6 tháng đầu năm: Tai nạn giao thông giảm sâu, dần đẩy lùi xe quá tải

Ngày 11/7, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý 3/2023. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị.

TẬP TRUNG TRIỂN KHAI BA YẾU TỐ CỐT LÕI

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu vận tải và đi lại của nhân dân tiếp tục gia tăng tạo nên thách thức lớn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Những quy định pháp luật, các kế hoạch, chiến lược, đề án về an toàn giao thông cùng các chỉ đạo của Thủ tướng đem lại rất nhiều thuận lợi cho hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông để vượt qua các thách thức này.

Theo ghi nhận, 6 tháng đầu năm 2023, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí và hình thành thói quen, văn hóa khi tham gia giao thông an toàn của những người lái xe. Đây là kết quả tích cực của sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khi đưa ra những chỉ đạo quyết liệt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2023, góp phần vào kết quả chung kéo giảm tai nạn giao thông trên cả nước trên cả ba tiêu chí.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc, lo lắng trong xã hội. Cùng với đó, văn hóa giao thông chưa được hình thành rõ nét. Việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông có lúc, có nơi bị buông lỏng; một số vi phạm chưa được khắc phục triệt để; tai nạn giao thông giảm chưa bền vững.

Bên cạnh đó, "việc giải quyết ùn tắc giao thông tại một số thành phố, đô thị lớn vẫn còn nhiều khó khăn, tác động tiêu cực tới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước", Bộ trưởng thẳng thắn nhìn nhận. Điều đó đòi hỏi các đơn vị, các địa phương cần tiếp tục kiên trì và quyết tâm hơn trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới.

Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nhìn thẳng vào những khó khăn, vướng mắc, phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm và các đơn vị liên quan trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian vừa qua, đồng thời, đề xuất những giải pháp khả thi trong thời gian tới.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến ba yếu tố cốt lõi mà trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện.

Một là, hoàn thiện nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, nâng nấp các tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông.

Hai là, đảm bảo phương tiện tham gia giao thông phải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về đăng kiểm.

Ba là, nâng cao ý thức chấp hành quy định của người tham gia giao thông, phải thực nghiêm quy định, Luật Giao thông đường bộ.

NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC TRONG KÉO GIẢM TAI NẠN GIAO THÔNG

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, nhu cầu đi lại tăng, đồng thời tập trung nhiều đợt cao điểm về trật tự an toàn giao thông như: dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân, giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5.

Điều này tạo áp lực lớn lên công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương tình hình trật tự an toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2023 về cơ bản được bảo đảm.

Theo đó, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, giảm 762 vụ (-13,29%), giảm 484 người chết (-14,45%) và giảm 214 người bị thương (-5,81%). Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước.

Bên cạnh đó, "số vụ ùn, tắc giao thông trong các dịp cao điểm được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 sau khi triển khai thu phí không dừng trên phạm vi toàn quốc", ông Hùng thông tin.

Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành thành xe tại các địa phương cũng được xử lý một cách căn bản.

Đạt được những kết quả trên, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết đó là do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có những chỉ đạo kịp thời, sát sao và sự vào cuộc nghiêm túc của các bộ, ngành, địa phương trong công tác triển khai, thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2023 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Vì vậy, trong quý 3/2023, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết 48 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025, Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2023 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Từ đó sẽ đạt được mục tiêu đặt ra là trong năm 2023 kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương ít nhất 5% so với năm 2022.