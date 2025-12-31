Thị trường crypto Việt Nam 2025: Mối quan tâm lớn nhất là chính sách thuế

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 31/12/2025
Thu Hà
31/12/2025, 14:20
Năm 2025, thị trường tài sản số Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với sự ra đời của khung pháp lý mới. Các nhà đầu tư và tổ chức tài chính đang dồn sự chú ý vào những cơ hội và thách thức mà thị trường này mang lại.
Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với thị trường tài sản số tại Việt Nam khi Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết 05/2025/NQ-CP chính thức được ban hành. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một hành lang pháp lý rõ ràng cho việc thí điểm thị trường crypto trong nước.
Bước tiến này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm quốc gia tiếp nhận crypto hàng đầu khu vực, với giá trị giao dịch on-chain đạt 220–230 tỷ USD trong giai đoạn 7/2024–6/2025, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước, theo Chainalysis. Sự phát triển này không chỉ thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường tài sản số mà còn cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính đối với lĩnh vực này.
Nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán lớn như MB Bank, VIX, SSID, VPBankS… đã tham gia đầu tư và triển khai mô hình sàn giao dịch tài sản mã hóa trong khuôn khổ thí điểm. Điều này cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ của các tổ chức tài chính truyền thống sang lĩnh vực tài sản số, một phần do tiềm năng lợi nhuận cao và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain.
Ông Thuật Nguyễn, nhà sáng lập kiêm CEO Kyros Ventures, nhận định rằng năm 2025 là một cột mốc quan trọng khi tài sản số và công nghệ blockchain được chính thức công nhận bởi khung pháp lý. Ông kỳ vọng Việt Nam sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch và đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế.
Kết quả khảo sát thị trường tài sản số Việt Nam do Kyros Ventures, Coin68 và BingX thực hiện cho thấy, khi lựa chọn sàn giao dịch, nhà đầu tư ưu tiên ba tiêu chí hàng đầu gồm an toàn – bảo mật, có quỹ bảo hiểm và cơ chế bồi thường khi xảy ra sự cố, và thanh khoản cao. Điều này đặt ra yêu cầu rõ ràng cho các sàn crypto trong nước nếu muốn “ghi điểm” trong mắt nhà đầu tư Việt.
Các sàn cần phải đáp ứng và chứng minh được tính bảo mật cao, khả năng chi trả minh bạch của quỹ bảo hiểm, cũng như độ sâu thanh khoản đủ lớn, những yếu tố mà các sàn quốc tế như Binance, BingX hay Bybit đã tận dụng hiệu quả để xây dựng niềm tin lâu dài với thị trường.
Trong bối cảnh thị trường tài sản số đang phát triển mạnh mẽ, mối quan tâm lớn nhất của nhà đầu tư Việt Nam trong năm 2025 xoay quanh chính sách thuế. Theo kết quả khảo sát, khoảng 1/3 số người được hỏi đồng tình với đề xuất của Bộ Tài chính, theo đó áp dụng mức thuế 0,1% trên giá trị giao dịch, thu theo cơ chế “khấu trừ tại nguồn”.
Điều này có nghĩa là sàn giao dịch sẽ tự động giữ lại khoản thuế này cho mỗi lệnh mua hoặc bán và nộp trực tiếp cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng phản ánh sự phân hóa rõ rệt giữa các quan điểm, khi chưa có phương án nào nhận được sự chấp thuận áp đảo, cho thấy đây vẫn là vấn đề gây nhiều tranh luận và đang được thị trường chờ đợi quyết định cuối cùng từ cơ quan quản lý.
Bên cạnh đó, hơn 50% nhà đầu tư chọn phương án “chờ thêm thông tin” khi được hỏi về khả năng sử dụng sàn crypto Việt Nam. Trong nhóm này, 71,8% quan tâm nhất đến thuế và phí giao dịch, tiếp theo là vấn đề cấp phép sàn và cơ chế bảo vệ người dùng.
Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn còn nhiều lo ngại về tính minh bạch và an toàn của các sàn giao dịch trong nước, đặc biệt là khi so sánh với các sàn quốc tế đã có uy tín.
Như vậy, mặc dù hành lang pháp lý đã mở ra, niềm tin của nhà đầu tư với thị trường crypto nội địa vẫn cần thêm thời gian để được bồi đắp bằng sự minh bạch và hiệu quả thực tế trong giai đoạn thí điểm sắp tới. Crypto vẫn chủ yếu được xem là kênh tạo lợi nhuận bổ sung, với phần lớn nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên phân bổ vốn an toàn vào vàng và gửi tiết kiệm, trong khi tài sản số chỉ chiếm tỷ trọng vừa phải trong danh mục.
Dù hành lang pháp lý đã mở ra, niềm tin của nhà đầu tư với thị trường crypto nội địa vẫn cần thêm thời gian để được bồi đắp bằng sự minh bạch và hiệu quả thực tế trong giai đoạn thí điểm sắp tới. Điều này đặt ra thách thức lớn cho các sàn giao dịch trong nước trong việc xây dựng niềm tin và thu hút nhà đầu tư, đồng thời cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế của mình trên bản đồ tài sản số toàn cầu.
Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương), Công ty VNG, đơn vị vận hành Zalo, đã xin hoãn làm việc do chưa hoàn tất tài liệu cần thiết... Điều này diễn ra trong bối cảnh liên quan đến thỏa thuận sử dụng Zalo và thu thập thông tin người dùng…
ByteDance có kế hoạch mua lượng lớn chip của Nvidia trong năm nay. Tập đoàn này hiện nay đã xây dựng đội ngũ thiết kế chip nội bộ với khoảng 1.000 kỹ sư…
Năm 2025 đánh dấu bước tiến rõ nét của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế tại châu Âu. Từ dự báo rủi ro bệnh tật, tăng tốc chẩn đoán đến hỗ trợ vận hành hệ thống y tế, AI đang từng bước tái cấu trúc cách chăm sóc sức khỏe, dù vẫn chưa thể thay thế vai trò trung tâm của con người...
Đà bán Bitcoin của nhóm nhà đầu tư nắm giữ dài hạn đang chậm lại, song bức tranh chung của thị trường tiền điện tử vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ảm đạm...
Trước thực trạng gian lận thương mại trên môi trường số ngày càng tinh vi, Luật Thương mại điện tử 2025 cùng giải pháp siết chặt xác thực pháp lý và ứng dụng công nghệ chặn vi phạm từ gốc được kỳ vọng sẽ lập lại trật tự thị trường, bảo vệ hiệu quả quyền lợi người tiêu dùng...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: