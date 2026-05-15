25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Tú Anh - Tuấn Tú

15/05/2026, 07:09

Tối 13/5/2026, tại Hà Nội, Lễ trao Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 25 do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức, tiếp tục khẳng định vai trò kết nối, lan tỏa giá trị của cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Sự kiện kỷ niệm 25 năm Chương trình Rồng Vàng vinh danh các doanh nghiệp FDI tiêu biểu đã diễn ra tại Hà Nội, đánh dấu chặng đường một phần tư thế kỷ đồng hành cùng khu vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thế giới tái định hình chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến chiến lược của tăng trưởng mới. Đảng và Nhà nước nhất quán quan điểm coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân, là các cấu phần quan trọng của nền kinh tế, có quan hệ gắn bó, bổ sung và cùng phát triển trong mô hình tăng trưởng mới.

Trải qua 25 năm triển khai, Chương trình Rồng Vàng không chỉ là một giải thưởng thường niên mà còn trở thành biểu tượng kết nối giữa chính sách, niềm tin và mục tiêu phát triển bền vững. Giá trị của giải thưởng được khẳng định qua hiệu quả truyền thông và sức lan tỏa xã hội, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI đối với tăng trưởng và hội nhập của Việt Nam.

Chương trình trao Giải thưởng Rồng Vàng được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam. Diễn đàn đã kiến tạo không gian đối thoại chính sách – doanh nghiệp, với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp FDI đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thông qua các cuộc trao đổi trực tiếp giữa nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp, diễn đàn góp phần tăng cường sự thông hiểu, đồng thuận, thúc đẩy thực thi chính sách và các cam kết mạnh mẽ hơn, hướng tới mục tiêu thịnh vượng chung và phát triển bền vững cho Việt Nam cũng như cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài.

Từ những làn sóng FDI đầu tiên đến sự hình thành hệ sinh thái FDI thế hệ mới, Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Dấu mốc 25 năm của Chương trình Rồng Vàng phản ánh hành trình bền bỉ của đơn vị tổ chức VnEconomy cùng các cơ quan đồng hành trong việc kết nối, hỗ trợ và tôn vinh khu vực FDI.

25 năm chương trình Rồng Vàng (2001 – 2026): Hành trình ¼ thế kỷ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

14:33, 14/05/2026

chuỗi cung ứng toàn cầu Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển doanh nghiệp FDI tại Việt Nam Giải thưởng Rồng Vàng 2026 Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026)

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới sau 4 thập kỷ tiến hành công cuộc Đổi Mới đất nước, hội nhập với khu vực và toàn cầu.

Phần lớn doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa là công ty đại chúng chưa đủ điều kiện cơ cấu cổ đông
Phần lớn doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa là công ty đại chúng chưa đủ điều kiện cơ cấu cổ đông

Ngày 14/5, thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, qua rà soát, phần lớn các trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa là công ty đại chúng chưa đáp ứng điều kiện mới về công ty đại chúng.

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI
Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI - đó là đánh giá của Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 6 vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Cam kết đồng hành, lắng nghe và hành động cùng doanh nghiệp
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Cam kết đồng hành, lắng nghe và hành động cùng doanh nghiệp

Chính phủ cam kết đồng hành, lắng nghe và hành động cùng doanh nghiệp, đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội.

GS. TS. Hoàng Văn Cường: VCF tăng cường kết nối Chính phủ - Địa phương - Đối tác quốc tế, doanh nghiệp
GS. TS. Hoàng Văn Cường: VCF tăng cường kết nối Chính phủ - Địa phương - Đối tác quốc tế, doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026, GS. TS. Hoàng Văn Cường đánh giá, sự kiện đã mở ra cơ hội đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp FDI với cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường.

25 năm chương trình Rồng Vàng (2001 – 2026): Hành trình ¼ thế kỷ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam
25 năm chương trình Rồng Vàng (2001 – 2026): Hành trình ¼ thế kỷ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Sau 4 thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi Mới đất nước và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam hôm nay đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, và ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế.

Vietnam Connect Forum 2026: Điểm kết nối các khu vực kinh tế
Vietnam Connect Forum 2026: Điểm kết nối các khu vực kinh tế

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam – Vietnam Connect Forum (VCF) năm 2026 dưới sự chỉ đạo về chuyên môn nội dung của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức đã khai mạc chiều ngày 13/5 tại Hà Nội.

Hình thành hệ sinh thái chặt chẽ giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước
Hình thành hệ sinh thái chặt chẽ giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước

Việt Nam đang đứng trước cơ hội quan trọng để tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới của thế giới nhưng cũng gặp không ít thách thức, trong đó có vấn đề về mức độ lan tỏa công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa và khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn hạn chế.

