Trang chủ Thị trường

Xuất khẩu toàn ngành cao su năm 2025 ước đạt 11 tỷ USD

Chu Khôi

15/12/2025, 22:17

Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) ước tính kim ngạch xuất khẩu toàn ngành cao su trong năm 2025 sẽ đạt khoảng 11 tỷ USD, bao gồm cao su thiên nhiên, sản phẩm cao su chế biến và gỗ cao su...

Xuất khẩu cao su chế biến giữ vai trò động lực tăng trưởng chính.
Xuất khẩu cao su chế biến giữ vai trò động lực tăng trưởng chính.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 11 tháng năm 2025, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt khoảng 1,7 triệu tấn, với giá trị 2,89 tỷ USD, giảm 6,8% về khối lượng và giảm 2,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, VRA cho biết con số kim ngạch nêu trên và ước tính khoảng 3,2 tỷ USD cho cả năm 2025 mới chỉ phản ánh xuất khẩu của riêng mủ cao su thiên nhiên. Nếu tính đầy đủ các nhóm sản phẩm trong chuỗi giá trị ngành cao su, bao gồm sản phẩm cao su chế biến sâu (lốp xe, găng tay, linh kiện kỹ thuật…) và gỗ cao su, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành trong năm 2025 ước đạt khoảng 11 tỷ USD, tăng khoảng 3% so với năm 2024.

Đáng chú ý, trong cơ cấu xuất khẩu toàn ngành, sản phẩm cao su chế biến tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chính, với kim ngạch ước đạt khoảng 5,3 tỷ USD. Gỗ cao su đạt hơn 3,1 tỷ USD, trong khi cao su thiên nhiên duy trì mức trên 3,2 tỷ USD. Cơ cấu này cho thấy xu hướng chuyển dịch tích cực của ngành theo hướng gia tăng giá trị, giảm dần sự phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô.

Theo đánh giá của VRA, năm 2025, kinh tế toàn cầu phục hồi tốt hơn so với dự báo trước đó, song vẫn phải đối mặt với nhiều yếu tố bất định. Chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng tại một số thị trường lớn, căng thẳng địa chính trị kéo dài ở nhiều khu vực, cùng với tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến ngành cao su toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

Thời tiết cực đoan, mưa lũ và hạn hán bất thường đã tác động đến năng suất, sản lượng khai thác mủ tại nhiều vùng trồng cao su. Bên cạnh đó, chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, biến động tỷ giá, chi phí logistics và năng lượng tăng cao đã làm gia tăng chi phí sản xuất, vận chuyển, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đặc biệt, tâm lý thận trọng từ cả phía nhà sản xuất lẫn nhà nhập khẩu trong bối cảnh thị trường nhiều biến động đã phần nào kìm hãm đà phục hồi của giá cao su. Về dài hạn, xu hướng chuyển sang sử dụng vật liệu thay thế, cao su tổng hợp, cũng như sự phát triển nhanh của các phương tiện giao thông thân thiện môi trường, nhất là xe điện, đang đặt ra những thách thức mới đối với nhu cầu cao su thiên nhiên.

Ông Lê Thanh Hưng, Chủ tịch VRA, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, nhận định rằng trong thách thức vẫn luôn tồn tại cơ hội, nếu ngành cao su tận dụng tốt các xu hướng phát triển bền vững đang hình thành trên thị trường toàn cầu.

Theo đó, các định hướng trọng tâm của ngành trong thời gian tới bao gồm: thúc đẩy chuyển đổi xanh và tăng cường truy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh đổi mới công nghệ nhằm giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với địa phương và nông hộ trồng cao su; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh đó, việc chủ động theo dõi và cập nhật các biến động chính sách thương mại quốc tế để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất - kinh doanh cũng được xem là yếu tố then chốt.

VRA nhận định: giai đoạn 2026–2030 được dự báo sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội mới cho ngành. Nhu cầu cao su và sản phẩm cao su tại các thị trường Trung Đông, Ấn Độ và châu Phi được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng. Việc cắt giảm thuế quan theo các FTA mà Việt Nam đã ký kết và đang thực thi cũng tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu. Cùng với đó, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn tiếp diễn, mang lại cơ hội thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu cho ngành cao su Việt Nam.

Hội nghị quốc tế ngành cao su Việt Nam 2025.
Hội nghị quốc tế ngành cao su Việt Nam 2025.

Mới đây, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quốc tế ngành cao su Việt Nam 2025, kết hợp đón đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, mua hàng. Sự kiện không chỉ là diễn đàn trao đổi thông tin, kết nối thị trường mà còn góp phần quảng bá hình ảnh ngành cao su Việt Nam theo hướng minh bạch, bền vững và trách nhiệm.

Tại hội nghị, VRA đã tôn vinh 23 hội viên hoàn thành xuất sắc việc sử dụng Nhãn hiệu Cao su Việt Nam năm 2025 và 12 hội viên đạt danh hiệu Doanh nghiệp bền vững năm 2025. Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho những doanh nghiệp tiên phong trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, môi trường và phát triển bền vững, góp phần nâng cao uy tín của cao su Việt Nam trên thị trường quốc tế.

biến đổi khí hậu chuyển đổi xanh ngành cao su cơ hội đầu tư cao su Hiệp hội Cao su Việt Nam Hội nghị quốc tế ngành cao su ngành cao su Việt Nam sản phẩm cao su chế biến sâu tăng trưởng xuất khẩu cao su thị trường cao su toàn cầu xuất khẩu cao su Việt Nam 2025

Kinh tế Việt Nam tháng 11 và 11 tháng 2025

