25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Tối 13/5/2026, tại Hà Nội, Lễ trao Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 25 do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức, tiếp tục khẳng định vai trò kết nối, lan tỏa giá trị của cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Sự kiện kỷ niệm 25 năm Chương trình Rồng Vàng vinh danh các doanh nghiệp FDI tiêu biểu đã diễn ra tại Hà Nội, đánh dấu chặng đường một phần tư thế kỷ đồng hành cùng khu vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thế giới tái định hình chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến chiến lược của tăng trưởng mới. Đảng và Nhà nước nhất quán quan điểm coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân, là các cấu phần quan trọng của nền kinh tế, có quan hệ gắn bó, bổ sung và cùng phát triển trong mô hình tăng trưởng mới.

Trải qua 25 năm triển khai, Chương trình Rồng Vàng không chỉ là một giải thưởng thường niên mà còn trở thành biểu tượng kết nối giữa chính sách, niềm tin và mục tiêu phát triển bền vững. Giá trị của giải thưởng được khẳng định qua hiệu quả truyền thông và sức lan tỏa xã hội, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI đối với tăng trưởng và hội nhập của Việt Nam.

Chương trình trao Giải thưởng Rồng Vàng được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam. Diễn đàn đã kiến tạo không gian đối thoại chính sách – doanh nghiệp, với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp FDI đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thông qua các cuộc trao đổi trực tiếp giữa nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp, diễn đàn góp phần tăng cường sự thông hiểu, đồng thuận, thúc đẩy thực thi chính sách và các cam kết mạnh mẽ hơn, hướng tới mục tiêu thịnh vượng chung và phát triển bền vững cho Việt Nam cũng như cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài.

Từ những làn sóng FDI đầu tiên đến sự hình thành hệ sinh thái FDI thế hệ mới, Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Dấu mốc 25 năm của Chương trình Rồng Vàng phản ánh hành trình bền bỉ của đơn vị tổ chức VnEconomy cùng các cơ quan đồng hành trong việc kết nối, hỗ trợ và tôn vinh khu vực FDI.