ACV đề xuất xe trung chuyển trực tiếp giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất

Trong giai đoạn đầu khai thác sân bay Long Thành, khi các tuyến đường sắt kết nối chưa vận hành, ACV đề xuất tổ chức xe trung chuyển trực tiếp giữa hai sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất, đồng thời nghiên cứu cơ chế ưu tiên lưu thông cho xe buýt sân bay nhằm bảo đảm kết nối thuận tiện, thông suốt...

Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu kết nối với sân bay Long Thành. Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Xây dựng.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), song song với việc đẩy nhanh thi công các hạng mục, công tác chuẩn bị đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại đang được triển khai đồng bộ. Trong đó, kết nối giao thông với TP.Hồ Chí Minh, đặc biệt là phương án vận chuyển hành khách giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất, được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động khai thác an toàn, thông suốt ngay từ giai đoạn đầu.

ACV dự báo phần lớn hành khách sử dụng các đường bay quốc tế tại sân bay Long Thành sẽ có nhu cầu đi đến hoặc xuất phát từ TP.Hồ Chí Minh và khu vực lân cận. Trong khi các tuyến đường sắt kết nối chưa được đưa vào vận hành, việc di chuyển giữa hai sân bay chủ yếu dựa vào đường bộ.

Hai hướng kết nối đang được tính đến gồm cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây kết hợp cầu Nhơn Trạch, đường Vành đai 3 và đường tỉnh 25C; hoặc cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây kết hợp cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nút giao kết nối vào sân bay.

Trên các hành lang này, cơ quan chức năng, đơn vị quản lý hạ tầng giao thông và các địa phương liên quan đang phối hợp nghiên cứu phương án tổ chức lưu thông đồng bộ. Trọng tâm là điều tiết phương tiện từ xa, tăng cường kết nối giữa các loại hình vận tải và phát triển vận tải công cộng có sức chở lớn.

Tại TP. Đồng Nai, công tác phối hợp tập trung vào tổ chức giao thông, điều tiết phương tiện, bảo đảm an ninh, an toàn trên các tuyến đường dẫn vào sân bay. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế nguy cơ ùn tắc tại khu vực cửa ngõ.

Trong khi đó, tại TP.Hồ Chí Minh, ACV phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng kết nối sân bay Long Thành. Tuyến vận chuyển trực tiếp giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành là một trong những phương án trọng tâm, nhằm tạo thuận lợi cho hành khách di chuyển giữa hai cảng hàng không, nhất là những người có nhu cầu nối chuyến.

Các phương án tổ chức xe khách, xe trung chuyển và những loại hình vận tải khác cũng được nghiên cứu theo hướng có lịch trình ổn định, tần suất phù hợp với đặc thù khai thác hàng không.

Để nâng cao hiệu quả kết nối, ACV đề xuất nghiên cứu cơ chế ưu tiên lưu thông đối với xe buýt sân bay và xe trung chuyển liên sân bay tại một số nút giao thông quan trọng, trên các hành lang kết nối chính giữa TP.Hồ Chí Minh và Long Thành. Giải pháp này nhằm ổn định thời gian hành trình, nâng cao độ tin cậy của dịch vụ và khuyến khích hành khách sử dụng phương tiện công cộng.

Cùng với đó, ACV kiến nghị xây dựng hệ thống điểm đón, trả khách cố định tại các khu vực trung tâm đô thị, đầu mối giao thông và nơi tập trung đông hành khách. Các điểm này cần có nhận diện thống nhất, thuận tiện tiếp cận, góp phần hạn chế tình trạng dừng, đỗ tùy tiện và nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông.

Về lâu dài, mạng lưới vận tải đa phương thức sẽ được nghiên cứu phát triển nhằm kết nối sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất và các trung tâm đô thị lớn trong khu vực. Các tuyến vận chuyển liên sân bay, xe buýt, xe khách và phương tiện trung chuyển được định hướng kết nối với những đầu mối giao thông quan trọng, trung tâm trung chuyển hành khách công cộng và hệ thống đường sắt đô thị khi được triển khai.

Đối với hành khách cần nối chuyến giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành, ACV đề xuất tổ chức dịch vụ vận chuyển chuyên biệt bằng xe trung chuyển chạy thẳng, có tần suất linh hoạt và được điều phối phù hợp với lịch khai thác chuyến bay. Phương án cần tính đến các khung giờ cao điểm, bảo đảm hành khách có đủ thời gian di chuyển và hoàn thành thủ tục tại sân bay tiếp theo.

Bên cạnh phương án vận chuyển, các hãng hàng không và cơ quan chức năng cần phối hợp nghiên cứu tối ưu quy trình làm thủ tục, kiểm tra an ninh, xuất nhập cảnh và các dịch vụ liên quan. Hệ thống hỗ trợ hành khách cũng cần được tổ chức đồng bộ, từ quầy hướng dẫn chuyên biệt, biển chỉ dẫn tại nhà ga đến thông tin về phương tiện và lịch trình theo thời gian thực. Qua đó, hành khách có thể chủ động sắp xếp hành trình, hạn chế thời gian chờ và thuận tiện hơn khi nối chuyến giữa hai sân bay.