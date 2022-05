Sau màn máy bay nhào lộn chào đón, Tom Cruise nhận Cành Cọ Vàng danh dự

Ban tổ chức liên hoan phim Cannes tôn vinh bộ phim của điện ảnh Mỹ về chủ đề không quân, công nghệ máy bay chiến đấu bằng tiết mục đặc biệt này. Màn biểu diễn của đội bay được truyền cảm hứng từ tác phẩm của tài tử. Hè năm nay, Tom Cruise sẽ tiếp tục vào vai phi công Pete Mitchel sau phần một phát hành 35 năm trước.

Theo trang France24, những người hâm mộ từ khắp châu Âu đổ về Cannes để được gặp Tom Cruise. Đây là lần hiếm hoi Tom Cruise đến Cannes. Lần cuối cùng tài tử dự liên hoan phim là vào năm 1992 khi anh đi quảng bá phim Far and Away với vợ cũ - minh tinh Nicole Kidman.

Tài tử đến sự kiện bằng ôtô, không lái trực thăng như buổi ra mắt tại San Diego (Mỹ) hồi đầu tháng. Cruise dành vài phút chụp ảnh, ký tặng người hâm mộ trước khi bước lên thảm đỏ. LHP Cannes nằm trong tour quảng bá của đoàn phim. Top Gun: Maverick nằm trong nhóm tác phẩm gây chú ý ở Liên hoan phim Cannes lần thứ 75, chỉ công chiếu tại liên hoan, không đăng ký tranh giải. Phim nhận đánh giá tích cực từ giới phê bình sau những buổi chiếu sớm. Khán giả dành năm phút đứng vỗ tay tán thưởng sau khi xem phim.

Tài tử Tom Cruise được ban tổ chức LHP Cannes trao giải Cành Cọ Vàng danh dự ngay sau buổi công chiếu Top Gun: Maverick. Ban tổ chức phát một đoạn video điểm lại những vai diễn làm nên tên tuổi Tom Cruise để vinh danh anh. Tài tử cũng phát biểu và trả lời phỏng vấn về đam mê điện ảnh của bản thân. Khi được hỏi lý do mạo hiểm tự đóng các cảnh hành động, Cruise đáp: "Người ta không bao giờ hỏi Gene Kelly tại sao cứ phải nhảy múa trong phim của ông ấy".

Những người hâm mộ, ví dụ như Katy McNulty (46 tuổi) và Joanne Routledge (52 tuổi), đã lên đường từ trước bình minh. Hai người thức dậy lúc 3 giờ sáng, đi từ miền bắc nước Anh đến Scotland, bắt máy bay từ Edinburgh đến Nice, sau đó đi tàu hỏa đến Cannes để đến kịp theo dõi sự xuất hiện của Tom Cruise. "Chúng tôi hứa với đồng nghiệp ở nhà rằng sẽ chụp hình cùng Tom. Và họ bảo chúng tôi sẽ không làm được", bà Routledge nói đùa trước sức hút quá lớn của nam siêu sao.

“Đây là một buổi tối tuyệt vời và một thời gian tuyệt vời… chỉ để nhìn thấy khuôn mặt của mọi người. Đã 36 năm kể từ khi Top Gun ra đời chúng tôi mới làm phần 2 nhưng phải hoãn chiếu nhiều lần vì đại dịch. Bộ phim này là một giấc mơ. Chúng tôi đã nói về điều đó khi quay phim. Tôi chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt của mọi người. Tôi cảm thấy rất biết ơn và chúng tôi ở đây vì các bạn. Tôi làm những bộ phim này cho tất cả các bạn và tôi thật may mắn được làm điều đó. Hãy tận hưởng buổi tối hôm nay. Tất cả các bạn đã làm nên cuộc sống của tôi,” Tom Cruise phát biểu.

Top Gun: Maverick là một trong những phim Hollywood chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì Covid-19, phải lùi lịch ra rạp gần hai năm. Khâu sản xuất kéo dài khiến dự án bị đội vốn. Trong phim, Tom Cruise tiếp tục vào vai chàng phi công Pete Mitchel như phần một phát hành 35 năm trước. Mitchel bước vào nhiệm vụ mới sau khi hội ngộ Bradley (Miles Teller) - con trai người bạn quá cố. Tác phẩm sẽ phát hành tại Mỹ vào ngày 27/5, trùng dịp lễ Memorial Day (Lễ Chiến sĩ trận vong).

Thành công của Top Gun (1986) là tượng đài lớn trong sự nghiệp của Tom Cruise. Tuy nhiên, tác phẩm Top Gun: Maverick được ra mắt trong Cannes 2022 được giới chuyên môn khen ngợi nhiệt tình, có nhiều khả năng vượt qua bộ phim trước nó.

Theo USA Today, Cruise lái máy bay ở một số cảnh để tăng tính chân thật cho phim. Tờ báo San Francisco Chronicle hết lời khen bộ phim: “Top Gun: Maverick rõ ràng đã cải thiện hơn so với bản gốc. Nó sâu sắc, chân thực nhưng vẫn giật gân, ly kì”. ScreenCrush nhận định: “Các cảnh không chiến, rượt đuổi giữa không trung thực sự ấn tượng, rõ ràng và khốc liệt hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì trong phần phim Top Gun gốc”.

Hầu hết các cảnh quay đều không sử dụng kỹ xảo, tờ Daily Telegraph và Variety đều nhận định mọi thứ quá đỗi chân thực, khác hoàn toàn với các “bom tấn phông nền xanh”. Phim kể về cuộc sống sau hơn 30 năm phục vụ trong quân ngũ với tư cách một trong số những phi công cừ khôi nhất của Lực lượng Hải quân, Pete “Maverick” Mitchell do Tom Cruise thủ vai đang ở nơi anh thực sự thuộc về. Anh ta liên tục có những thử nghiệm táo bạo nhằm khám phá bản thân, mong muốn được tự do và không mặn mà với những cơ hội thăng tiến… Phim được dự đoán là một trong những bộ phim bom tấn đình đám nhất mùa hè năm nay.