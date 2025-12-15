Thứ Hai, 15/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đồng Nai nâng cấp hạ tầng đường ngang, bảo đảm an toàn đường sắt

Hoài Niệm

15/12/2025, 22:45

Thời gian qua, tỉnh Đồng Nai liên tục siết chặt quản lý hành lang an toàn giao thông đường sắt, xử lý, xóa lối đi tự mở, thêm người cảnh giới đường dân sinh giao cắt với đường sắt nhằm xóa các điểm mất an toàn và nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông qua đường sắt...

Hiện trường vụ tai nạn rất nghiêm trọng làm chết 2 người đêm 28/7/2024 tại Biên Hòa, giữa tàu sắt Bắc Nam và xe bán tải. Ảnh: Minh Thành
Hiện trường vụ tai nạn rất nghiêm trọng làm chết 2 người đêm 28/7/2024 tại Biên Hòa, giữa tàu sắt Bắc Nam và xe bán tải. Ảnh: Minh Thành

Nhằm tích cực triển khai các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường sắt theo trách nhiệm, thẩm quyền đã được quy định rõ tại các văn bản pháp luật như Nghị định 65/20218/NĐ-CP, Nghị định 56/2018/NĐ-CP, Thông tư 25/2018/TT-BGTVT, thời gian qua tỉnh Đồng Nai đã tăng cường siết chặt quản lý hành lang an toàn giao thông đường sắt, góp phần kéo giảm tai nạn đường sắt qua địa bàn.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa phận tỉnh Đồng Nai có chiều dài gần 90 km, bắt đầu từ xã Xuân Hòa (huyện Định Quán cũ) và kết thúc tại phường Biên Hòa (thành phố Biên Hòa cũ). Sau sáp nhập (Bình Phước và Đồng Nai sáp nhập, lập tỉnh Đồng Nai mới), trên toàn tuyến có 66 vị trí giao cắt với đường bộ; trong đó, 32 đường ngang có gác chắn, 24 đường ngang lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động và 10 lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (gồm 8 lối đi đang phải tổ chức cảnh giới 24/24 và 2 lối đi rào thu hẹp).

Sở Xây dựng Đồng Nai cũng cho biết, thời gian qua, nhờ sự vào cuộc của các cơ quan, lực lượng chức năng, địa phương và các đơn vị đường sắt tích cực triển khai các giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, nên tình hình tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn tiếp tục được kéo giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Để triển khai Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2028 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo siết chặt quản lý hành lang an toàn đường sắt, xử lý nghiêm tình trạng buôn bán, họp chợ tự phát ven đường ray. Kiểm tra liên ngành thường xuyên phối hợp cùng ngành đường sắt kiểm tra hiện trường, kịp thời bổ sung biển báo, vạch sơn, gờ giảm tốc tại các vị trí giao cắt.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, địa phương đã xử lý sáu trường hợp xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn, trong đó bốn trường hợp đã tháo dỡ xong, hai trường hợp còn lại đang tiếp tục vận động và chuẩn bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. Địa phương cũng đã xóa hai lối đi tự mở tại các phường Biên Hòa, Xuân Lộc và Trấn Biên. Mặc dù vậy, vẫn còn 10 lối đi tự mở tồn tại, trong đó nhiều điểm nóng như Km1692+300 (Tam Hiệp), Km1670+660 và Km1676+570 (Trảng Bom, Hưng Thịnh), tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do mật độ xe cộ, nhất là xe tải, xe container và học sinh đi lại giờ cao điểm quá lớn.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 34/2025/TT-BXD ngày 14/11/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Đường sắt 2025 về quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt; trong đó nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn đường ngang, các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường ngang theo đúng quy định pháp luật.

Các quy định được nêu rõ như: Đường sắt giao nhau với đường bộ phải xây dựng nút giao khác mức; đường ngang, giao thông tại khu vực đường ngang; cấp, gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bãi bỏ đường ngang; cầu có mặt cầu đường sắt dùng chung với đường bộ; giao thông trên khu vực cầu có mặt cầu đường sắt dùng chung với đường bộ, trong hầm; kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt.

