Trang chủ Bất động sản

Việt Nam không còn “theo sau” trên thị trường bất động sản thương hiệu

Thanh Xuân

03/03/2026, 15:53

Việt Nam hiện đã lọt vào top 10 quốc gia có số lượng dự án bất động sản mang thương hiệu nhiều nhất trên toàn cầu, bên cạnh các thị trường phát triển lâu đời như Mỹ hay UAE. Điều này cho thấy Việt Nam không còn là thị trường “theo sau”, mà đã trở thành điểm đến chiến lược của nhiều thương hiệu khách sạn và nhà điều hành quốc tế…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo Savills Branded Residences 2025-2026, bất động sản hàng hiệu tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trên bản đồ bất động sản cao cấp thế giới. Tính đến năm 2025, giá trị gia tăng từ thương hiệu (brand premium) ghi nhận mức trung bình 33% trên toàn cầu.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Savills đánh giá bất động sản mang thương hiệu là phân khúc hưởng lợi trực tiếp từ sự gia tăng nhanh chóng của nhóm cá nhân có tài sản ròng cao và được xem là kênh trú ẩn trong bối cảnh biến động. 

Tại Việt Nam, bất động sản mang thương hiệu không còn là khái niệm mới. Tuy nhiên, theo Savills Hotels, giai đoạn hiện nay cũng đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi phân khúc này đang tăng sự hiện diện tại các đô thị lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, dưới hình thức những dự án Urban branded residences - Nơi nhu cầu ở thực, đầu tư dài hạn và giá trị thương hiệu cùng tồn tại.

Đáng chú ý, Việt Nam hiện đã lọt vào Top 10 quốc gia có số lượng dự án bất động sản mang thương hiệu nhiều nhất trên toàn cầu, bên cạnh các thị trường phát triển lâu đời như: Mỹ hay UAE. Điều này cho thấy Việt Nam không còn là thị trường “theo sau”, mà trở thành điểm đến chiến lược của các thương hiệu khách sạn và nhà điều hành quốc tế.

Chia sẻ về xu hướng này, bà Uyên Nguyễn, Phó Giám đốc Bộ phận tư vấn khách sạn khu vực Đông Nam Á của Savills Hotels, đánh giá động lực cốt lõi thúc đẩy sự phát triển của mô hình bất động sản mang thương hiệu tại các thị trường mới nổi như Việt Nam đến từ hai yếu tố: mức giá và niềm tin của người mua. Chính sự kết hợp đó đã tạo lực đẩy giúp phân khúc mở rộng đáng kể tệp khách hàng trong những năm gần đây

Theo dữ liệu từ Savills, mô hình này thu hút cả nhóm mua với mục tiêu đầu tư hướng đến dòng tiền cho thuê hoặc gia tăng giá trị tài sản, lẫn nhóm “lifestyle buyers” – những người sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn, để đổi lấy chuẩn mực sống khác biệt, cộng đồng cư dân chọn lọc cùng hệ thống dịch vụ vận hành nhất quán.

Nhận định trên càng có cơ sở khi đặt giữa bối cảnh quy mô và tốc độ gia tăng của tầng lớp giàu có ở Việt Nam. Báo cáo Wealth Report của Công ty tư vấn bất động sản Knight Frank cho thấy: tầng lớp người giàu tại Việt Nam tiếp tục nhiều lên và nâng vị thế trong bản đồ thịnh vượng toàn cầu.

Cụ thể, năm 2024, Việt Nam có 5.459 cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD (HNWI), chiếm 0,2% tổng số HNWI toàn cầu, đứng thứ 6 tại Đông Nam Á. Châu Á được đánh giá là một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất về số lượng HNWI; riêng Việt Nam từng ghi nhận mức tăng 5–18%/năm trước đại dịch và duy trì 2,4–5% sau đó.

Ở góc độ tài chính, McKinsey & Company – một công ty tư vấn quản lý toàn cầu của Mỹ, dự báo tài sản tài chính cá nhân tại Việt Nam có thể đạt khoảng 600 tỷ USD vào năm 2027. Giai đoạn 2011–2021, tài sản tại Việt Nam tăng trưởng kép 15%/năm, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 7% của khu vực.

Tái cấu trúc thị trường bất động sản bằng "trục dữ liệu" thống nhất

Dự báo dòng vốn bất động sản sẽ vận động thận trọng hơn trong năm 2026

Việt Nam giữ lợi thế dài hạn trong làn sóng đầu tư bất động sản châu Á-Thái Bình Dương

bất động sản hàng hiệu bất động sản thương hiệu tầng lớp giàu có Việt Nam Thị trường bất động sản Việt Nam xu hướng đầu tư bất động sản

Trong giai đoạn thị trường tái định giá rủi ro, bất động sản không còn là cuộc chơi của kỳ vọng ngắn hạn mà bước vào giai đoạn sàng lọc giá trị. Dòng tiền dịch chuyển, ưu tiên những tài sản có nền tảng thực, khả năng khai thác tốt và giá trị gia tăng bền vững.

Thị trường bất động sản cho thuê tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận diễn biến sôi động rõ nét với lượt tìm kiếm và nguồn cung tin đăng đồng loạt cải thiện. Trong đó, nhu cầu tập trung chủ yếu vào các sản phẩm phục vụ mục đích ở thực…

Trên khu đất giáp các trục đường Lê Hoàn, Ngô Quyền và đường gom cầu Hồng Phú, dự án Khu thương mại dịch vụ phía Bắc cầu Hồng Phú sẽ được xây dựng với quy mô tối đa 27 tầng, mật độ xây dựng 35%.

Với giới thượng lưu, nơi ở không được quyết định bởi khoảng cách hay tiện ích, mà bởi cách họ muốn sống mỗi ngày. Trung tâm đô thị chưa bao giờ là điều cần đánh đổi, mà là một điều kiện mặc định. Điều tạo nên khác biệt nằm ở nhịp sống, mức độ riêng tư và môi trường mà họ chủ động lựa chọn cho bản thân và gia đình. Peninsula Living (chuẩn sống bán đảo) hình thành từ chính tư duy sống ấy.

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 09-2026 phát hành ngày 02/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

