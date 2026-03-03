Thứ Ba, 03/03/2026

Trong 2 tháng đầu năm, đã hoàn thành 2 dự án với 544 căn hộ và khởi công 28 dự án quy mô gần 21 nghìn căn

Thanh Xuân

03/03/2026, 16:06

Trong hai tháng đầu năm 2026, cả nước đã hoàn thành 2 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 544 căn hộ, đồng thời, khởi công 28 dự án mới với 20.964 căn. Kết quả này góp phần quan trọng vào mục tiêu hoàn thành khoảng 158.700 căn nhà ở xã hội trong năm 2026.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 2 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2026.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ Xây dựng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 87 nhiệm vụ; đến nay, Bộ đã hoàn thành 10 nhiệm vụ, 77 nhiệm vụ đang triển khai và không có nhiệm vụ quá hạn. Các nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ giao cũng được các đơn vị triển khai nghiêm túc, hoàn thành 37/82 nhiệm vụ theo kế hoạch. Trong đó, công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh.

Tháng 2/2026, Chính phủ đã ban hành 01 nghị định thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ; Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 6 Thông tư theo thẩm quyền, đồng thời trình hồ sơ chính sách Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; triển khai các kế hoạch thi hành Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Xây dựng và chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, nhiều dự án trọng điểm quốc gia tiếp tục được thi công xuyên Tết với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, tiêu biểu như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc trọng điểm và các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc. Trong tháng, Hội đồng Kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã kiểm tra hoàn thành 1 công trình, kiểm tra định kỳ 8 công trình và ban hành 12 thông báo kết quả kiểm tra đúng thời hạn.

Bên cạnh đó, công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được triển khai đồng bộ. Bộ Xây dựng đã tổ chức thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo (Quảng Trị); triển khai điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không, quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia; hướng dẫn địa phương thực hiện pháp luật về quy hoạch theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và phổ biến các quy định về phân loại đô thị, phát triển đô thị thông minh.

Trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng tiếp tục đôn đốc triển khai Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội. Trong 2 tháng đầu năm 2026, cả nước đã hoàn thành 2 dự án với 544 căn hộ và khởi công 28 dự án quy mô 20.964 căn, góp phần thực hiện mục tiêu hoàn thành khoảng 158.700 căn nhà ở xã hội trong năm 2026. Đồng thời, Bộ đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản và triển khai kế hoạch sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.

Song song với việc phát triển nguồn cung, Bộ Xây dựng cũng đang tập trung rà soát nhu cầu nhà ở xã hội, bao gồm nhu cầu nhà ở xã hội cho thuê theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 36/VPCP-TH ngày 7/1/2026.

Bộ đã ban hành Văn bản số 169/BXD-QLN, đề nghị các địa phương đánh giá, làm rõ nhu cầu thuê nhà ở trên địa bàn, đồng thời, đề xuất chỉ tiêu phát triển nhà ở do Quỹ nhà ở địa phương đầu tư, tạo lập để cho thuê trong năm 2026 và giai đoạn 2027–2030. Qua tổng hợp, có 22 địa phương báo cáo về nhu cầu thuê nhà ở, trong đó, 17 địa phương xác định nhu cầu với tổng số 67.187 căn. Đồng thời, 22 địa phương đề xuất chỉ tiêu phát triển nhà ở do Quỹ nhà ở địa phương đầu tư, tạo lập để cho thuê, trong đó, 9 địa phương đề xuất với tổng quy mô 14.536 căn…

Trên cơ sở này, Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp hoàn thiện số liệu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho thuê giai đoạn 2026–2030.

Từ khóa:

bất động sản Bộ Xây dựng nhà ở xã hội