Ngày 18/8/2025, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trong tình hình mới. Chỉ thị nêu rõ: Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường sắt vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Năm 2024 đã xảy ra 120 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 83 người, bị thương 26 người; xảy ra 98 vụ ném đất, đá lên tàu, làm bị thương 01 người, vỡ 107 cửa kính các loại, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội.

Chỉ thị cũng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 phê duyệt Đề án bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt, lộ trình hết năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở.

Đà Nẵng bố trí gần 9.000 tỷ đồng cho công tác bồi thường và tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

14:21, 10/12/2025

Đà Nẵng bố trí gần 9.000 tỷ đồng cho công tác bồi thường và tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển TOD dọc tuyến metro số 2

10:03, 11/12/2025

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển TOD dọc tuyến metro số 2

Công bố tình huống khẩn cấp để khắc phục hư hỏng tuyến đường sắt Bắc – Nam

19:09, 08/12/2025

Công bố tình huống khẩn cấp để khắc phục hư hỏng tuyến đường sắt Bắc – Nam

Từ khóa:

an toàn giao thông đường sắt Đồng Nai giảm tai nạn giao thông quản lý hành lang an toàn Thông tư 25/2018/TT-BGTVT

Chủ đề:

Phát triển công nghiệp đường sắt

Đọc thêm

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp: Chuyển từ “diện rộng” sang “chiều sâu”

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp: Chuyển từ “diện rộng” sang “chiều sâu”

Bức tranh doanh nghiệp Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2025 đang thể hiện những mảng màu đối lập rõ rệt. Trong khi số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường và dòng vốn bổ sung tăng trưởng kỷ lục, tỷ lệ doanh nghiệp giải thể lại tăng tới 60%, cảnh báo về sức khỏe và khả năng chống chịu của khu vực tư nhân trước áp lực cạnh tranh...

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành chính thức đón tàu bay thương mại đầu tiên

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành chính thức đón tàu bay thương mại đầu tiên

Chuyến bay dân dụng đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành ngày 15/12 là bước chuẩn bị quan trọng trước khi sân bay này đi vào khai thác thương mại...

Kỷ lục giải ngân 23,6 tỷ USD và “bước ngoặt” FDI xanh và hạ tầng số

Kỷ lục giải ngân 23,6 tỷ USD và “bước ngoặt” FDI xanh và hạ tầng số

Trong bối cảnh biến động địa chính trị và thực thi thuế tối thiểu toàn cầu, Việt Nam vẫn khẳng định là “bến đỗ” an toàn và hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Số liệu đầu tư nước ngoài 11 tháng năm 2025 ghi nhận vốn thực hiện đạt mức kỷ lục 23,6 tỷ USD, cao nhất của 11 tháng trong 5 năm qua. Đây là tiền đề vững chắc để nền kinh tế bước vào năm 2026 với kỳ vọng bùng nổ của làn sóng “FDI xanh” và hạ tầng số...

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

Để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Luật Thống kê sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua đã loại bỏ các quy định về cấp huyện, thay vào đó tập trung nguồn lực và trách nhiệm cho cấp xã và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Những thay đổi này không chỉ giúp bộ máy tinh gọn mà còn giải quyết bài toán vênh số liệu và giảm gánh nặng báo cáo nhờ chuyển đổi số.

Phát huy các trụ cột kinh tế chiến lược cho giai đoạn 2026-2030

Phát huy các trụ cột kinh tế chiến lược cho giai đoạn 2026-2030

Trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần triển khai những bước đi mạnh mẽ và quyết đoán hơn để vượt qua các thách thức hiện hữu, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng “đột phá” trong những năm tiếp theo...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

CapitaLand Development ghi dấu 2025 với danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc”

Bất động sản

2

Những thiết kế bền vững của Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng danh giá

Nhà

3

Định giá nhiều nhóm ngành đã về sát đáy

Chứng khoán

4

"Chốt" phương án sắp xếp các trường học tại TP.Hồ Chí Minh

Dân sinh

5

Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ tư Hội đồng Bầu cử quốc gia

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy