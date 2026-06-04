Giá vàng trong nước sụt về “vùng đáy” nửa năm

Trong phiên sáng 4/6, giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu tiếp tục giảm mạnh 500 nghìn đồng mỗi lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Giá bán quay về mốc 156,5 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất trong 6 tháng qua…
Giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh vẫn nằm trong xu hướng đi xuống với phiên giảm thứ tư liên tiếp. Ngay khi mở cửa phiên sáng nay (4/6/2026), giá mua, bán vàng miếng SJC tiếp tục giảm phổ biến 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (3/6).
Tính đến 11 giờ ngày 4/6, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 153,5 triệu còn giá bán là 156,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch không đổi trong suốt phiên sáng nay
Các thương hiệu lớn khác như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng đồng loạt niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại 153,5 triệu – 156,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) ngay khi mở cửa phiên.
Tại TP.Hồ Chí Minh, giá bán vàng miếng tại các hệ thống kinh doanh lớn thấp hơn so với khu vực phía Bắc tới 1 triệu đồng/lượng.
Trong vòng 3 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận 2 nhịp giảm liên tiếp. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá vàng miếng tại ngưỡng 153,8 triệu – 155,5 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này giảm lần lượt 200 nghìn đồng/lượng và 300 nghìn đồng/lượng.
Trong khi đó, riêng tại Ngọc Thẩm, đây là đơn vị duy nhất điều chỉnh tăng giá vàng miếng trong phiên sáng nay. Tính đến 11 giờ, giá vàng miếng tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 153 triệu – 156 triệu đồng/lượng.
Theo sát diễn biến giá vàng miếng, trên phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt giảm giá giao dịch với mức điều chỉnh phổ biến là 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Duy chỉ có một doanh nghiệp vẫn duy trì xu hướng đi ngang với giá vàng nhẫn trong phiên sáng nay.
Sau khi giảm mạnh tới gần 3 triệu đồng/lượng trong 4 phiên liên tiếp kể từ đầu tháng 6/2026, giá bán vàng miếng SJC phổ biến quay về ở mức 156,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 12/2025 tới nay.
Tại TP.Hồ Chí Minh, sau khi giảm tổng cộng 2 triệu đồng/lượng trong 2 phiên liên tiếp (2-3/6), giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm bắt đầu chững lại trong phiên sáng nay. Tính đến 11 giờ, Ngọc Thẩm vẫn niêm yết ổn định giá mua, bán vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 143 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên hôm qua (3/6).
Tuy nhiên, đây vẫn thương hiệu neo giá vàng nhẫn thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung. So với giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn ghi nhận mức chênh lệch cao nhất, lên tới 10 triệu đồng/lượng.
Ngược lại, các đơn vị kinh doanh phía Bắc tiếp tục điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” sang phiên thứ tư liên tiếp.
Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán ngay khi mở cửa phiên sáng. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 153,8 triệu – 156,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 11 giờ, Công ty SJC vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên.
So với giá vàng miếng niêm yết trong cùng doanh nghiệp, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này thấp hơn 500 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, giá giao dịch vàng nhẫn tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều cố định “cứng” bằng giá vàng miếng SJC.
Giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI mở cửa phiên sáng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này đặt giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở ngưỡng 153,5 triệu – 156,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên sáng.
Mở cửa phiên sáng, PNJ cũng niêm yết giá giao dịch nhẫn trơn 9999 ở ngưỡng 153,5 triệu – 156,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) và giữ nguyên đến cuối phiên. So với giá chốt phiên 3/6, giá vàng nhẫn tại đơn vị này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tính đến 11 giờ, Phú Quý cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá giao dịch vàng nhẫn. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 153,5 triệu - 156,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng nay.
Đây cũng là mức giá giao dịch được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Giá vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại cả hai doanh nghiệp trên đều giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Trên thị trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 4/6, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng hơn 0,5%, tiến lên ngưỡng 4.460,4 USD/oz. Như vậy, diễn biến giá vàng trong nước ngược chiều giá vàng thế giới.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 13,07 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 12,87 triệu – 13,07 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp. Riêng tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ bằng 25% so với các doanh nghiệp phía Bắc, ở ngưỡng 3,07 triệu đồng/lượng.
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