Tổng kết công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV: Khẳng định dấu ấn đổi mới, bài bản và trách nhiệm

Sáng 17/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội XIV được tổ chức. Hội nghị đã đánh giá toàn diện các khâu từ xây dựng văn kiện, nhân sự đến tổ chức phục vụ, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Tháng 1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã được tổ chức thành công, đánh dấu kết quả của một quá trình chuẩn bị công phu, bài bản và chặt chẽ trên nhiều phương diện.

Theo báo cáo tổng kết do Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới và các cơ quan liên quan, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội được triển khai đồng bộ, toàn diện, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Duy Linh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã sớm thành lập các Tiểu ban và Ban Chỉ đạo, kế thừa kinh nghiệm từ các kỳ Đại hội trước, đặc biệt là Đại hội XIII. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện khoa học, quyết liệt, có sự phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị.

Đội ngũ tham mưu, phục vụ nòng cốt được huy động với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc chuyên nghiệp, nhiều cán bộ có kinh nghiệm qua nhiều kỳ Đại hội, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.

Trong đó, công tác xây dựng văn kiện được chuẩn bị công phu, đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Việc hợp nhất các báo cáo lớn thành một Báo cáo chính trị là điểm mới nổi bật, góp phần nâng cao tính chiến lược, tính nhất quán và khả năng triển khai.

Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm khách quan, minh bạch, với nhiều đổi mới về quy trình và cách làm. Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu được xác định rõ trong từng khâu đánh giá, giới thiệu nhân sự.

Công tác tổ chức, phục vụ Đại hội được triển khai bài bản, chuyên nghiệp, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Hoạt động tuyên truyền được triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức.

Đáng chú ý, Đại hội lần thứ XIV có nhiều điểm mới như rút ngắn thời gian tổ chức, nâng cao chất lượng các tham luận, lần đầu tiên có tham luận của đảng bộ cấp xã, phường, đặc khu, phản ánh trực tiếp thực tiễn từ cơ sở. Việc ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng thiết bị điện tử thay tài liệu giấy cũng thể hiện bước chuyển trong phương thức tổ chức theo hướng hiện đại.

Báo cáo đánh giá: Đại hội không chỉ tổng kết nhiệm kỳ mà còn định hình tư duy phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới và tạo nền tảng thể chế cho giai đoạn phát triển dài hạn đến giữa thế kỷ XXI.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng đã thành công toàn diện trên cả ba mặt: văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức, phục vụ.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định kết quả này có được trước hết nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt và có tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Từ thực tiễn tổ chức, phục vụ Đại hội, Hội nghị đã rút ra một số bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất các kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức các kỳ Đại hội trong tương lai.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan liên quan tập hợp, lưu trữ đầy đủ tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tham khảo; đồng thời rà soát, cập nhật các quy định của Đảng để bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Các ban, bộ, ngành và địa phương được yêu cầu tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận trong và ngoài nước liên quan đến Đại hội và các chủ trương, quyết sách đã được thông qua, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội XIV một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, trách nhiệm và khí thế của Đại hội vào công việc thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.