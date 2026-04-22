Agribank dành đến 8 tỷ đồng hoàn tiền chi tiêu cho chủ Thẻ Lộc Việt

P.V

22/04/2026, 08:00

Với mong muốn tri ân khách hàng đã gắn bó, Agribank triển khai chương trình khuyến mại “Thẻ Lộc Việt - Chi tiêu mỗi ngày, tích lũy dài lâu” dành cho chủ thẻ tín dụng nội địa Lộc Việt với tổng ngân sách lên tới 8 tỷ đồng dành cho chủ thẻ tín dụng nội địa Lộc Việt.

VnEconomy

Theo đó, từ nay đến hết ngày 30/11/2026 hoặc đến khi hết ngân sách của chương trình, khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Lộc Việt Agribank để thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại Đơn vị chấp nhận thanh toán sẽ được hoàn tiền với tỷ lệ lên tới 8% tổng giá trị thanh toán theo từng loại hình giao dịch hàng tháng. Tổng số tiền hoàn tối đa lên tới 600.000 VND/tháng/thẻ.

Như vậy, từ chi tiêu tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, điện máy; thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng đến các nhu cầu thiết yếu như giáo dục, y tế, spa và các chi tiêu khác giao dịch tại Đơn vị chấp nhận thanh toán hay Internet chỉ cần thanh toán bằng thẻ tín dụng nội địa Lộc Việt Agribank, khách hàng đã có cơ hội nhận ưu đãi hoàn tiền lên tới 8%, xét thưởng hàng tháng, góp phần tối ưu chi tiêu và quản lý tài chính hiệu quả.

Mỗi khách hàng chỉ được xét khuyến mại đối với 01 thẻ đạt số tiền hoàn cao nhất trong kỳ xét thưởng. Agribank sẽ thực hiện hoàn tiền vào tài khoản cho vay thẻ tín dụng Lộc Việt của chủ thẻ đủ điều kiện được hoàn tiền.

Đối với trường hợp hoàn tiền vào tài khoản cho vay thẻ tín dụng Lộc Việt không thành công, Agribank sẽ hoàn tiền vào tài khoản thanh toán của chủ thẻ mở tại Agribank. Trong tháng cuối của chương trình, nếu số tiền hoàn của giao dịch cuối cùng vượt quá ngân sách còn lại, thì chủ thẻ chỉ được hoàn tối đa bằng số ngân sách còn lại của chương trình.

* Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại của Agribank, khách hàng vui lòng liên hệ số tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900558818 hoặc (+84)24.32053205 để được giải đáp.

Đọc thêm

Từ

Từ "Lá chắn công nghệ" đến hệ sinh thái A-to-P: Bước chuyển mình dựa trên AI của Tài chính Mirae Asset

Nối tiếp chiến lược "Chủ động ứng dụng công nghệ vào lá chắn quản trị rủi ro", Tài chính Mirae Asset tiếp tục khẳng định năng lực số hóa mạnh mẽ khi ra mắt hệ sinh thái các mô hình quản trị rủi ro toàn diện (A-to-P Model Suite).

Gía vàng trong nước sụt mạnh sau 2 phiên giằng co

Gía vàng trong nước sụt mạnh sau 2 phiên giằng co

Trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh giảm phổ biến 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn, giá giao dịch giảm từ 900 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu…

Ngân hàng tích hợp mọi giao dịch xuất nhập khẩu trên một nền tảng số

Ngân hàng tích hợp mọi giao dịch xuất nhập khẩu trên một nền tảng số

Ngân hàng đang tiên phong tích hợp các dịch vụ thủ tục hải quan, ngân hàng, logistics và bảo hiểm trên một nền tảng để giảm thiểu chi phí và kiểm soát rủi ro hỗ trợ xuất nhập khẩu trong bối cảnh ngoại thương thường xuyên đối mặt với cú sốc bất định...

Giá vàng “bốc hơi” 100 USD/oz trong lúc chờ tin về thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

Giá vàng “bốc hơi” 100 USD/oz trong lúc chờ tin về thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (21/4), về sát ngưỡng 4.700 USD/oz, do giá dầu và đồng USD tăng mạnh...

“AI sẽ gây thiểu phát, Fed nên chờ xem”

“AI sẽ gây thiểu phát, Fed nên chờ xem”

Một nhà quản lý tài sản hàng đầu cho rằng tác động của AI đến nền kinh tế có thể giúp Fed đạt được mục tiêu lạm phát 2% sau nhiều năm giá cả tăng cao...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quảng Ninh đón cao điểm hè bằng hạ tầng du lịch đồng bộ

Du lịch

2

Làng nghề truyền thống “tỏa sáng” nhờ du lịch trải nghiệm

Du lịch

3

Thuduc House được gỡ lệnh cưỡng chế thuế, khôi phục hoạt động

Doanh nghiệp niêm yết

4

Quý 1/2026, HPA báo lãi sau thuế 345 tỷ đồng, dự kiến chia nốt cổ tức tiền mặt

Doanh nghiệp niêm yết

5

Xây dựng TP.Hồ Chí Minh thành trung tâm chuyển đổi xanh khu vực Đông Nam Á

Kinh tế xanh

