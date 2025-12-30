Tổng Bí thư Tô Lâm: Gắn công tác nghiên cứu lý luận, đào tạo cán bộ với thực tiễn phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu gắn công tác nghiên cứu lý luận, đào tạo cán bộ với thực tiễn phát triển đất nước.

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 theo hình thức trực tiếp tại trung tâm Học viện, kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu tại các học viện trực thuộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, hệ thống Học viện và các trường chính trị địa phương.

PHÁT HUY VAI TRÒ TRUNG TÂM TRONG NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VÀ TỔNG KẾT THỰC TIỄN

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến bền bỉ của toàn hệ thống Học viện trong năm 2025 – năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tổng kết 40 năm Đổi mới, chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và định hình những nền tảng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Hội nghị không chỉ là dịp tổng kết một năm công tác, mà còn là thời điểm để rà soát, hiệu chỉnh tư duy, chuẩn bị về trí tuệ, đội ngũ và phương pháp hành động cho chặng đường phát triển sắp tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, Tổng Bí thư khẳng định đây là chân lý xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh luôn giữ vững vị thế Trường Đảng Trung ương, là nơi kết tinh trí tuệ, bản lĩnh chính trị và tinh hoa lý luận của Đảng; đồng thời là trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị hàng đầu của đất nước và là địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước năm 2025 có nhiều biến động nhanh, phức tạp, đan xen giữa thời cơ và thách thức, Tổng Bí thư cho rằng Học viện đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trên cơ sở báo cáo của Học viện và các ý kiến tại Hội nghị, Tổng Bí thư nhận thấy trong năm 2025, Học viện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện và nổi bật trên cả ba trụ cột: nghiên cứu lý luận – tổng kết thực tiễn; tham mưu, tư vấn phục vụ hoạch định và tổ chức thực thi các quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt trong việc kết nối, tích hợp và phát huy đội ngũ các nhà khoa học, giáo sư, chuyên gia nghiên cứu lý luận.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

Việc triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo các chủ trương của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, góp phần tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đồng thời mở rộng không gian phát triển, từng bước tái cấu trúc mô hình quản trị đào tạo và nghiên cứu trong toàn hệ thống Học viện.

Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò chủ động, trách nhiệm của Học viện và Hội đồng Lý luận Trung ương trong việc tham gia chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nổi bật là việc tham gia thường trực Tổ Biên tập Văn kiện và Tổ Biên tập Tổng kết 40 năm Đổi mới.

Đây là những đóng góp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành các dự thảo văn kiện mang tầm vóc lịch sử, kết tinh trí tuệ lý luận, kinh nghiệm thực tiễn và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

GẮN ĐÀO TẠO THỰC TIỄN, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đào tạo trong việc đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực cán bộ trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Việc Học viện mở rộng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược cho một số đảng cộng sản, đảng cầm quyền được đánh giá là góp phần làm sâu sắc hơn hoạt động đối ngoại Đảng, khẳng định vai trò của Học viện trong bối cảnh mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nhân Dân.

Đồng tình với các bài học kinh nghiệm được nêu trong báo cáo tổng kết, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời gắn chặt con đường đi lên chủ nghĩa xã hội với đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương pháp hành động.

Theo Tổng Bí thư, lý luận chỉ thực sự có sức sống khi được nuôi dưỡng từ thực tiễn sinh động và quay trở lại dẫn dắt thực tiễn; coi thực tiễn là nguồn dữ liệu mở để tổng kết, khái quát và dự báo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chỉ phát huy đầy đủ giá trị khi xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của Đảng, của đất nước và của chính người học, lấy hiệu quả thực thi sau đào tạo làm thước đo cao nhất.

Bước sang năm 2026, Tổng Bí thư cho rằng nhiệm vụ đặt ra đối với Học viện là hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng tới Đại hội XIV của Đảng với khát vọng mở ra giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư đề nghị Học viện phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai các đề án lớn mà Hội nghị Trung ương lần thứ 15 đã xác định, gồm tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991. Đây là những công trình có tầm vóc đặc biệt, đòi hỏi tư duy lý luận sâu sắc, phương pháp liên ngành và tầm nhìn dài hạn.

Cùng với đó, Học viện cần tiếp tục đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, hiện đại, gắn chặt với yêu cầu tổ chức thực thi các quyết sách chiến lược của Đảng. Mục tiêu không chỉ là trang bị kiến thức, mà là hình thành năng lực quản trị hiện đại, từ xây dựng chính sách, điều phối liên ngành, quản trị rủi ro, chuyển đổi số đến tạo đồng thuận xã hội và huy động nguồn lực.

Tổng Bí thư yêu cầu Học viện đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách bài bản, có chọn lọc; đổi mới quản trị nội bộ theo hướng minh bạch, hiện đại, hiệu quả; đặc biệt coi trọng liêm chính học thuật, tính Đảng, tính khoa học và tính thực tiễn trong mọi hoạt động nghiên cứu, đào tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhân Dân.

Bên cạnh đó, Học viện cần dành sự quan tâm đặc biệt cho hệ thống các trường chính trị địa phương; tăng cường liên kết, chia sẻ chương trình, phương pháp đào tạo và hạ tầng số; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, gắn đào tạo với thực tiễn địa phương và yêu cầu quản trị hiện đại.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh hợp tác quốc tế theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy ngoại giao học thuật, nâng cao vị thế học thuật của Học viện và uy tín của Đảng ta trên trường quốc tế; đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, chuyên gia trẻ, nhân tài, xây dựng cơ chế thu hút, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ phù hợp.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vì thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.