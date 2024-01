Dược phẩm Thái Minh công bố kết quả khảo sát 2 nhãn sản phẩm

Nhịp sống hiện đại với áp lực công việc, chế độ ăn uống, sinh hoạt không điều độ đang trở thành một trong những yếu tố khiến cho nhiều người dễ dàng mắc phải các bệnh lý mãn tính. Các bệnh lý về xương khớp hay đại tràng, đường ruột… nếu không được điều trị kịp thời sẽ khiến sức khỏe tổng quát của cơ thể cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các bệnh lý cơ xương khớp phổ biến như thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, vẹo cột sống, đau đầu gối, đau thần kinh tọa, đau cổ - vai - lưng, các tật về bàn chân... rất phổ biến ở người trung và cao tuổi. Thậm chí ở Việt Nam, tình trạng thoái hóa xương khớp đang ngày càng có dấu hiệu trẻ hóa. Thống kê của Viện Sức khỏe xã hội Việt Nam cho thấy tỷ lệ người mắc bệnh xương khớp ở Việt Nam là khoảng 18,3%. Trong đó, có 30% người trên tuổi 35, 60% người trên tuổi 65 và 85% người trên tuổi 85 gặp vấn đề về thoái hóa khớp.

Mặt khác, hệ thống tiêu hóa cũng đóng vai trò rất quan trọng để hỗ trợ chức năng miễn dịch, tăng cường sức đề kháng để đem lại sức khỏe tổng thể, bởi 70% hệ miễn dịch biểu mô của chúng ta nằm ở đường ruột. Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại với áp lực công việc, chế độ ăn uống, sinh hoạt không điều độ đang trở thành một trong những yếu tố khiến cho nhiều người dễ dàng mắc phải các bệnh lý về đường tiêu hóa. Ngoài ra, chế độ ăn uống không hợp lý, thường xuyên sử dụng đồ ăn nướng, hun khói, chiên rán, ít rau xanh và lười vận động là nguy cơ lớn các bệnh lý về đại tràng như hội chứng ruột kích thích hay viêm đại tràng ở nhiều người trẻ.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh được thành lập năm 2012 và hiện đã phát triển được trên 10 sản phẩm trong top đầu thị trường, xây dựng được hệ thống phân phối chuyên nghiệp trên cả nước với 10.000 điểm bán khắp các tỉnh thành. Năm 2019, Dược phẩm Thái Minh đã khai trương nhà máy Thái Minh Công nghệ cao (ThaiMinh HiTech), với dây truyền sản xuất đạt chuẩn GMP. Đầu năm 2021, Thái Minh Hi-tech đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 – tiêu chuẩn cao nhất dành cho phòng kiểm nghiệm. Đây là bước quan trọng trong tiến trình Dược phẩm Thái Minh đảm bảo chất lượng mọi lô hàng, hướng tới xuất khẩu và được bạn bè quốc tế công nhận.

Với phương châm không ngừng nghiên cứu để mang đến những giải pháp tối ưu hơn, Thái Minh đã hợp tác với IAMS - viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam nghiên cứu tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp của cây Đủng Đỉnh và thành công tìm ra hoạt chất Caryotin cho tác dụng hỗ trợ giảm đau, giảm triệu chứng sưng viêm và hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hoá mạnh mẽ. Từ đó nghiên cứu ứng dụng Caryotin vào chế phẩm mới Khương Thảo Đan Gold, trên nền tảng phát huy tối đa tác dụng của Khương Thảo Đan, hỗ trợ sức khỏe xương khớp có tác dụng giảm đau, chống viêm hiệu quả cao gấp 3 lần so với sản phẩm Khương Thảo Đan cũ.

Trong khi đó, Tràng Phục Linh PLUS là sự kết hợp giữa tinh hoa của thảo dược Việt với bộ đôi hoạt chất 5-HTP, ImmuneGamma- là thành tựu của khoa học hiện đại, mang đến cho sản phẩm tác dụng cộng hưởng của 2 nền y học, hỗ trợ cải thiện hiệu quả các bệnh lý về đại tràng như hội chứng ruột kích thích hay viêm đại tràng. Tràng Phục Linh PLUS được thử nghiệm lâm sàng chứng minh tác dụng bởi Đại học Y Hà Nội. Nhờ ưu điểm khoa học, chính xác, hiệu quả cao, sau hơn 12 năm có mặt trên thị trường, Tràng Phục Linh PLUS giờ đây đã trở thành sự lựa chọn của nhiều người bệnh đại tràng trên khắp Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh chia sẻ: “Sứ mệnh của Dược phẩm Thái Minh là giúp giải quyết những vấn đề sức khoẻ con người mà thế giới còn đang chưa có giải pháp tối ưu dựa trên tinh hoa của khoa học và thảo dược, ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ y học thế giới. Do đó, Dược phẩm Thái Minh đã, đang và sẽ tăng cường nghiên cứu, thử nghiệm và công bố các thành tựu mới nhằm hỗ trợ người Việt nâng cao thể trạng và sức khỏe”.

