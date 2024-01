Bài thuốc cổ nghìn năm tuổi giúp thông thoáng đường hô hấp

Trương Cơ tự Trọng Cảnh (Trương Trọng Cảnh) là thầy thuốc Trung Quốc sống thời Đông Hán. Ông được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất của lịch sử Đông y vì những đóng góp mang tính hệ thống về cả lý luận và thực nghiệm. Tác phẩm quan trọng nhất của ông, Thương hàn tạp bệnh luận tuy đã thất lạc trong giai đoạn Tam Quốc nhưng sau đó đã được tổng hợp lại thành hai tập sách Thương hàn luận và Kim quỹ yếu lược, đây là hai trong bốn bộ sách kinh điển của Đông y.

BÀI THUỐC CỔ 1500 TUỔI

Tiểu thanh long thang là bài thuốc cổ phương được biết đến trong cuốn Thương hàn luận, gồm 8 vị thuốc được phối hợp hài hòa theo quy luật cổ phương: Quân, Thần, Tá, Sứ; chủ trị chứng háo suyễn. Háo suyễn trong Đông y bao gồm nhiều bệnh lý theo quan niệm của Tây y như hen phế quản, viêm phế quản mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Đông y quan niệm háo suyễn không phải chỉ là bệnh ở một “nơi” trên cơ thể mà là vấn đề của toàn cơ thể bởi cơ thể con người là một thể hữu cơ thống nhất và thân thể chính là tấm gương của nội tạng (tạng - phủ); khi tạng phủ suy yếu mất cân bằng thì gây nên các bệnh lý. Cụ thể:

- Tỳ hư mất đi sự kiện vận, tích thấp sinh đàm, dần dần tích luỹ từ trung tiêu mà đưa lên phế, làm phế trướng mãn và phế khí không tuyên thông, khó hạ giáng, làm hô hấp bị trở ngại mà phát thành suyễn. Tỳ hư sinh đàm, đàm dưới dạng nhầy, đục, đặc, do nôn, do khạc ra hay nghe thấy tiếng lọc xọc trong cổ, trong ngực khi ho, khi thở...

- Phế - thận hư nhược: Do chức năng chủ yếu của tạng phế là chủ khí và điều hành hô hấp, cho nên trong Hoàng đế - Nội kinh có nói “hễ là khí cấp - suyễn thở các bệnh chứng thuộc khí phận, ngực, tức đều thuộc phế”. Hô hấp bình thường ngoài dựa vào phế khí túc giáng ra, còn yêu cầu quyền nhiếp nạp của tạng thận. Thận chủ nạp khí, thận có tác dụng hỗ trợ phế khí hít khí và giáng khí. Một khi nguyên khí của thận bị tổn thương, khí mất đi sự nhiếp nạp, thì thở vào không về tới gốc, khí nghịch dồn lên mà thành suyễn.

Từ đó, để điều trị chứng háo suyễn, Đông y cho rằng phải phục hồi chức năng nội tạng mà chủ yếu là Tỳ, Phế, Thận nhờ đó sức đề kháng của cơ thể tăng lên, các kháng thể tự sinh ra, ức chế các vi rút, tiêu viêm, khí quản và phế quản trở lại bình thường, đờm được tiêu trừ, hen, viêm phế quản, tình trạng tắc nghẽn mạn tính không còn nữa.

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE THÔNG PHẾ PHÚC HƯNG

Sở dĩ bài thuốc cổ phương Tiểu Thanh Long thang hiệu quả đối với chứng háo suyễn là bởi sự phối hợp tài tình giữa công năng của các vị thuốc làm thuyên giảm các triệu chứng của bệnh, nâng cao chức năng vận hóa của các tạng phủ trong cơ thể, sức khỏe tổng thể được nâng cao.

Với hiệu quả đã được khẳng định qua hơn nghìn năm ứng dụng trong điều trị chứng háo suyễn, ngày nay, bài thuốc cổ phương Tiểu thanh long thang đã được Đông dược Phúc Hưng gia giảm và bào chế thành phẩm dưới dạng cao lỏng thảo dược vừa tiện sử dụng, vừa đáp ứng được trong điều trị nhiều thể bệnh khác nhau thuộc chứng háo suyễn của Đông y.

Chế phẩm thảo dược này được sản xuất trên dây truyền sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP, mỗi sản phẩm ra đời đều được kiểm soát theo đúng các tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với mục đích sử dụng cũng như đúng các quy định của giấy phép lưu hành.

Sản phẩm hiện có mặt tại trên 20.000 hiệu thuốc trên toàn quốc.

Thành phần (cho 250ml chế phẩm): Tô tử (Fructus Perillae frutescensis): 20g; Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae chinensis): 20g; Tỳ bà diệp (Folium Eriobotryae): 20g; Cam thảo (Radix et rhizoma Glycyrrhyzae): 20g; Can khương (Zingiber officinalis Ross): 20g; Bối mẫu (Bulbus Fritillariae): 20g; Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae perenne): 20g; Cát cánh (Radix Platycodi): 15g; Lá táo (Zizyphus mauritiana Lamk): 30g; Tế tân (Radix et rhizoma Asari): 6g; Tá dược vừa đủ 250ml…

Công dụng: Hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng do viêm họng, viêm phế quản mạn. Giúp đường hô hấp thông thoáng.

Cách dùng - Liều dùng: Ngày uống 2 - 3 lần

- Từ 3 – 6 tuổi: Mỗi lần 15ml.

- Từ 6 – 14 tuổi: Mỗi lần 20 ml.

- Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn: Mỗi lần 25 ml.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho người có mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

