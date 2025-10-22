Xuất khẩu rau quả hướng tới kỷ lục mới, kỳ vọng vượt mốc 8 tỷ USD năm 2025

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), ước tính sơ bộ trong tháng 10/2025, xuất khẩu rau quả sẽ đạt 919 triệu USD, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2024. Ước tính kim ngạch trong 10 tháng vượt 7 tỉ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong nửa đầu tháng 10/2025, xuất khẩu rau quả đạt 459,6 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm đến ngày 15/10 lên gần 6,6 tỷ USD. Trước đó, tháng 9/2025, xuất khẩu rau quả đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng 35,9% so với tháng 8/2025 và tăng 41% so với tháng 9/2024.

Trên cơ sở số liệu của Hải quan về xuất khẩu nửa đầu tháng 10, cùng với các đơn hàng được các doanh nghiệp rau quả đã ký kết và giao trong nửa cuối tháng, Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) ước tính, xuất khẩu rau quả trong cả tháng 10/2025 đạt khoảng 919 triệu USD, giảm 30%.

XUẤT SIÊU GẦN 5 TỶ USD TRONG 10 THÁNG

Nguyên nhân xuất khẩu tháng 10 giảm so với tháng trước do vụ thu hoạch sầu riêng bắt đầu hạ nhiệt, song vẫn tăng tới 77% so với tháng 10/2024. Như vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 7,05 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước (10 tháng 2024 đạt 6,16 tỷ USD).

Ước tính trong 10 của năm 2025, Việt Nam nhập khẩu khoảng 2,13 tỷ USD rau quả, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, cán cân thương mại của ngành vẫn nghiêng mạnh về phía xuất khẩu, với giá trị xuất siêu đạt khoảng 4,9 tỷ USD.

Trong 3 quý đầu năm 2025, Trung Quốc chi hơn 3,8 tỷ USD để nhập khẩu rau quả Việt Nam, chiếm gần 60% tổng kim ngạch toàn ngành. Riêng tháng 9, xuất khẩu rau quả sang thị trường này đạt gần 1,1 tỷ USD, mức cao nhất theo tháng từ trước đến nay.

Sầu riêng tiếp tục là “đầu tàu” tăng trưởng cho xuất khẩu rau quả của Việt Nam, với doanh thu ước đạt 2,5–2,6 tỷ USD trong 9 tháng, chiếm hơn một nửa giá trị xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc. Từ tháng 6 trở lại đây, xuất khẩu sầu riêng phục hồi mạnh sau giai đoạn chững lại đầu năm do các vấn đề về dư lượng chất vàng O và Cadimi. Đặc biệt, ba tháng cao điểm thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 10 tại Tây Nguyên đã giúp kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tăng vọt — tháng 8 đạt khoảng 600 triệu USD và tháng 9 lên tới 1 tỷ USD.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký VINAFRUIT, cho biết: “Hiệp hội vừa có chuyến khảo sát thị trường tại Trung Quốc đầu tháng 10. Lãnh đạo chợ đầu mối Tân Phát Địa ở Bắc Kinh đánh giá sầu riêng Việt Nam có chất lượng ngon, dư địa tăng trưởng còn rất lớn. Nhu cầu của Trung Quốc với nhiều loại trái cây Việt Nam vẫn cao, song chúng ta cần tiếp tục đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm để duy trì thị phần bền vững.”

Bên cạnh Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hàn Quốc là hai thị trường lớn tiếp theo với tỷ trọng lần lượt 7,5% và 4,4%. Đáng chú ý, xuất khẩu rau quả sang Mỹ tăng mạnh gần 60%, trong khi sang Hàn Quốc giảm nhẹ 1,3%. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, Malaysia tăng mạnh nhất với 66,3%, còn Thái Lan giảm sâu nhất, tới 51,5%.

Sau sầu riêng, bưởi Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý khi chính thức được phép xuất khẩu sang Trung Quốc trong năm nay. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội lớn để nâng cao kim ngạch rau quả và khẳng định thương hiệu trái cây Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Không chỉ có Trung Quốc, bưởi Việt Nam cũng đã được xuất khẩu sang Australia, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược đa dạng hóa thị trường, mở rộng hiện diện tại các nước phát triển.

Theo ông Nguyên, việc mở cửa thêm các loại trái cây như bưởi, chanh dây, dừa, xoài chế biến, dứa và chuối góp phần làm phong phú cơ cấu sản phẩm, giúp ngành rau quả không phụ thuộc quá lớn vào một mặt hàng hay một thị trường đơn lẻ.

BA ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU RAU QUẢ

Theo phân tích của Cục Hải quan Việt Nam, có ba yếu tố chính tạo nên bước tiến mạnh mẽ của ngành rau quả trong năm 2025. Thứ nhất, xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển dịch rõ rệt về phía thực phẩm tươi, bổ dưỡng, an toàn và có nguồn gốc rõ ràng. Các loại trái cây nhiệt đới – thế mạnh của Việt Nam – đang được người tiêu dùng ở các thị trường lớn như Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ ưa chuộng.

Thứ hai, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, RCEP) tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp giảm thuế quan, mở rộng cánh cửa tiếp cận thị trường, đồng thời buộc doanh nghiệp Việt phải nâng cao tiêu chuẩn sản xuất và năng lực quản trị chất lượng.

Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý chuỗi giá trị nông sản, như mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, hay chứng nhận VietGAP – GlobalGAP, giúp hàng Việt dễ dàng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của thị trường nhập khẩu". Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký VINAFRUIT.

Thứ ba, nhiều doanh nghiệp trong ngành đã chủ động đầu tư mạnh vào công nghệ sau thu hoạch, hệ thống kho lạnh, chế biến sâu và bao bì đạt chuẩn quốc tế. Các đối tác nhập khẩu tại Đức, châu Âu và Bắc Á ngày càng ưu tiên hợp tác với những doanh nghiệp có khả năng đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững, minh bạch và có trách nhiệm – yếu tố giúp rau quả Việt tăng sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Theo VINAFRUIT, những kết quả đạt được không chỉ nhờ tăng sản lượng mà còn nhờ chuyển đổi chất lượng và phương thức xuất khẩu. Nếu trước đây, phần lớn rau quả Việt xuất khẩu ở dạng tươi, phụ thuộc vào mùa vụ, thì nay tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu, đóng gói đạt chuẩn và bảo quản lạnh đang tăng nhanh.

Bên cạnh đó, các địa phương trọng điểm như Tiền Giang, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận và Sơn La đang đẩy mạnh quy hoạch vùng nguyên liệu, phát triển logistics nông sản, góp phần củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn cho ngành rau quả.

Với đà tăng trưởng hiện nay, VINAFRUIT dự báo xuất khẩu rau quả năm 2025 hoàn toàn có thể vượt 8 tỷ USD, thiết lập kỷ lục mới cho ngành nông sản Việt Nam. Thành công của năm 2025 không chỉ thể hiện sức bật của ngành rau quả, mà còn phản ánh năng lực thích ứng, sáng tạo và hội nhập ngày càng cao của doanh nghiệp nông sản Việt Nam – những người đang đưa thương hiệu trái cây Việt vươn xa trên thị trường toàn cầu.