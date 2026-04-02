Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XVI

Như Nguyệt

02/04/2026, 15:45

Theo chương trình dự kiến, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XVI diễn ra trong 11 ngày, chia thành 2 đợt theo hình thức họp tập trung, khai mạc vào sáng ngày 6/4/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận nội dung thảo luận. Ảnh: Quốc hội.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 56, sáng 02/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 3) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra trong 11 ngày, dự kiến khai mạc vào sáng ngày 6/4/2026 và bế mạc vào ngày 24/4/2026.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, chia thành 2 (đợt 1: từ ngày 06/4 đến ngày 11/4, đợt 2: từ ngày 20/4 đến ngày 24/4).

Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 09 dự án luật, 01 nghị quyết quy phạm pháp luật;  05 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời, có 09 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Đối với một số nội dung quan trọng, cấp bách khác, để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và các nghị quyết của Đảng, trường hợp cơ quan trình chuẩn bị kịp hồ sơ, các cơ quan của Quốc hội sẽ tiến hành thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và sẽ báo cáo Quốc hội bổ sung vào Kỳ họp (nếu đủ điều kiện).

Để đảm bảo chất lượng và tuân thủ đầy đủ các quy trình thủ tục theo quy định, ông Lê Quang Mạnh đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và gửi đến các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đảm bảo đủ thời gian để nghiên cứu và thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. 

Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì soạn thảo, chủ động theo dõi, đôn đốc và tổ chức nghiên cứu thẩm tra, có đề xuất cụ thể về việc hồ sơ đảm bảo hay không đảm bảo điều kiện để có thể xem xét bố trí vào chương trình kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết Chính phủ đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, đặc biệt là Ủy ban Công tác đại biểu để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, danh sách nhân sự trình Quốc hội đảm bảo dân chủ, chặt chẽ và tuân thủ đúng theo quy định.

Đối với các tờ trình, báo cáo, tài liệu, hồ sơ các dự án luật dự kiến trình tại Kỳ họp thứ nhất, Chính phủ đã cơ bản hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, tiếp thu, chỉnh sửa. Một số hồ sơ dự án còn lại đang được khẩn trương rà soát, hoàn thiện gửi các cơ quan liên quan cho ý kiến để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho kịp tiến độ.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Văn phòng Quốc hội khẩn trương tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này.  Đồng thời giao Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phối hợp với Văn phòng Chính phủ cùng các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát, thống nhất và sắp xếp nội dung, chương trình kỳ họp, đảm bảo chất lượng và tiến độ xem xét, thảo luận, thông qua các nội dung.

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế "xin - cho" và lợi ích nhóm

Bảo đảm sản xuất, xuất khẩu lúa gạo theo diễn biến thị trường

Thủ tướng yêu cầu nâng tầm hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số

Giữ nhịp tăng trưởng trong "gió ngược", kiên định mục tiêu hai con số

CPI tháng 3/2026 lập đỉnh 5 năm do sức ép từ năng lượng và vận tải

