Sau cú sập do thuế đối ứng, định giá cổ phiếu chứng khoán đã thực sự hấp dẫn?

Cũng giống như hầu hết các nhóm ngành khác, cổ phiếu nhóm chứng khoán chịu áp lực giảm mạnh do thông tin thuế đối ứng cao bất ngờ 46% mà Mỹ tung ra hồi đầu tháng 4 gây khủng hoảng ngắn hạn trên thị trường chứng khoán. Hàng loạt cổ phiếu lau sàn trong 4 phiên liên tiếp. Cho đến thời điểm hiện tại, nhóm này cũng đã hồi phục được một nửa nhờ Mỹ hoãn áp thuế đối ứng 46%.

Tuy nhiên, trong cập nhật triển vọng nhóm chứng khoán mới đây, Chứng khoán KBSV nhận định cổ phiếu ngành này vẫn đang ở mức định giá chưa hấp dẫn.

Thị trường chứng khoán tăng trưởng tích cực trong 3 tháng đầu năm tăng 4,9% từ đầu năm và giá trị giao dịch ước tính tăng 7,3% so với quý liền kề trước đó do điều chỉnh ngày nghỉ tết. Tuy nhiên, KBSV chuyển quan điểm từ tích cực sang trung lập về diễn biến giá và thanh khoản đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong phần còn lại của 2025 do việc đánh thuế đối ứng 46% của Mỹ tác động tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường cùng với đó tạo áp lực lên tỷ giá và lãi suất.

KBSV kì vọng thị trường Việt Nam sẽ được quyết định nâng hạng theo đánh giá của FTSE Russell trong kì tháng 9/2025 và chính thức được thêm vào rổ chỉ số thị trường mới nổi của FTSE trong năm 2026. Theo ước tính của KBSV, sau khi nâng hạng, Việt Nam có thể đón khoảng 136.000 tỷ đồng vốn ngoại từ các quỹ ETF, quỹ thụ động và chủ động với danh mục lựa chọn trong rổ thị trường mới nổi FTSE. Bên cạnh đó, hệ thống KRX kì vọng đi vào vận hành trong nửa sau năm 2025 cũng sẽ là điểm nhấn đối với cổ phiếu ngành chứng khoán trong thời gian tới.

Mặc dù vậy định giá hiện tại chưa thực sự hấp dẫn trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng không rõ ràng. "Diễn biến tiêu cực của thuế quan khiến triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của nhóm cổ phiếu chứng khoán là không rõ ràng trong năm 2025. Nhà đầu tư có thể xem xét nhóm cổ phiếu có lợi thế về khai thác khách hàng tổ chức, nguồn lực mạnh mẽ và có nhịp chiết khấu sâu quanh mức -1 độ lệch chuẩn P/B trung bình 5 năm như VCI, HCM, SSI để có mức tỷ suất lợi nhuận tốt", chuyên gia phân tích của KBSV nhấn mạnh.

Trước đó, theo thông báo của FTSE Russell, kết quả kỳ đánh giá tháng 3/2025 đã được công bố vào ngày 09/04/2025, Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được 2 tiêu chí quan trọng là chu kỳ thanh toán (Delivery versus Payment - DvP) và chi phí liên quan đến các giao dịch không thành công. Cả 2 tiêu chí này hiện đều bị xếp loại là hạn chế (Restricted).

FTSE Russell tiếp tục theo dõi thị trường và tham khảo ý kiến các thành viên thị trường về hiệu quả của mô hình NPF cũng như việc xử lý các giao dịch thất bại, qua đó đủ cơ sở cho việc nâng hạng.

Tuy nhiên, theo KBSV, thách thức Việt Nam cần đối mặt bao gồm cải thiện quy trình đăng ký tài khoản mới, công bố thông tin và vấn đề liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài.

Với những thông tin phù hợp kỳ vọng trước đó, KBSV duy trì kịch bản cơ sở: Việt Nam sẽ đạt được nhiều phản hồi tích cực, mở đường cho nâng hạng trong tháng 9/2025. Tiến trình nâng hạng thành công có thể gia tăng phần nào lợi nhuận và phí giao dịch cho các công ty chứng khoán, đặc biệt là SSI, HCM, VCI có thị phần khách hàng tổ chức nước ngoài tập trung nhiều nhất.

Ngoài ra, các cổ phiếu vốn hóa lớn có tiềm năng được thêm vào chỉ số. Ước tính sẽ có VCB, MSN, VNM, HPG, SAB... và một số cổ phiếu thoả mãn tiêu chí về quy mô và thanh khoản để được thêm vào bộ chỉ số. Bên cạnh dòng tiền từ các quỹ thụ động, những cổ phiếu có triển vọng kinh doanh tích cực và còn room ngoại cũng sẽ hưởng lợi từ việc thu hút sự chú ý của nhóm quỹ chủ động tham gia đầu tư vào Việt Nam.

Mặc dù vậy, theo chứng khoán BSC, thị trường chứng khoán điều chỉnh mạnh đầu tháng 4/2025 do lo ngại từ thuế nhập khẩu 46% của Mỹ, song thanh khoản trung bình phiên tăng mạnh lên trên 30 nghìn tỷ đồng. Môi trường lãi suất thấp, kỳ hạn nâng hạng trong tương lai vẫn hỗ trợ cho ngành chứng khoán. Hiện định giá của các cổ phiếu chứng khoán đã về vùng hấp dẫn: P/B của 4 CTCK (SSI, HCM, VCI, MBS) hiện chỉ 1.5x–1.8x, thấp hơn trung bình 5 năm là 2.3x. Cổ phiếu tiêu điểm được nhắc đến như SSI, HCM, VCI, MBS.