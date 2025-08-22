Bệ phóng giá trị bất động sản từ Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Sân bay Long Thành là bệ phóng giá trị cho hạ tầng, kinh tế, du lịch và bất động sản khu Đông TP.HCM. Đây cũng chính là cú hích giúp Izumi Canaria - phân khu vừa ra mắt của đô thị tích hợp Izumi City - khẳng định giá trị khác biệt cho cả an cư lẫn đầu tư.

Theo các chuyên gia, sân bay Long Thành sẽ đóng vai trò chiến lược trong việc tái cấu trúc không gian phát triển của khu Đông TP.HCM và toàn vùng Đông Nam Bộ. Với quy mô hiện đại và công suất phục vụ 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm (giai đoạn 1), sân bay Long Thành sẽ thu hút lượng lớn nguồn lực lao động, chuyên gia, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ NHU CẦU NHÀ Ở THỰC TỪ CẢNG HÀNG KHÔNG LONG THÀNH

Minh chứng rõ nét là sự kiện Ngày hội việc làm Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ diễn ra vào ngày 23/8. Theo đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) phối hợp cùng các sở ban ngành tỉnh Đồng Nai tổ chức đợt tuyển dụng quy mô lớn với hơn 4.000 chỉ tiêu. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về nhà ở gần sân bay - nơi làm việc - để đảm bảo sự thuận tiện trong di chuyển và môi trường sống ổn định cho các gia đình.

Sân bay Long Thành đi vào hoạt động kéo theo nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho cán bộ công nhân viên hàng không và những chuyên gia trong các doanh nghiệp, ngành nghề phụ trợ. (Nguồn: Báo Chính phủ).

Song song với đó, quá trình đô thị hóa tại Đông Nam Bộ đang diễn ra mạnh mẽ. Theo Tổng cục Thống kê, dân số đô thị toàn vùng sẽ tăng từ 18,3 triệu người năm 2025 lên 23,6 triệu người vào năm 2045, với tỷ lệ đô thị hóa dự kiến đạt khoảng 80%.

Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm 6 - 7 triệu người cần nơi ở tại khu vực này trong vòng hai thập kỷ tới. Một con số khổng lồ mở ra tiềm năng lớn cho thị trường bất động sản, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng kết nối tốt như Biên Hòa, Đồng Nai.

IZUMI CANARIA: DỰ ÁN HƯỞNG LỢI TỪ QUY HOẠCH CHIẾN LƯỢC

Bài học thành công từ các đô thị lớn trong khu vực như Thượng Hải, Hong Kong hay Singapore cho thấy rằng, bất động sản nằm trong vành đai kết nối trực tiếp với sân bay thường có tốc độ tăng giá vượt trội và tính thanh khoản cao. Nguyên nhân đến từ nhu cầu an cư thực tế của lực lượng lao động chuyên gia, tiềm năng khai thác cho thuê ổn định, và khả năng kết nối vùng nhờ hạ tầng giao thông đồng bộ.

Tại Việt Nam, khu Đông TP.HCM đang được quy hoạch theo mô hình đô thị sáng tạo, có nhiều điểm tương đồng với các đô thị loại 1 dọc hành lang sân bay quốc tế. Với cú hích từ cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc mở rộng và loạt quy hoạch chiến lược, khu Đông đang từng bước trở thành trung tâm phát triển mới của vùng TP.HCM mở rộng.

Trong bức tranh đô thị hóa này, Izumi City - trái tim quần thể đô thị khu Đông nổi bật khi nằm trong bán kính kết nối thuận tiện đến sân bay Long Thành và là đô thị hành lang kết nối dọc trục TP.HCM - cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đặc biệt, phân khu compound Izumi Canaria mới ra mắt được xem là tâm điểm hưởng lợi khi thừa hưởng lợi thế kết nối của dự án, đồng thời sở hữu hai mặt giáp sông nước, kiến tạo không gian sống xanh chất lượng và tiện nghi.

Izumi Canaria là lựa chọn hàng đầu cho cả mục tiêu an cư và đầu tư dài hạn.

Izumi City được Tập đoàn Nam Long và 2 đối tác chiến lược Nhật Bản – Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation - đầu tư phát triển dựa trên mô hình đô thị tích hợp chuẩn quốc tế, lấy con người làm trọng tâm trong mọi kết nối, đáp ứng 5 trụ cột của cuộc sống: An cư - làm việc - học tập - vui chơi - mua sắm.

Dự án có hệ sinh thái sống toàn diện, tích hợp đầy đủ các tiện ích hiện đại như trung tâm thương mại, trường học, khu thể thao, trung tâm chăm sóc sức khỏe, công viên ven sông và chuỗi tiện ích xanh đa tầng - tất cả được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp và tiện nghi trọn vẹn cho cư dân.

Đây là không chỉ là lựa chọn lý tưởng cho người mua để ở, chuyên gia tìm nơi an cư lạc nghiệp, mà còn là cơ hội vàng đầu tư đón đà tăng giá khi đại dự án cảng hàng không quốc tế chính thức vận hành.

Izumi City không chỉ là nơi ở, mà còn kiến tạo phong cách sống toàn diện.

Với nền tảng hạ tầng đang được hoàn thiện nhanh chóng, tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, và cú hích từ sân bay quốc tế Long Thành, bất động sản khu vực Đông TP. HCM - đặc biệt là các dự án đô thị tích hợp như Izumi City - đang sở hữu lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Đây không chỉ là nơi ở, mà còn là tài sản đầu tư chiến lược, hứa hẹn mang lại giá trị gia tăng bền vững cho các nhà đầu tư.

* Xem thêm thông tin về Izumi City tại: www.izumicity.vn