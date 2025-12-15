TP.Hồ Chí Minh xây cầu Bình Triệu 3 để giảm tải kẹt xe cửa ngõ phía Đông

TP.Hồ Chí Minh đang triển khai nghiên cứu tiền khả thi xây dựng cầu Bình Triệu 3 với quy mô từ 4 - 6 làn xe; đồng thời sẽ xây dựng đường trên cao ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh nhằm kết nối khu vực đường Điện Biên Phủ với các cầu Bình Triệu 1,2 và 3...

Chia sẻ tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa X, ngày 10/12, Giám đốc Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho biết gần 6 tháng kể từ khi sáp nhập 3 địa phương (TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) thành TP.Hồ Chí Minh mới, các chỉ tiêu về giao thông, công tác xây dựng, nhà ở xã hội khả quan hơn; trong đó, lĩnh vực vận tải, logistics tăng cao, riêng giao thông vận tải tăng 6%.

Đến thời điểm hiện nay, TP.Hồ Chí Minh đã và đang triển khai 34 dự án đặc biệt về giao thông, chống ngập như các dự án đường Vành đai 3, cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước nối vào quốc lộ 13 ở khu vực tỉnh Bình Dương cũ… Dự kiến, vào dịp cuối năm 2025, TP.Hồ Chí Minh sẽ khởi công tiếp nhiều công trình.

Đối với khu vực Bình Triệu thuộc địa bàn quận Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức cũ, vốn là một trong những “điểm đen” về kẹt xe ở cửa ngõ phía đông của Thành phố, nơi có hai cầu Bình Triệu 1 và 2 bắc qua sông Sài Gòn; lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết dự kiến sẽ xây dựng thêm cầu Bình Triệu 3.

Về vị trí, dự án cầu Bình Triệu 3 sẽ nằm giữa hai cầu Bình Triệu hiện hữu, và cùng với hai cầu này, công trình sẽ giúp nâng tổng làn xe trên toàn hệ thống ba cầu Bình Triệu lên 10 làn (so với 6 làn hiện tại của 2 cầu Bình Triệu 1 và 2). Để đồng bộ giải quyết bài toán kẹt xe trong khu vực Bình Triệu - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh, Thành phố đồng thời có kế hoạch xây dựng một tuyến đường trên cao phía trên đường Đinh Bộ Lĩnh hiện hữu (phía cầu Bình Triệu 2 hướng từ Thủ Đức vào nội thành) nhằm kết nối khu vực đường Điện Biên Phủ với các cầu Bình Triệu 1, 2, 3.

Việc xây dựng đường trên cao là một trong những giải pháp được đánh giá là hiệu quả trong việc giải quyết bài toán về giao thông, nhất là giao thông đô thị tại TP.Hồ Chí Minh. Vì vậy, ngoài dự án đường trên cao ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh nói trên, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cũng cho biết Thành phố cũng sẽ triển khai loạt tuyến đường trên cao ở một số khu vực cửa ngõ có mật độ giao thông cao.

Chẳng hạn như đường trên cao từ nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm hành chính mới của Thành phố (dự kiến đặt tại đô thị mới Thủ Thiêm); đường trên cao từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm như các tuyến Cộng Hòa, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hoàng Văn Thụ…Đặc biệt, dự án cầu đường Bình Tiên đang được triển khai có chiều dài 3,66 km, tổng vốn đầu tư gần 6.300 tỷ đồng được xây dựng hoàn toàn trên cao, rộng 30 - 40 m, đáp ứng 4 - 6 làn xe.

Trước đó, dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 dài 770 m trên quốc lộ 13 nối hai phường Bình Thạnh (quận Bình Thạnh cũ) và Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ) đã được triển khai. Trong đó, phần cầu chính qua sông Sài Gòn được triển khai từ ngày 26/8 đến 30/11/2025; chiều cao nâng (+1,08 m) so với cao độ hiện hữu. Hiện, việc nâng tĩnh không đã hoàn tất và công trình đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại trước cuối năm nay.