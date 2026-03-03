Sunshine Group khởi công Noble West Lake Ha Noi - Tổ hợp căn hộ hàng hiệu Branded Residences
Khánh Huyền
03/03/2026, 20:55
Với quy mô 12 tòa tháp cao 40 tầng toạ lạc tại quỹ đất vàng cuối cùng của khu đô thị Ciputra, đối diện Lotte Mall, Noble West Lake Ha Noi được kiến tạo với tầm nhìn trở thành tổ hợp hàng hiệu dẫn đầu phân khúc Branded Residences - một kiệt tác độc bản, nơi kiến trúc giao thoa với thời trang và nội thất được "may đo" như một bộ sưu tập haute couture tinh xảo.
Ngày 2/3, Sunshine Group đồng loạt khởi công, động thổ 3 dự án tại Hà Nội. Trong đó, tâm điểm là Noble West Lake Ha Noi – tổ hợp Branded Residences được định vị là dự án hàng hiệu số 1 Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Sunshine Group cùng 600 khách mời là các đối tác chiến lược, đơn vị phân phối, thi công, tư vấn và các cơ quan thông tấn báo chí.
Phát biểu tại sự kiện, ông Christopher John Brisbin - Phó ban Phát triển bất động sản hàng hiệu Tập đoàn Sunshine nhấn mạnh: “Với vị trí đối diện Lotte Mall West Lake – trung tâm của cộng đồng quốc tế tại Ciputra, “kinh đô thời trang” của phong cách sống mới, Noble West Lake Ha Noi được kiến tạo với tầm nhìn trở thành biểu tượng hàng hiệu số 1 Việt Nam, tuyên ngôn về phong cách sống thượng lưu mới, một tác phẩm nghệ thuật mang tính di sản.
Mỗi căn hộ tại đây được xem như một kiệt tác độc bản, từ thiết kế kiến trúc mang tính biểu tượng bên Hồ Tây, đến không gian sảnh được chăm chút như sàn diễn thời trang, hay hệ tiện ích được lựa chọn theo tinh thần của những thương hiệu xa xỉ trong thế giới luxury.
Đây sẽ là một “gallery sống”, nơi kiến trúc giao thoa với thời trang, nơi nội thất được thiết kế như một bộ sưu tập haute couture, nơi từng đường nét, từng mảng kính, từng chi tiết kim loại đều được chế tác như một món trang sức quý”.
Theo ông Christopher John Brisbin, giới tinh hoa không tìm kiếm sự đủ đầy, mà tìm kiếm sự độc bản. Vì vậy, Noble West Lake Ha Noi không hướng đến số đông, mà hướng đến những chủ nhân biết trân trọng giá trị nghệ thuật, yêu cái đẹp và mong muốn sở hữu một tài sản không chỉ tăng giá theo thời gian mà còn thăng hạng về giá trị biểu tượng.
Đại diện Sunshine Group đồng thời khẳng định dự án được phát triển trên tinh thần không thỏa hiệp – không thỏa hiệp về thiết kế, vật liệu hay tiêu chuẩn vận hành – bởi với hàng hiệu, sự khác biệt phải đạt tới cấp độ độc bản và chuẩn mực cao nhất.
Cũng từ định hướng đó, Noble West Lake Ha Noi ngay từ đầu đã được phát triển với khát vọng trở thành tổ hợp hàng hiệu số 1 Việt Nam, nơi mỗi sản phẩm là một chuẩn mực vượt thời gian.
NOBLE WEST LAKE HA NOI - BIỂU TƯỢNG MỚI DẪN ĐẦU PHÂN KHÚC BRANDED RESIDENCES TẠI VIỆT NAM
Tọa lạc trên quỹ đất vàng hiếm hoi còn lại giữa tâm điểm thượng lưu Ciputra - Tây Hồ Tây, Noble West Lake Ha Noi là tổ hợp Branded Residences quy mô bậc nhất thị trường với 12 tòa tháp cao 40 tầng cùng 3 tầng hầm trên diện tích gần 6ha, tiếp giáp trục Võ Chí Công, đối diện Lotte Mall West Lake.
Không chỉ đắt giá về vị trí, dự án còn sở hữu biên độ cảnh quan hiếm có và tỷ lệ cây xanh cao nhất hiện nay khi tiếp giáp đại công viên quy mô gần 70ha lớn bậc nhất Hà Nội và ôm trọn một phần hồ cảnh quan lớn trong lõi quy hoạch, tương đương với diện tích cây xanh mặt nước gấp hơn 10 lần diện tích xây nhà.
Noble West Lake Ha Noi gây ấn tượng với bộ sưu tập dinh thự trên không mang tinh thần bespoke với các tiện ích độc quyền, cùng nội thất đến từ những thương hiệu haute couture huyền thoại hay các biểu tượng siêu xe hàng đầu thế giới. Song hành với đó là hệ tiện ích 5–6 sao được kiến tạo xuyên suốt từ mặt đất tới tầng không: Từ sảnh đón sang trọng, lối dốc hầm được thiết kế như một đại lộ riêng với trần ánh sao và độ dốc dưới 8% chuyên biệt cho những các siêu xe, đến tổ hợp sân vườn ngầm độc đáo, không gian mua sắm nghỉ dưỡng quy tụ các thương hiệu được tuyển chọn, khu chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, trung tâm thể thao fitness cao cấp, nhà hàng fine dining tinh tuyển, lounge bar riêng tư và chuỗi tiện ích thư giãn trên cao mở ra phong cách sống nghỉ dưỡng cao cấp giữa lòng đô thị.
Được biết Sunshine Group hiện đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng với một thương hiệu quản lý vận hành thuộc top 5 thế giới, dự kiến sẽ chính thức công bố trong tháng 3/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện mô hình Branded Residences ở cấp độ cao nhất, nơi trải nghiệm sống, dịch vụ và chuẩn mực quản trị tài sản được thiết lập tương xứng với vị thế của một tổ hợp hàng hiệu dẫn đầu thị trường.
ĐỘNG THỔ SUNSHINE RIVER PARK VÀ SUNSHINE CONTINENTAL
Bên cạnh Noble West Lake Ha Noi, Sunshine Group cũng đồng thời động thổ Sunshine River Park tại phường Phú Thượng và Sunshine Continental tại phường Từ Liêm. Trong đó, Sunshine River Park tọa lạc tại vị trí được đánh giá hưởng lợi lớn nhất từ trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, quy mô 25 tầng nổi, 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn gần 134.000 m2, phát triển dòng căn hộ cao cấp cùng hệ tiện ích 5 sao.
Còn Sunshine Continental sở hữu vị trí vàng tại giao điểm huyết mạch Trần Bình – Nguyễn Hoàng, quy mô 30 tầng và 3 tầng hầm, được xem là một trong những dự án cao tầng hiếm hoi trên quỹ đất vàng còn sót lại ở trung tâm Mỹ Đình.
Không chỉ là nghi thức về mặt xây dựng, sự kiện khởi công, động thổ ngay những ngày đầu năm mới còn đánh dấu cột mốc mở đầu cho chiến lược phát triển năm 2026 của Sunshine Group sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện, với định hướng tăng tốc triển khai các đại dự án, kiến tạo các công trình biểu tượng và thiết lập những chuẩn mực sống mới cho thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam, đồng hành cùng sự chuyển mình của Thủ đô trong kỷ nguyên tăng trưởng mới.
Đây đồng thời cũng là minh chứng rõ nét cho triết lý phát triển nhất quán của Sunshine Group: không bán kỳ vọng, chỉ bán giá trị, với những sản phẩm mang tính biểu tượng và giá trị bền vững theo thời gian.
