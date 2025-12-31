Thứ Tư, 31/12/2025

Thu ngân sách TP. Hồ Chí Minh đạt 785.000 tỷ đồng trong năm 2025

Thanh Thủy

31/12/2025, 14:28

Ước tính đến hết năm 2025, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ước đạt 785.000 tỷ đồng, tương ứng 116,9% dự toán Trung ương và 112,6% dự toán HĐND Thành phố giao…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 30/12, Kho bạc Nhà nước Khu vực 2 đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2025 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Công Vinh, lãnh đạo các sở, ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, cho biết lũy kế thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố đến sáng 30/12/2025 đạt 781.585 tỷ đồng, tương đương 116,4% dự toán Trung ương giao và 112,1% dự toán HĐND Thành phố giao.

Ước tính đến hết năm 2025, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố đạt khoảng 785.000 tỷ đồng, bằng 116,9% dự toán Trung ương giao và 112,6% dự toán HĐND Thành phố giao.

Trong cơ cấu thu, thu nội địa đạt 561.236 tỷ đồng, bằng 123,9% dự toán Trung ương và 118,0% dự toán HĐND Thành phố, chiếm 71,5% tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2025 trên địa bàn. Thu từ dầu thô đạt 45.000 tỷ đồng, tương ứng 91,8% so với dự toán Trung ương và HĐND Thành phố giao.

Đối với chi ngân sách địa phương, năm 2025, TP. Hồ Chí Minh ước thực hiện 239.327 tỷ đồng, đạt 122,4% so với dự toán Trung ương giao, đạt 82,9% so với dự toán HĐND Thành phố giao và bằng 155,4% so với cùng kỳ.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tặng Bằng khen UBND Thành phố cho các tập thể - Ảnh Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tặng Bằng khen UBND Thành phố cho các tập thể - Ảnh Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố được giao là 804.775,242 tỷ đồng, chiếm khoảng 31,8% tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước cả nước năm 2026.

Tổng dự toán chi ngân sách TP. Hồ Chí Minh năm 2026 là 305.606,645 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển từ ngân sách Thành phố là 144.078 tỷ đồng, chiếm 47,1% tổng dự toán chi ngân sách năm 2026.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Sở Tài chính đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành nhiệm vụ ngân sách năm 2026, đồng thời xây dựng Chương trình hành động triển khai Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Hoàng Vũ Thảnh khẳng định ngành tài chính Thành phố quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước do Chính phủ, Bộ Tài chính, HĐND và UBND Thành phố giao, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, bám sát chủ đề năm 2026: “Khai thông thể chế - Giải phóng nguồn lực - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ - Tạo chuyển biến thực chất trong phát triển Thành phố”.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội nghị - Ảnh Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội nghị - Ảnh Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhận định: “Công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2025 đạt kết quả rất tích cực trong bối cảnh nền kinh tế chung trên thế giới còn nhiều khó khăn. Dù vậy, Thành phố đã hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách ngay từ tháng 11, qua đó đóng góp quan trọng vào tăng thu ngân sách cả nước”.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định những kết quả đạt được không chỉ phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý tài chính ngân sách, mà còn là thành quả của tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, tận tụy và bản lĩnh trong điều hành. Trong đó, vai trò của các cơ quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách như ngành Thuế, Hải quan là hết sức quan trọng.

Bước sang năm 2026, Thành phố đòi hỏi một quyết tâm chính trị cao hơn, một tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn trong quản lý và điều hành. “Chúng tôi tin tưởng rằng, với bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, tư duy mới và cách làm mới, ngành tài chính Thành phố sẽ hoàn thành và vượt mức các nhiệm vụ được giao, phấn đấu tăng thu ngân sách tối thiểu 10%, góp phần xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và hạnh phúc”, ông Được nhấn mạnh.

Tại hội nghị, 148 tập thể là các tổ chức, cá nhân, Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các doanh nghiệp đạt thành tích cao trong công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2025.

kế hoạch 2026 Kế hoạch tài chính 5 năm năm 2025 NSNN Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh tăng thu ngân sách thu ngân sách TP. Hồ Chí Minh Thu nội địa TP. Hồ Chí Minh

1

Tập đoàn Nagakawa công bố chiến lược 2026-2030, tầm nhìn 2045

Chứng khoán

2

10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2025

Tiêu điểm

3

Chính thức công bố 14 luật được Quốc hội khóa XV thông qua

Tiêu điểm

4

Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Tiêu điểm

5

Hàng nghìn tài xế có thể gặp gián đoạn khi qua trạm thu phí không dừng từ đầu năm 2026

Doanh nghiệp

