Đề xuất mở rộng điểm đổi ngoại tệ hợp pháp tại khách sạn, trung tâm thương mại, khu du lịch

Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa quy định về đại lý đổi ngoại tệ theo hướng cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục và cho phép mở rộng điểm đổi ngoại tệ tại khách sạn, khu du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị và các địa điểm có nhiều khách quốc tế…

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý ngoại hối liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng.

Một trong những nội dung đáng chú ý là sửa đổi quy định về hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, theo hướng cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục và mở rộng khả năng cung ứng dịch vụ đổi ngoại tệ tại các địa điểm phục vụ khách nước ngoài.

Theo dự thảo, Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Quy chế đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN. Nội dung sửa đổi tập trung vào hồ sơ đăng ký đại lý đổi ngoại tệ, quyền và nghĩa vụ của đại lý đổi ngoại tệ cũng như trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép ủy quyền.

Đáng chú ý, dự thảo bỏ một số thành phần hồ sơ liên quan đến điều kiện đặt đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức kinh tế. Trong bản thuyết minh, cơ quan soạn thảo cho biết việc sửa đổi này nhằm thực hiện các yêu cầu cắt giảm điều kiện kinh doanh theo các nghị quyết của Chính phủ và phù hợp với việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức không phải tổ chức tín dụng.

Hiện nay, hồ sơ đăng ký đại lý đổi ngoại tệ yêu cầu tổ chức kinh tế phải có văn bản cam kết kèm giấy tờ chứng minh việc đáp ứng điều kiện về địa điểm đặt đại lý đổi ngoại tệ theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, tại dự thảo, thành phần hồ sơ này được lược bỏ.

Thay vào đó, dự thảo quy định hợp đồng ủy quyền giữa tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế phải quy định cụ thể về địa điểm đại lý, nguyên tắc xác định tỷ giá, quyền và nghĩa vụ của các bên, mức tồn quỹ ngoại tệ được để lại cũng như thời hạn bán lại số ngoại tệ tiền mặt mua được cho tổ chức tín dụng ủy quyền.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng ủy quyền. Theo đó, tổ chức tín dụng được phép lựa chọn đối tượng để hợp tác, ký kết hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ và xây dựng tiêu chí lựa chọn đối tượng được ủy quyền.

Trong số các tiêu chí này, dự thảo nêu rõ việc đặt đại lý đổi ngoại tệ tại những nơi có nhiều khách du lịch nước ngoài, gồm khách sạn, cửa khẩu quốc tế, khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài được cấp phép, văn phòng bán vé của các hãng hàng không, hàng hải, du lịch nước ngoài, văn phòng bán vé quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam, khu du lịch, khu phố đi bộ, trung tâm thương mại và siêu thị.

Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng được giao trách nhiệm tổ chức đào tạo kỹ năng nhận biết ngoại tệ thật, giả cho nhân viên đại lý; cung cấp phần mềm quản lý hoạt động đổi ngoại tệ và thực hiện kiểm tra, kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất đối với đại lý do mình ủy quyền.

Về phía đại lý đổi ngoại tệ, dự thảo yêu cầu đơn vị này phải niêm yết công khai tỷ giá mua ngoại tệ tiền mặt với đồng Việt Nam tại địa điểm giao dịch và thực hiện mua ngoại tệ đúng theo tỷ giá đã công bố. Riêng đại lý đặt tại khu cách ly ở cửa khẩu quốc tế được phép niêm yết và thực hiện cả hoạt động mua, bán ngoại tệ tiền mặt theo quy định.

Dự thảo cũng quy định đại lý phải thực hiện ghi chép hóa đơn, cập nhật số liệu, lưu giữ chứng từ và giao một liên hóa đơn cho khách hàng khi thực hiện đổi ngoại tệ. Trường hợp phát hiện ngoại tệ giả hoặc ngoại tệ không còn giá trị lưu hành, đại lý có trách nhiệm lập biên bản, tạm giữ và thông báo cho cơ quan có trách nhiệm để xử lý.

Một nội dung khác được bổ sung là quy định mỗi tổ chức kinh tế chỉ được làm đại lý đổi ngoại tệ cho một tổ chức tín dụng được phép.

Ngoài hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, dự thảo cũng sửa đổi quy định đối với hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới. Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh hoặc gia hạn giấy chứng nhận có thể được nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cơ quan soạn thảo cho biết việc sửa đổi nhằm thực hiện chủ trương cắt giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Theo bản thuyết minh, thời gian xử lý thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới được định hướng giảm từ 30 ngày xuống còn 15 ngày làm việc.

Ngân hàng Nhà nước cho biết dự thảo được xây dựng theo hướng sửa đổi, bổ sung và cắt giảm các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, đồng thời bổ sung quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng ủy quyền và tổ chức kinh tế để phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức không phải tổ chức tín dụng.