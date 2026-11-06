Bí quyết biến căng thẳng thành đòn bẩy phát triển của nữ lãnh đạo doanh nghiệp

Ngày 5/11, Hội Nữ Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh (HAWEE) đã tổ chức Diễn đàn HAWEE Leaders Forum 2026, thu hút sự tham gia của hơn 600 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà sáng lập và nhà quản trị.
Tại Diễn đàn, bà Huỳnh Thị Xuân Liên, Phó Chủ tịch HAWEE, cho biết trong bối cảnh hiện nay, người lãnh đạo phải đối mặt với nhiều thách thức từ công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), áp lực tăng trưởng, và kỳ vọng ngày càng lớn từ khách hàng, nhân viên và xã hội. Bên cạnh đó, họ còn phải ra quyết định trong sự bất định, giữa những yêu cầu tưởng chừng mâu thuẫn với nhau. Những áp lực này không chỉ đến từ bên ngoài mà còn từ chính nội tâm của người lãnh đạo.
Cùng quan điểm này, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE), đã chia sẻ về những giằng co nội tâm mà bà phải đối mặt trong suốt hơn ba thập kỷ dẫn dắt doanh nghiệp. Bà thừa nhận rằng sự căng thẳng không chỉ đến từ những bản báo cáo tài chính hay biến động thị trường, mà còn từ những khoảnh khắc khi cánh cửa phòng làm việc khép lại, từ những đêm thức trắng. Đó là lúc bà phải đối diện với chính mình, một người phụ nữ bình thường cũng có lúc kiệt sức, có những trăn trở và hoài nghi.
Bà Mai Thanh cũng đã chia sẻ triết lý "neo" và "buồm". Theo bà, năng lực quản trị cốt lõi và sự tuân thủ nghiêm ngặt đóng vai trò làm chiếc "neo", giúp doanh nghiệp đứng vững trước những biến động chính sách ngoài dự kiến. Tuy nhiên, để tiến về phía trước, doanh nghiệp cần biết cách "giương buồm", tức là sẵn sàng thay đổi và thích nghi với những xu thế mới. Bà cũng nhấn mạnh rằng việc trao quyền cho thế hệ kế tiếp là một phần quan trọng trong quá trình phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Theo ông Đồng Mai Lâm, Tổng Giám đốc NS BlueScope Việt Nam, căng thẳng là điều bình thường trong môi trường kinh doanh và điều quan trọng là phải biết đối mặt với nó theo hướng tích cực, khuyến khích đội ngũ để phát triển.
Bà Tiêu Yến Trinh, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Talentnet, chia sẻ rằng khát vọng dẫn dắt công ty vươn ra biển lớn giúp tập thể luôn đặt ra những mục tiêu tăng trưởng mới, mở rộng giải pháp và kết nối.
Tại Diễn đàn HAWEE Leaders Forum 2026, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã mang đến những cuộc đối thoại sâu sắc về những áp lực và trách nhiệm ít được nhìn thấy phía sau các quyết định lãnh đạo. Sự kiện không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm mà còn là cơ hội để các nhà lãnh đạo cùng nhau nhìn lại bản thân, dẫn dắt đội ngũ và cân nhắc trách nhiệm với cộng đồng. Với chủ đề "Leading through tension – The leadership we don’t see", Diễn đàn đã tập trung vào những căng thẳng và đánh đổi mà người lãnh đạo phải đối mặt.
Qua đó, các nhà lãnh đạo không chỉ hiểu rõ hơn về những thách thức mà họ phải đối mặt, mà còn tìm thấy những cách thức mới để biến căng thẳng thành động lực phát triển. Diễn đàn cũng là cơ hội để các nhà lãnh đạo xác định một giá trị cần giữ và một thay đổi cụ thể, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và liên tục bứt phá.
Việc chuyển đổi từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn là bài toán chiến lược nhằm bảo đảm an ninh tài nguyên và hướng tới Net Zero vào năm 2050. Tuy nhiên, thực tiễn sản xuất công nghiệp vẫn vướng phải nhiều "điểm nghẽn" về định danh chất thải, hạ tầng tái chế và cơ chế tài chính...
Sự kết hợp giữa hạ tầng pháp lý minh bạch và động lực kinh tế sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng môi trường kinh doanh liêm chính, bền vững cho Việt Nam trong giai đoạn tới…
Doanh nghiệp không chỉ tạo việc làm, đóng góp ngân sách mà còn được kỳ vọng trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để hiện thực hóa khát vọng này, cần khơi thông những điểm nghẽn thể chế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và doanh nhân phát triển. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu những chia sẻ và kiến nghị tâm huyết từ cộng đồng doanh nghiệp nhằm phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt tăng trưởng kinh tế.
Trong nền kinh tế hiện đại, sàn giao dịch hàng hóa đóng vai trò kết nối người mua và người bán, minh bạch hóa giá cả, chuẩn hóa giao dịch, giảm chi phí lưu thông và hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro thị trường.
Chuyển đổi xanh ngành lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ đòi hỏi giảm phát thải, nâng cao chất lượng hạt gạo mà còn phải bảo đảm sinh kế và phân chia lợi ích công bằng. Dự án GORICE hướng tới phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, đồng thời trao quyền cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế tham gia, hưởng lợi bình đẳng.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều con số kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký đạt mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay (54,85 tỷ USD), vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua (24,08 tỷ USD). Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, bán lẻ và du lịch, nền kinh tế Việt Nam đang chứng tỏ đà tăng trưởng vững chắc…
158,76 tỷ đồng là khoản tiền được UBND thành phố Hà Nội bố trí hỗ trợ người dân lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà. UBND cấp xã là cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết hồ sơ và quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...