Agribank dành đến 8 tỷ đồng hoàn tiền chi tiêu cho chủ Thẻ Lộc Việt

Theo đó, từ nay đến hết ngày 30/11/2026 hoặc đến khi hết ngân sách của chương trình, khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Lộc Việt Agribank để thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại Đơn vị chấp nhận thanh toán sẽ được hoàn tiền với tỷ lệ lên tới 8% tổng giá trị thanh toán theo từng loại hình giao dịch hàng tháng. Tổng số tiền hoàn tối đa lên tới 600.000 VND/tháng/thẻ.

Như vậy, từ chi tiêu tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, điện máy; thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng đến các nhu cầu thiết yếu như giáo dục, y tế, spa và các chi tiêu khác giao dịch tại Đơn vị chấp nhận thanh toán hay Internet chỉ cần thanh toán bằng thẻ tín dụng nội địa Lộc Việt Agribank, khách hàng đã có cơ hội nhận ưu đãi hoàn tiền lên tới 8%, xét thưởng hàng tháng, góp phần tối ưu chi tiêu và quản lý tài chính hiệu quả.

Mỗi khách hàng chỉ được xét khuyến mại đối với 01 thẻ đạt số tiền hoàn cao nhất trong kỳ xét thưởng. Agribank sẽ thực hiện hoàn tiền vào tài khoản cho vay thẻ tín dụng Lộc Việt của chủ thẻ đủ điều kiện được hoàn tiền.

Đối với trường hợp hoàn tiền vào tài khoản cho vay thẻ tín dụng Lộc Việt không thành công, Agribank sẽ hoàn tiền vào tài khoản thanh toán của chủ thẻ mở tại Agribank. Trong tháng cuối của chương trình, nếu số tiền hoàn của giao dịch cuối cùng vượt quá ngân sách còn lại, thì chủ thẻ chỉ được hoàn tối đa bằng số ngân sách còn lại của chương trình.

* Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại của Agribank, khách hàng vui lòng liên hệ số tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900558818 hoặc (+84)24.32053205 để được giải đáp.