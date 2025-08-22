Bệ phóng giá trị bất động sản từ Cảng hàng không Quốc tế Long Thành
Khánh Huyền
22/08/2025, 10:05
Sân bay Long Thành là bệ phóng giá trị cho hạ tầng, kinh tế, du lịch và bất động sản khu Đông TP.HCM. Đây cũng chính là cú hích giúp Izumi Canaria - phân khu vừa ra mắt của đô thị tích hợp Izumi City - khẳng định giá trị khác biệt cho cả an cư lẫn đầu tư.
Theo các chuyên gia, sân bay Long Thành sẽ đóng vai trò chiến lược trong việc tái cấu trúc không gian phát triển của khu Đông TP.HCM và toàn vùng Đông Nam Bộ. Với quy mô hiện đại và công suất phục vụ 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm (giai đoạn 1), sân bay Long Thành sẽ thu hút lượng lớn nguồn lực lao động, chuyên gia, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ NHU CẦU NHÀ Ở THỰC TỪ CẢNG HÀNG KHÔNG LONG THÀNH
Minh chứng rõ nét là sự kiện Ngày hội việc làm Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ diễn ra vào ngày 23/8. Theo đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) phối hợp cùng các sở ban ngành tỉnh Đồng Nai tổ chức đợt tuyển dụng quy mô lớn với hơn 4.000 chỉ tiêu. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về nhà ở gần sân bay - nơi làm việc - để đảm bảo sự thuận tiện trong di chuyển và môi trường sống ổn định cho các gia đình.
Song song với đó, quá trình đô thị hóa tại Đông Nam Bộ đang diễn ra mạnh mẽ. Theo Tổng cục Thống kê, dân số đô thị toàn vùng sẽ tăng từ 18,3 triệu người năm 2025 lên 23,6 triệu người vào năm 2045, với tỷ lệ đô thị hóa dự kiến đạt khoảng 80%.
Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm 6 - 7 triệu người cần nơi ở tại khu vực này trong vòng hai thập kỷ tới. Một con số khổng lồ mở ra tiềm năng lớn cho thị trường bất động sản, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng kết nối tốt như Biên Hòa, Đồng Nai.
IZUMI CANARIA: DỰ ÁN HƯỞNG LỢI TỪ QUY HOẠCH CHIẾN LƯỢC
Bài học thành công từ các đô thị lớn trong khu vực như Thượng Hải, Hong Kong hay Singapore cho thấy rằng, bất động sản nằm trong vành đai kết nối trực tiếp với sân bay thường có tốc độ tăng giá vượt trội và tính thanh khoản cao. Nguyên nhân đến từ nhu cầu an cư thực tế của lực lượng lao động chuyên gia, tiềm năng khai thác cho thuê ổn định, và khả năng kết nối vùng nhờ hạ tầng giao thông đồng bộ.
Tại Việt Nam, khu Đông TP.HCM đang được quy hoạch theo mô hình đô thị sáng tạo, có nhiều điểm tương đồng với các đô thị loại 1 dọc hành lang sân bay quốc tế. Với cú hích từ cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc mở rộng và loạt quy hoạch chiến lược, khu Đông đang từng bước trở thành trung tâm phát triển mới của vùng TP.HCM mở rộng.
Trong bức tranh đô thị hóa này, Izumi City - trái tim quần thể đô thị khu Đông nổi bật khi nằm trong bán kính kết nối thuận tiện đến sân bay Long Thành và là đô thị hành lang kết nối dọc trục TP.HCM - cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Đặc biệt, phân khu compound Izumi Canaria mới ra mắt được xem là tâm điểm hưởng lợi khi thừa hưởng lợi thế kết nối của dự án, đồng thời sở hữu hai mặt giáp sông nước, kiến tạo không gian sống xanh chất lượng và tiện nghi.
Izumi City được Tập đoàn Nam Long và 2 đối tác chiến lược Nhật Bản – Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation - đầu tư phát triển dựa trên mô hình đô thị tích hợp chuẩn quốc tế, lấy con người làm trọng tâm trong mọi kết nối, đáp ứng 5 trụ cột của cuộc sống: An cư - làm việc - học tập - vui chơi - mua sắm.
Dự án có hệ sinh thái sống toàn diện, tích hợp đầy đủ các tiện ích hiện đại như trung tâm thương mại, trường học, khu thể thao, trung tâm chăm sóc sức khỏe, công viên ven sông và chuỗi tiện ích xanh đa tầng - tất cả được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp và tiện nghi trọn vẹn cho cư dân.
Đây là không chỉ là lựa chọn lý tưởng cho người mua để ở, chuyên gia tìm nơi an cư lạc nghiệp, mà còn là cơ hội vàng đầu tư đón đà tăng giá khi đại dự án cảng hàng không quốc tế chính thức vận hành.
Với nền tảng hạ tầng đang được hoàn thiện nhanh chóng, tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, và cú hích từ sân bay quốc tế Long Thành, bất động sản khu vực Đông TP. HCM - đặc biệt là các dự án đô thị tích hợp như Izumi City - đang sở hữu lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Đây không chỉ là nơi ở, mà còn là tài sản đầu tư chiến lược, hứa hẹn mang lại giá trị gia tăng bền vững cho các nhà đầu tư.
* Xem thêm thông tin về Izumi City tại: www.izumicity.vn
Đồng Nai đồng loạt khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội
Loạt dự án nhà ở xã hội ở Đồng Nai vừa được đồng loạt khởi công vào ngày 21/8/2025, cung cấp khoảng 5.500 căn hộ cho người lao động trên địa bàn các huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom cũ, nay là các xã tương ứng.
Từ sống khoẻ đến đầu tư “khoẻ”: Lối đi mới của bất động sản khoáng nóng
Nếu như trước đây, khái niệm nghỉ dưỡng gắn liền với những kỳ nghỉ ngắn ngày, thì nay, nhu cầu sống khoẻ và đầu tư khoẻ đang định hình một chuẩn mực mới. Bất động sản khoáng nóng chính là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi này.
Dự án ArtStella: Tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư
Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự dịch chuyển dòng vốn mạnh mẽ so với các kênh đầu tư khác. Các dự án sở hữu pháp lý minh bạch, vị trí chiến lược gần tuyến metro số 1 và chính sách thanh toán linh hoạt đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút sự chú ý của giới đầu tư.
Cần cơ chế đặc thù khi đánh giá năng lực của nhà thầu
Đối với một số loại dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp hoặc chưa từng được thực hiện tại Việt Nam, cần cơ chế đặc thù khi đánh giá năng lực của nhà thầu, đặc biệt là nhà thầu trong nước…
Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không
Tại quận Shibuya của Tokyo, những tòa nhà chọc trời và chung cư cao cấp là hiện thân cho cơn sốt bất động sản đô thị của Nhật Bản, khi giá nhà ở khu vực này tăng chóng mặt trong những năm gần đây...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: