn tại, trong đó nhiều điểm nóng như Km1692+300 (Tam Hiệp), Km1670+660 và Km1676+570 (Trảng Bom, Hưng Thịnh), tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do mật độ xe cộ, nhất là xe tải, xe container và học sinh đi lại giờ cao điểm quá lớn.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 34/2025/TT-BXD ngày 14/11/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Đường sắt 2025 về quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt; trong đó nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn đường ngang, các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường ngang theo đúng quy định pháp luật.

Các quy định được nêu rõ như: Đường sắt giao nhau với đường bộ phải xây dựng nút giao khác mức; đường ngang, giao thông tại khu vực đường ngang; cấp, gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bãi bỏ đường ngang; cầu có mặt cầu đường sắt dùng chung với đường bộ; giao thông trên khu vực cầu có mặt cầu đường sắt dùng chung với đường bộ, trong hầm; kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt.

Ngày 18/8/2025, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trong tình hình mới. Chỉ thị nêu rõ: Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường sắt vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Năm 2024 đã xảy ra 120 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 83 người, bị thương 26 người; xảy ra 98 vụ ném đất, đá lên tàu, làm bị thương 01 người, vỡ 107 cửa kính các loại, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội.

Chỉ thị cũng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 phê duyệt Đề án bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt, lộ trình hết năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở.