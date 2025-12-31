Thúc đẩy hợp tác TP. Hồ Chí Minh - Nhật Bản trong hạ tầng và đô thị thông minh

TP. Hồ Chí Minh và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện, tập trung vào hạ tầng, phát triển bền vững và đô thị thông minh. Trong đó, hai bên tăng cường hỗ trợ công nghệ, vốn, đào tạo nhân lực…

Chiều 30/12, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã tiếp ông Sasaki Hajime, Thứ trưởng Bộ Giao thông, Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Du lịch Nhật Bản, nhân chuyến thăm và làm việc tại Thành phố.

Tại buổi tiếp, ông Sasaki Hajime, Thứ trưởng Bộ Giao thông, Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Du lịch Nhật Bản, đánh giá cao mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng được tăng cường và củng cố. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang phát triển năng động, trong đó các doanh nghiệp Nhật Bản đã có những đóng góp quan trọng.

“Các dự án hợp tác hiệu quả giữa hai bên thời gian qua đã minh chứng rõ nét cho thành công của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam, đồng thời tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Việt Nam”, ông Sasaki Hajime nhấn mạnh.

Trên cương vị cá nhân và trong vai trò mới, ông Sasaki Hajime cam kết tiếp tục đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn, đặc biệt với TP. Hồ Chí Minh.

Về phát triển bền vững, ông cho biết Chính phủ Nhật Bản đang triển khai nhiều giải pháp đạt mục tiêu “phát thải ròng bằng 0”, bao gồm chuyển vận tải hàng hóa từ đường bộ sang đường sắt, với các dự án đường sắt áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao độ chính xác, tốc độ và hiệu quả vận hành.

Ông Sasaki Hajime bày tỏ tin tưởng kinh nghiệm và công nghệ của Nhật Bản có thể hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng giao thông và đô thị thông minh; đồng thời, mong UBND TP. Hồ Chí Minh tạo điều kiện để doanh nghiệp Nhật Bản tham gia sâu hơn vào các dự án hạ tầng, giao thông công cộng và phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, hiệu quả và bền vững giữa hai bên.

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm cho ông Sasaki Hajime, Thứ trưởng Bộ Giao thông, Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Du lịch Nhật Bản - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu của Thành phố trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hạ tầng, giao thông đô thị, môi trường và phát triển bền vững. Cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động hiệu quả, gắn bó lâu dài, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, với nhiều dự án hạ tầng và giao thông đô thị đang phát huy hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý, vận hành và chất lượng phát triển đô thị.

Thông tin về định hướng phát triển trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết sau khi hợp nhất, TP. Hồ Chí Minh mới đã trở thành nơi hội tụ của ba cực tăng trưởng năng động hàng đầu cả nước. Quy mô kinh tế của Thành phố sau hợp nhất đạt trên 120 tỷ USD, chiếm khoảng 23,5% GDP cả nước và đóng góp hơn 30% tổng thu ngân sách quốc gia. Thành phố đang đi đầu trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh, thu hút đầu tư công nghệ cao và từng bước hình thành Trung tâm tài chính quốc tế.

Trong thời gian tới, TP. Hồ Chí Minh xác định tập trung triển khai các dự án hạ tầng chiến lược có ý nghĩa liên vùng và quốc gia, như các tuyến Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, các tuyến metro, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, nâng cấp hệ thống cảng biển, sân bay và hình thành mạng lưới logistics thông minh, giao thông xanh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trên cơ sở đó, UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị Nhật Bản tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ Thành phố trong các lĩnh vực thế mạnh như thiết kế, xây dựng, vận hành và quản trị hạ tầng; phát triển giao thông công cộng hiệu quả; logistics hiện đại và hạ tầng đô thị thông minh. Thành phố mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản trong triển khai các tuyến metro, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, cũng như nâng cao năng lực quản lý, bảo trì hạ tầng đô thị theo chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố kiến nghị phía Nhật Bản quan tâm hỗ trợ về nguồn vốn, công nghệ và đào tạo nhân lực cho các dự án giao thông đô thị và logistics. Đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp Nhật Bản tham gia sâu hơn vào các dự án phát triển hạ tầng, đô thị của Thành phố trong thời gian tới.