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Trong khuôn khổ chương trình Tin Dùng Việt Nam 2023, Tạp chí Kinh tế Việt Nam- VnEconomy đã kết hợp với Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh tiến hành cuộc khảo sát Đánh giá mức độ hài lòng của người tiêu dùng về 2 nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khương Thảo Đan Gold và Tràng Phục Linh Plus.

Bà Nguyễn Ngọc Diệp, Phó trưởng ban tổ chức chương trình Tin Dùng Việt Nam trao kết quả khảo sát cho đại diện Công ty Dược phẩm Thái Minh.

Mục đích của cuộc khảo sát là lấy ý kiến của người tiêu dùng về chất lượng, giá thành cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng của sản phẩm trên, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm bảo vệ sức khỏe giữa người tiêu dùng và các chuyên gia y tế, cũng như giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất, để từ đó cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Khảo sát được thực hiện từ tháng 8/2023 đến 15/12/2023 với sự kết hợp của cả phương pháp nghiên cứu định lượng (phiếu hỏi) và định tính (phỏng vấn sâu). Trên 400 người sử dụng sản phẩm đã được chọn mẫu ngẫu nhiên, nghiên cứu viên tiếp cận phỏng vấn bằng phiếu hỏi thông qua điện thoại và Google form đăng tải trên trang fanpage Tin Dùng Việt Nam và Dược phẩm Thái Minh, sau đó phỏng vấn sâu và lấy ý kiến. Dữ liệu thu nhận, được nhập liệu và xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS, Excel.

Theo đó, kết quả khảo sát cho thấy, mức độ hài lòng của người tiêu dùng khi sử dụng TPBVSK Khương Thảo Đan Gold lên đến 98%. Trong đó, số người tỏ ra rất hài lòng lên tới 72%, còn số người tỏ ra hài lòng chiếm 26%. Nói riêng về hiệu quả cải thiện tình hình bệnh, có tới 65% số người được hỏi cho biết họ đã giảm đau nhức mỏi khớp, đau lưng, đau vai gáy, sưng khớp… và 23% cho biết cảm giác tê bì bàn tay, bàn chân thuyên giảm. Về dự định tương lai đối với sản phẩm, 97% số người được hỏi cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng theo liều lượng và thời gian định kỳ được chỉ định từ nhà sản xuất hoặc tư vấn của bác sĩ/dược sĩ.

Đối với nhãn sản phẩm Tràng Phục Linh Plus, kết quả khảo sát cho thấy, ý kiến từ các chuyên gia sức khỏe là một trong hai loại hình đạt mức độ tin tưởng về thông tin cao nhất. Cụ thể, 55% khách hàng cho biết họ quyết định sử dụng sản phẩm là từ ý kiến của các chuyên gia sức khỏe trên các phương tiện truyền thông chính thống, trong khi 53% là được giới thiệu từ người thân, bạn bè đã qua sử dụng. Sau khi sử dụng sản phẩm, 24% người dùng cho biết họ rất hài lòng về hiệu quả của sản phẩm, 74% tỏ ra hài lòng. Cuối cùng, 98% khách hàng cho biết sẵn sàng giới thiệu Tràng Phục Linh Plus cho người quen, bạn bè.

Từ kết quả khảo sát này có thể kết luận, 02 nhãn TPBVSK Khương Thảo Đan Gold và Tràng Phục Linh Plus đã chiếm được lòng tin của người tiêu dùng, có hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện triệu chứng và hỗ trợ điều trị. Dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty phân phối cũng được người tiêu dùng đánh giá cao. Trong khuôn khổ buổi Tọa đàm, một số đại diện người tiêu dùng cũng đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc bảo vệ sức khỏe xương khớp và tiêu hóa, đồng thời đã có một số ý kiến góp ý tới nhà sản xuất về nâng cao hiệu quả sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm cũng như các chương trình khuyến mãi, giảm giá…

Buổi Tọa đàm và Công bố kết quả khảo sát cũng có sự tham gia của Thạc sỹ, Bác sỹ Hoàng Khánh Toàn - Nguyên Trưởng khoa Đông y Bệnh viện TW Quân đội 108; Thạc sỹ, Bác sỹ Trần Nam Chung - Phó trưởng khoa Cơ xương khớp bệnh viện E cùng đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh, đại diện Tạp chí Kinh tế Việt Nam, đại diện người tiêu dùng cũng như các cơ quan truyền thông báo chí.