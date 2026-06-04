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Dự kiến đóng tài khoản ngân hàng không phát sinh giao dịch từ 3 năm

Kỳ Phong

04/06/2026, 14:17

Tài khoản ngân hàng không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên có thể bị đóng theo đề xuất mới của Ngân hàng Nhà nước tại dự thảo sửa đổi Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt...

Dự kiến đóng tài khoản ngân hàng không phát sinh giao dịch từ 3 năm.
Dự kiến đóng tài khoản ngân hàng không phát sinh giao dịch từ 3 năm.

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  số 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung thêm trường hợp ngân hàng được đóng tài khoản của khách hàng khi tài khoản không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên.

Cụ thể, dự thảo quy định tài khoản ngân hàng không phát sinh giao dịch trong thời gian từ ba năm trở lên, tính từ lần giao dịch cuối cùng của chủ tài khoản, có thể bị đóng. Trường hợp ngân hàng và khách hàng đã có thỏa thuận trước về việc đóng tài khoản thì thực hiện theo thỏa thuận đó.

Hiện nay, các trường hợp đóng tài khoản ngân hàng gồm khách hàng có yêu cầu và đã hoàn thành các nghĩa vụ liên quan; chủ tài khoản qua đời hoặc bị tuyên bố đã chết; tổ chức chấm dứt hoạt động hoặc chủ tài khoản vi phạm các quy định bị cấm liên quan đến sử dụng tài khoản.

Ngoài việc bổ sung trường hợp đóng tài khoản không sử dụng trong thời gian dài, dự thảo cũng sửa quy định về xử lý số tiền còn lại trong tài khoản sau khi đóng.

Theo đó, ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tiếp tục theo dõi số dư còn lại để hoàn trả cho người có quyền nhận hợp pháp khi có yêu cầu hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong tài liệu thuyết minh kèm dự thảo, Ngân hàng Nhà nước cho biết đề xuất này xuất phát từ thực tế xuất hiện nhiều tài khoản không còn sử dụng trong thời gian dài hoặc các tài khoản được mở nhưng bị bỏ quên.

Cơ quan soạn thảo cho biết trên thực tế có những tài khoản được mở hợp pháp nhưng khách hàng không còn nhu cầu sử dụng, không giao dịch trong thời gian dài. Bên cạnh đó là tình trạng tài khoản nặc danh, tài khoản mạo danh được mở bằng giấy tờ cũ hoặc giấy tờ giả.

Theo Ngân hàng Nhà nước, pháp luật hiện hành cho phép ngân hàng và khách hàng tự thỏa thuận cách xử lý tài khoản không hoạt động trong thời gian dài khi mở tài khoản. Tuy nhiên, với những tài khoản mở từ trước, chưa có thỏa thuận về việc này, hiện chưa có cơ chế xử lý cụ thể.

Vì vậy, dự thảo nghị định bổ sung quy định để các tổ chức tín dụng có cơ sở đóng những tài khoản không hoạt động kéo dài mà trước đó chưa có thỏa thuận với khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết mốc thời gian 3 năm được tham khảo từ quy định tại một số quốc gia. Chẳng hạn, tại Mỹ, tài khoản không giao dịch từ 3 - 5 năm có thể được coi là tài khoản không hoạt động. Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), tài khoản không phát sinh giao dịch hoặc không có liên hệ từ khách hàng trong 3 năm được đưa vào diện theo dõi riêng.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2024/NĐ-CP hiện đang được lấy ý kiến.

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