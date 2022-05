Zendaya: Danh sách Time 100, phim bom tấn, biểu tượng thời trang… và nỗi lo tài chính

Nhờ những lần góp mặt trong các bộ phim bom tấn, Dune, Spider-Man: No Way Home và vai Lola Bunny lồng tiếng trong Space Jam 2 – cô gái 25 tuổi đã trở thành diễn viên nữ có doanh thu cao nhất năm 2021, ba phim đó cho đến nay đã kiếm được gần 1.5 tỷ đô.

Mới đây nhất, nữ diễn viên là một trong 100 người nổi tiếng lọt vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất năm 2022 của Tạp chí Time. Cô cũng là một trong 5 người nổi tiếng nhận được trang bìa Time của riêng mình cho số đặc biệt này cùng với ca sĩ Mary J. Blige, diễn viên Simu Liu, Thủ tướng Barbados Mia Mottley và giám đốc điều hành của Apple Tim Cook. Những người nổi tiếng khác lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất của Time năm nay còn có Adele, Pete Davidson, Issa Rae, Zoë Kravitz, Kris Jenner,…

Nhân dịp này đạo diễn Dennis Villeneuve đã viết một vài chia sẻ cá nhân về Zendaya: “Bản thân Zendaya là một nguồn lực sáng tạo tự chủ. Một biểu tượng văn hóa đang phát triển. Một người được thúc đẩy bởi nguồn cảm hứng thuần khiết, sự đồng cảm và tôn trọng nghề, người sử dụng tính chân thật như một siêu năng lực mới. Cô ấy không sợ hãi, và tôi thích rằng cô ấy vẫn luôn cười như một đứa trẻ. Zendaya là tương lai. Đây mới chỉ là sự bắt đầu."

Zendaya được Independent nhận định là một trong những sao nữ trẻ đa tài hiếm hoi ở Hollywood. Cô có đủ các yếu tố để trở thành ngôi sao, bao gồm việc xuất hiện trong series ăn khách Spider-Man và ngoại hình mang phong thái ngôi sao. Trước khi nổi đình đám, Zendaya là công chúa Disney, được biết đến qua sitcom Shake it Up. Cô còn thể hiện được sự đa tài khi trở thành Á quân của chương trình Dancing with the Stars. Với vai diễn trong Euphoria (loạt phim đã trở lại với mùa 2), Zendaya chính thức lập kỷ lục là ngôi sao trẻ tuổi nhất giành giải Emmy hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Năm 2021, nhờ sức ảnh hưởng lớn của mình, Zendaya vinh dự được Hiệp hội Thiết kế thời trang Mỹ (CFDA) trao tặng giải thưởng “Biểu tượng thời trang” (Fashion Icon). Đồng thời Zendaya vào danh sách một trong số ít nữ diễn viên nhận được giải thưởng danh giá này bên cạnh những tên tuổi lớn như siêu mẫu Naomi Campbell, nữ ca sĩ Beyoncé và Lady Gaga.

Theo một số đánh giá từ những chuyên gia trong lĩnh vực thời trang quốc tế, đây là kết quả được dự đoán từ trước khi vị trí của Zendaya liên tục “thăng hạng” tại các cuộc bình chọn ngôi sao có phong cách ấn tượng nhất thời gian qua. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, nữ diễn viên người Mỹ luôn biết cách làm mình trở nên nổi bật trong những bộ trang phục ấn tượng, khoe khéo một vẻ đẹp lai Mỹ.

Zendaya hiện có mối quan hệ thân thiết với "Người Nhện" Tom Holland cả trong phim lẫn ngoài đời.

Khi cô xuất hiện trên thảm đỏ của lễ trao giải Oscar trong chiếc váy thiết kế riêng màu vàng của hãng mốt Valentino. Zendaya đã giúp lượt tìm kiếm sắc vàng trên trang phục của cô tăng lên 222% trong vòng chưa đầy 24 giờ. Việc nữ diễn viên với ngoại hình gợi cảm trong chiếc váy ôm sát người tạo hiệu ứng ướt nước vô cùng nổi tiếng của Balmain tại Liên hoan phim Venice 2021 cũng giúp doanh số của thương hiệu này nhảy vọt 190% ngay sau đó.

Tại giải BET Awards năm 2021, Zendaya xuất hiện đầy cuốn hút với trang phục huyền thoại một thời của Beyonce đến từ Versace. Lượt tìm kiếm về các mẫu váy cũng tăng đột biến (122%) chỉ trong vòng 48 tiếng từ khi cô nàng diện chiếc váy của hãng. Hình ảnh này của nữ diễn viên trẻ nhận được nhiều chia sẻ trên mạng xã hội, thậm chí, từ khóa hashtag #Zendayadress (Váy của Zendaya) còn nằm trong Top tìm kiếm cao nhất tại Twitter.

Mặc dù không có xuất phát điểm từ thời trang nhưng Zendaya ít nhiều lại tạo nên thành công ở lĩnh vực này. Để nhận được cái gật đầu hợp tác của nữ diễn viên chắc chắn con số cát sê sẽ là không tưởng. Cô hiện là gương mặt đại diện cho thương hiệu thời trang Valentino và thương hiệu mỹ phẩm Lancôme. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tham gia vào quá trình phát triển bộ sưu tập Tommy Hilfiger đã được giới thiệu tại Tuần lễ thời trang New York năm ngoái.

Trong sự kiện quảng bá Dune tại LHP Venice, Zendaya với chiếc đầm Balmain và dây chuyền ngọc lục bảo “từ nhà Bvlgari trở thành tâm điểm của giới truyền thông.

Là diễn viên nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, nhưng Zendaya cho biết cô luôn lo lắng về tương lai tài chính. “Tôi luôn cần việc. Nếu không cố gắng, không biết ngày mai tôi là ai, ở đâu tại Hollywoo,d, sao nữ 26 tuổi nói. Zendaya chưa bao giờ tiêu xài hoang phí mà không nghĩ đến tài chính của mình. Ngay cả với tư cách là một trong những người đẹp được các nhãn hàng yêu thích, Zendaya vẫn suy nghĩ nhiều khi sắm sửa trang phục. Cô và nhà tạo mẫu Law Roach đã làm việc cùng nhau để tạo ra một tủ đồ cổ điển có thể tái sử dụng.

Theo tạp chí Entity, nữ diễn viên kiếm được hơn một triệu USD từ nhiều dự án Disney và số tiền khoảng 345.000 USD khi là Á quân chương trình Dancing with the Stars (2013). Cô được trả 300.000 USD cho vai diễn Denis Villeneuve trong Dune. Nữ diễn viên đồng thời góp mặt trong nhiều dự án quảng cáo, phát triển thương hiệu mỹ phẩm Daya by Zendaya riêng… Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản ròng của Zendaya hiện ở mức 15 triệu USD.