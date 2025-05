70% cổ phiếu trong nhóm VN30 có PE thấp hơn lịch sử, mở ra cơ hội tiềm năng

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều bất ổn, đặc biệt là những tác động kéo dài từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump khiến doanh nghiệp có tỷ trọng xuất khẩu lớn hoặc phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu chịu ảnh hưởng cả về chi phí lẫn khả năng cạnh tranh.

Theo đánh giá của FiinGroup, ngành dệt may, gỗ và thủy sản là ba ngành hàng chủ lực, với tổng tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ chiếm khoảng 46% giá trị xuất khẩu Mỹ của doanh nghiệp nội địa. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này đang đối mặt với rủi ro lớn từ thuế quan của Mỹ, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xuất khẩu và duy trì hoạt động doanh nghiệp.

Điểm rủi ro trung bình các doanh nghiệp dệt may ở mức FG-7 theo thang phân loại FiinGroup (18 mức), tương ứng xác suất rủi ro là 2,64%; doanh nghiệp thủy sản là 1,90%; doanh nghiệp gỗ là 3,68%.

Phản ứng với thuế quan, VN-Index đã có đợt biến động mạnh trong tháng 4 vừa qua, phần lớn các nhóm ngành và cổ phiếu đều suy giảm theo xu hướng chung. Mặc dù ông Trump thông báo hoãn thuế quan, tâm lý thị trường được giải tỏa nhiều cổ phiếu hồi phục nhưng vẫn chưa thể về vùng giá 1.300 điểm.

Sự điều chỉnh của thị trường đã khiến mặt bằng định giá nhiều cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn so với trước đây, thể hiện qua các chỉ số như P/E và P/B, mở ra những cơ hội đầu tư tiềm năng cho nhà đầu tư trung và dài hạn.

Agriseco mới đây đã sàng lọc các cổ phiếu hội tụ các yếu tố: định giá hợp lý (P/E và P/B ở mức thấp so với mức bình quân lịch sử), ít chịu ảnh hưởng bởi thuế quan quốc tế, sở hữu nền tảng tài chính ổn định và có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Trong giai đoạn thị trường điều chỉnh và giao dịch thận trọng, việc đầu tư vào những doanh nghiệp có định giá hấp dẫn so với lịch sử là một phương pháp hợp lý.

Agriseco cho biết lựa chọn phương pháp sàng lọc cổ phiếu dựa trên hai chỉ số định giá cổ điển – P/E (Price to Earnings) và P/B (Price to Book) – vì những lý do sau: P/E và P/B thấp hơn trung bình 10 năm cho thấy cổ phiếu đang được giao dịch với mức định giá thấp hơn mức bình quân lịch sử của doanh nghiệp. Trung bình 10 năm là khoảng thời gian đủ dài để phản ánh xu hướng giá mang tính dài hạn và các chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.

Các hệ số P/E, P/B là các chỉ tiêu cơ bản thường được thị trường, nhà đầu tư tổ chức,… quan tâm khi xem xét giải ngân, đặt trong bối cảnh so sánh với lịch sử hoặc các thị trường chứng khoán khác trong khu vực.

Tuy nhiên, P/E, P/B hợp lý của cổ phiếu tại mỗi thời điểm là khác nhau, phụ thuộc vào mặt bằng lãi suất, ROE, ROA, độ rủi ro mỗi giai đoạn,... Phương pháp này là bước sàng lọc ban đầu để lựa chọn cổ phiếu và yếu tố chủ chốt vẫn là triển vọng kinh doanh, sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp.

Kết quả sau khi tính bình quân chỉ số P/E, P/B trong 10 năm tương đương 40 quý gần nhất và đã điều chỉnh tại những thời điểm mang tính bất thường (cao đột biến hoặc bị âm), xét trong nhóm VN30, hiện có khoảng 70% cổ phiếu có mức P/E và 40% cổ phiếu có mức P/B thấp hơn lịch sử, mở ra các cơ hội đầu tư tiềm năng.

Các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí phù hợp để đầu tư gồm: ACB, BVH, GAS, PLX, SAB, VHM, VNM, VRE.

"Xét trong trung và dài hạn, chúng tôi tin rằng đây là thời điểm phù hợp để lựa chọn những cổ phiếu bluechips đầu ngành, ít bị ảnh hưởng bởi thuế quan, có tỷ trọng doanh thu nội địa lớn và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai", công ty chứng khoán này nhận định.