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Bí quyết biến căng thẳng thành đòn bẩy phát triển của nữ lãnh đạo doanh nghiệp

P Phạm Vinh

HAWEE Leaders Forum 2026 đã mang đến những cuộc đối thoại sâu sắc về những áp lực và trách nhiệm ít được nhìn thấy phía sau các quyết định lãnh đạo. Để giải mã áp lực này, nhiều nữ lãnh đạo doanh nghiệp đã biến căng thẳng thành đòn bẩy phát triển…

Tại Diễn đàn HAWEE Leaders Forum 2026, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã mang đến những cuộc đối thoại sâu sắc về những áp lực và trách nhiệm ít được nhìn thấy phía sau các quyết định lãnh đạo. Ảnh: Hoa Lee.
Tại Diễn đàn HAWEE Leaders Forum 2026, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã mang đến những cuộc đối thoại sâu sắc về những áp lực và trách nhiệm ít được nhìn thấy phía sau các quyết định lãnh đạo. Ảnh: Hoa Lee.

Ngày 5/11, Hội Nữ Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh (HAWEE) đã tổ chức Diễn đàn HAWEE Leaders Forum 2026, thu hút sự tham gia của hơn 600 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà sáng lập và nhà quản trị.

Tại Diễn đàn, bà Huỳnh Thị Xuân Liên, Phó Chủ tịch HAWEE, cho biết trong bối cảnh hiện nay, người lãnh đạo phải đối mặt với nhiều thách thức từ công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), áp lực tăng trưởng, và kỳ vọng ngày càng lớn từ khách hàng, nhân viên và xã hội. Bên cạnh đó, họ còn phải ra quyết định trong sự bất định, giữa những yêu cầu tưởng chừng mâu thuẫn với nhau. Những áp lực này không chỉ đến từ bên ngoài mà còn từ chính nội tâm của người lãnh đạo.

Cùng quan điểm này, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE), đã chia sẻ về những giằng co nội tâm mà bà phải đối mặt trong suốt hơn ba thập kỷ dẫn dắt doanh nghiệp. Bà thừa nhận rằng sự căng thẳng không chỉ đến từ những bản báo cáo tài chính hay biến động thị trường, mà còn từ những khoảnh khắc khi cánh cửa phòng làm việc khép lại, từ những đêm thức trắng. Đó là lúc bà phải đối diện với chính mình, một người phụ nữ bình thường cũng có lúc kiệt sức, có những trăn trở và hoài nghi.

Bà Mai Thanh cũng đã chia sẻ triết lý "neo" và "buồm". Theo bà, năng lực quản trị cốt lõi và sự tuân thủ nghiêm ngặt đóng vai trò làm chiếc "neo", giúp doanh nghiệp đứng vững trước những biến động chính sách ngoài dự kiến. Tuy nhiên, để tiến về phía trước, doanh nghiệp cần biết cách "giương buồm", tức là sẵn sàng thay đổi và thích nghi với những xu thế mới. Bà cũng nhấn mạnh rằng việc trao quyền cho thế hệ kế tiếp là một phần quan trọng trong quá trình phát triển bền vững của doanh nghiệp.  

Theo ông Đồng Mai Lâm, Tổng Giám đốc NS BlueScope Việt Nam, căng thẳng là điều bình thường trong môi trường kinh doanh và điều quan trọng là phải biết đối mặt với nó theo hướng tích cực, khuyến khích đội ngũ để phát triển.

Bà Tiêu Yến Trinh, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Talentnet, chia sẻ rằng khát vọng dẫn dắt công ty vươn ra biển lớn giúp tập thể luôn đặt ra những mục tiêu tăng trưởng mới, mở rộng giải pháp và kết nối.

Tại Diễn đàn HAWEE Leaders Forum 2026, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã mang đến những cuộc đối thoại sâu sắc về những áp lực và trách nhiệm ít được nhìn thấy phía sau các quyết định lãnh đạo. Sự kiện không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm mà còn là cơ hội để các nhà lãnh đạo cùng nhau nhìn lại bản thân, dẫn dắt đội ngũ và cân nhắc trách nhiệm với cộng đồng. Với chủ đề "Leading through tension – The leadership we don’t see", Diễn đàn đã tập trung vào những căng thẳng và đánh đổi mà người lãnh đạo phải đối mặt.

Qua đó, các nhà lãnh đạo không chỉ hiểu rõ hơn về những thách thức mà họ phải đối mặt, mà còn tìm thấy những cách thức mới để biến căng thẳng thành động lực phát triển. Diễn đàn cũng là cơ hội để các nhà lãnh đạo xác định một giá trị cần giữ và một thay đổi cụ thể, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và liên tục bứt phá.

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