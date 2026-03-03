Vinhomes Green Paradise khởi công dự án chứng nhận đô thị thông minh toàn cầu
Vinhomes Green Paradise - Cần Giờ chính thức khởi động Dự án Chứng nhận Đô thị Thông minh, hợp tác với công ty tư vấn Korea Management Association Consulting (KMAC), Hội đồng Thế giới về Dữ liệu Đô thị (WCCD) và Chỉ số Đô thị Tiêu chuẩn hóa (SUM).
Thông qua đó, Vinhomes Green Paradise đặt mục tiêu trở thành đô thị đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ xanh quốc tế, qua đó thiết lập chuẩn mới cho tư duy phát triển bền vững và thông minh trên toàn cầu.
Hợp tác hướng đến mục tiêu giúp đại dự án Vinhomes Green Paradise đạt được Chứng nhận Đô thị Thông minh WCCD/SUM ISO 37122 Custom. Đây là bộ chỉ số được tinh chỉnh để áp dụng cho các dự án và khu đô thị, dựa trên chứng chỉ xanh và thông minh khắt khe nhất thế giới ISO 37122.
Theo đó, công ty tư vấn KMAC sẽ đóng vai trò tư vấn chiến lược và hỗ trợ kỹ thuật, nhằm đảm bảo quá trình phát triển đô thị đáp ứng các chỉ số của tiêu chuẩn ISO 37122. Phạm vi tập trung vào những lĩnh vực cốt lõi của đô thị thông minh như giao thông, năng lượng, môi trường, an toàn và hạ tầng số.
Trong khi đó, WCCD/SUM (có trụ sở tại Toronto, Canada) sẽ xây dựng một bộ khung chỉ số tùy chỉnh dành riêng cho các dự án phát triển mới, bám sát định hướng chiến lược về đô thị thông minh của Vinhomes Green Paradise.
Đội ngũ chuyên gia của WCCD/SUM sẽ trực tiếp giám sát quá trình đánh giá và chứng nhận, bảo đảm dự án tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn ISO quốc tế, cũng như những thông lệ quản trị đô thị tiên tiến trên thế giới.
Đại diện các bên đã thống nhất lộ trình đạt Chứng nhận tạm thời trong năm 2026, tạo tiền đề cho Chứng nhận đầy đủ trong những giai đoạn tiếp theo.
Tiến sĩ Patricia McCarney, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc WCCD và Giám đốc SUM, chia sẻ: “Việt Nam là một trong số những quốc gia có tiềm năng hàng đầu trong phát triển đô thị thông minh và bền vững. Dự án Vinhomes Green Paradise là mô hình phát triển cực kỳ ấn tượng, xứng đáng được ghi nhận trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi vinh dự được hợp tác cùng Vinhomes và KMAC, hướng tới mục tiêu giúp Vinhomes Green Paradise đạt được sự công nhận quốc tế thông qua Chứng nhận ISO 37122 Custom của WCCD/SUM”.
Ông Chulse Oh, Trưởng nhóm AX của KMAC, chia sẻ: “Dự án Chứng nhận Đô thị Thông minh cho Vinhomes Green Paradise là hợp tác mang tính bước ngoặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong việc thúc đẩy các tiêu chuẩn đô thị thông minh toàn cầu. Kết hợp tầm nhìn phát triển đô thị của Vinhomes, chuyên môn của KMAC và bộ khung chứng nhận toàn cầu của WCCD/SUM, Vinhomes Green Paradise - Cần Giờ sẽ trở thành hình mẫu về quản trị dựa trên dữ liệu, phát triển bền vững, thông minh và đổi mới sáng tạo”.
Vinhomes Green Paradise sở hữu địa thế hiếm có khi hướng ra biển Cần Giờ và kế cận khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ quy mô 75.000 ha được UNESCO công nhận. Dự án có tổng chiều dài bãi biển lên tới 121 km, quy mô 2.870 ha, mật độ xây dựng chỉ 16% và được Vinhomes tiên phong phát triển theo mô hình ESG++, với 5 trụ cột: Môi trường - Xã hội - Quản trị - Tái sinh - Thích ứng biển đổi khí hậu.
Khi đi vào hoạt động, toàn bộ hệ thống vận hành đô thị đều được “xanh hóa” toàn diện với mục tiêu: 100% điện sạch (từ điện gió ngoài khơi và hệ thống năng lượng mặt trời, pin lưu trữ); 100% phương tiện phát thải ròng bằng 0 (bao gồm ô tô điện, xe máy điện, xe buýt điện, xe đạp điện, ca nô điện, hệ thống đường sắt tốc độ cao kết nối trực tiếp với trung tâm TP.HCM).
Bên cạnh việc luôn tuyệt đối tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, Vinhomes Green Paradise cũng đặc biệt chú trọng bảo tồn và tái sinh hệ động thực vật trong quá trình phát triển, song song với chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu của TP. HCM. Quỹ tái sinh rừng và thích ứng biến đổi khí hậu được thành lập để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, phục hồi và ứng phó dài hạn, trọng tâm là chiến dịch phục hồi tái sinh rừng Cần Giờ, kiến tạo vành đai bảo vệ xanh cho toàn dự án.
Với tầm nhìn ESG++ tiên phong, Vinhomes Green Paradise đã trở thành Ứng viên chính thức đầu tiên trong chiến dịch bầu chọn "7 Kỳ quan Đô thị Tương lai" do New7Wonders phát động, khẳng định sự công nhận toàn cầu đối với dự án trong việc phát triển mô hình đô thị kiểu mẫu của tương lai.
