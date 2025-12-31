Thị trường crypto Việt Nam 2025: Mối quan tâm lớn nhất là chính sách thuế

Năm 2025, thị trường tài sản số Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với sự ra đời của khung pháp lý mới. Các nhà đầu tư và tổ chức tài chính đang dồn sự chú ý vào những cơ hội và thách thức mà thị trường này mang lại.

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với thị trường tài sản số tại Việt Nam khi Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết 05/2025/NQ-CP chính thức được ban hành. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một hành lang pháp lý rõ ràng cho việc thí điểm thị trường crypto trong nước.

BƯỚC NGOẶT CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI SẢN SỐ VIỆT NAM

Bước tiến này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm quốc gia tiếp nhận crypto hàng đầu khu vực, với giá trị giao dịch on-chain đạt 220–230 tỷ USD trong giai đoạn 7/2024–6/2025, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước, theo Chainalysis. Sự phát triển này không chỉ thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường tài sản số mà còn cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính đối với lĩnh vực này.

Nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán lớn như MB Bank, VIX, SSID, VPBankS… đã tham gia đầu tư và triển khai mô hình sàn giao dịch tài sản mã hóa trong khuôn khổ thí điểm. Điều này cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ của các tổ chức tài chính truyền thống sang lĩnh vực tài sản số, một phần do tiềm năng lợi nhuận cao và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain.

Ông Thuật Nguyễn, nhà sáng lập kiêm CEO Kyros Ventures, nhận định rằng năm 2025 là một cột mốc quan trọng khi tài sản số và công nghệ blockchain được chính thức công nhận bởi khung pháp lý. Ông kỳ vọng Việt Nam sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch và đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế.

Kết quả khảo sát thị trường tài sản số Việt Nam do Kyros Ventures, Coin68 và BingX thực hiện cho thấy, khi lựa chọn sàn giao dịch, nhà đầu tư ưu tiên ba tiêu chí hàng đầu gồm an toàn – bảo mật, có quỹ bảo hiểm và cơ chế bồi thường khi xảy ra sự cố, và thanh khoản cao. Điều này đặt ra yêu cầu rõ ràng cho các sàn crypto trong nước nếu muốn “ghi điểm” trong mắt nhà đầu tư Việt.

Các sàn cần phải đáp ứng và chứng minh được tính bảo mật cao, khả năng chi trả minh bạch của quỹ bảo hiểm, cũng như độ sâu thanh khoản đủ lớn, những yếu tố mà các sàn quốc tế như Binance, BingX hay Bybit đã tận dụng hiệu quả để xây dựng niềm tin lâu dài với thị trường.

MỐI QUAN TÂM LỚN NHẤT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Trong bối cảnh thị trường tài sản số đang phát triển mạnh mẽ, mối quan tâm lớn nhất của nhà đầu tư Việt Nam trong năm 2025 xoay quanh chính sách thuế. Theo kết quả khảo sát, khoảng 1/3 số người được hỏi đồng tình với đề xuất của Bộ Tài chính, theo đó áp dụng mức thuế 0,1% trên giá trị giao dịch, thu theo cơ chế “khấu trừ tại nguồn”.

Điều này có nghĩa là sàn giao dịch sẽ tự động giữ lại khoản thuế này cho mỗi lệnh mua hoặc bán và nộp trực tiếp cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng phản ánh sự phân hóa rõ rệt giữa các quan điểm, khi chưa có phương án nào nhận được sự chấp thuận áp đảo, cho thấy đây vẫn là vấn đề gây nhiều tranh luận và đang được thị trường chờ đợi quyết định cuối cùng từ cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, hơn 50% nhà đầu tư chọn phương án “chờ thêm thông tin” khi được hỏi về khả năng sử dụng sàn crypto Việt Nam. Trong nhóm này, 71,8% quan tâm nhất đến thuế và phí giao dịch, tiếp theo là vấn đề cấp phép sàn và cơ chế bảo vệ người dùng.

Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn còn nhiều lo ngại về tính minh bạch và an toàn của các sàn giao dịch trong nước, đặc biệt là khi so sánh với các sàn quốc tế đã có uy tín.

Dù hành lang pháp lý đã mở ra, niềm tin của nhà đầu tư với thị trường crypto nội địa vẫn cần thêm thời gian để được bồi đắp bằng sự minh bạch và hiệu quả thực tế trong giai đoạn thí điểm sắp tới. Điều này đặt ra thách thức lớn cho các sàn giao dịch trong nước trong việc xây dựng niềm tin và thu hút nhà đầu tư, đồng thời cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế của mình trên bản đồ tài sản số toàn cầu.