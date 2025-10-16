Bầu 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu đủ 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII với số phiếu tập trung, tỷ lệ cao.
Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khóa XVII trúng cử với số phiếu cao nhất, đạt 99,27%.
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII.
Trước đó, báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII Nguyễn Văn Phong cho biết trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, Thành ủy Hà Nội đã bám sát và thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo quy định, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch trong xây dựng đề án nhân sự. Đề án nhân sự trình ra đại hội đã được các cơ quan chức năng thẩm định và được Bộ Chính trị phê duyệt.
Các nhân sự được giới thiệu phải đáp ứng tiêu chuẩn chung: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, Nhà nước và của nhân dân; kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng; có phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu, trong sáng, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ; có năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tầm nhìn mới, tư duy toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động của Hà Nội; có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định của Đảng.
Bên cạnh các tiêu chuẩn trên, nhân sự cần có thêm tiêu chuẩn: Là các đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ thành phố về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; có ý thức trách nhiệm, kiến thức để tham gia xây dựng các chủ trương, định hướng công tác lớn của thành phố và sự lãnh đạo, chỉ đạo tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.
Nhân sự cần có năng lực cụ thể hóa và chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối của Trung ương và các chủ trương, nghị quyết của thành phố trong các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; đoàn kết, phát huy được sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Đề án nhân sự cũng đảm bảo về cơ cấu, hợp lý về độ tuổi, về tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, về phân bố trên các lĩnh vực, địa bàn công tác để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa và phát triển của Ban Chấp hành.
Ngày 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục làm việc.
Chiều 16/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 1 (16/10/1945 - 16/10/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Lực lượng vũ trang Quân khu 5 kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những đóng góp to lớn, đồng thời yêu cầu Quân khu 5 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chủ động, nhạy bén trong tình hình mới.
Bộ Chính trị thống nhất chủ trương tiến hành đánh giá cán bộ định kỳ hằng quý, hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu, nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng cán bộ trong tình hình mới.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công tập trung vào việc tăng cường phân cấp thẩm quyền trong phê duyệt, ký kết và quản lý các khoản vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, đồng thời hướng tới đơn giản hóa thủ tục, bảo đảm tính linh hoạt và hiệu quả trong huy động, sử dụng vốn vay…
Chiều 16/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang, xã miền núi biên giới phía Tây giáp Lào của thành phố Đà Nẵng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: