Bia Saigon Special được vinh danh “Top 10 Sản phẩm vàng uy tín, chất lượng Việt Nam 2025”

Thu Ngân

12/01/2026, 16:17

Năm 2025, sản phẩm Bia Saigon Special vinh dự được trao tặng danh hiệu “Top 10 Sản phẩm vàng uy tín, chất lượng Việt Nam” trong khuôn khổ chương trình bình chọn và quảng bá “Doanh nghiệp xuất sắc trong xây dựng và quản trị tài sản sở hữu trí tuệ” năm 2025 do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam tổ chức.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của thương hiệu trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời khẳng định tính minh bạch, bài bản và uy tín trong công tác quản trị sở hữu trí tuệ.

Bia Saigon Special được vinh danh “Top 10 Sản phẩm vàng uy tín, chất lượng Việt Nam 2025.
Bia Saigon Special được vinh danh "Top 10 Sản phẩm vàng uy tín, chất lượng Việt Nam 2025.

Danh hiệu uy tín này không chỉ phản ánh chất lượng vượt trội của Bia Saigon Special, mà còn cho thấy niềm tin bền vững của người tiêu dùng Việt dành cho thương hiệu.

Bia Saigon Special là dòng sản phẩm cao cấp của hãng bia Bia Saigon, thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) – đơn vị vừa kỷ niệm dấu mốc trọng đại 150 năm gắn bó cùng sự hình thành và phát triển của ngành bia Việt Nam thông qua chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao”. Chiến dịch hướng đến tôn vinh di sản ngành bia và vai trò của SABECO trên hành trình gìn giữ và phát huy truyền thống nghề nấu bia, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục vươn lên, đồng hành cùng bước tiến của đất nước trong chặng đường tương lai.

SABECO khởi động chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”.
SABECO khởi động chiến dịch "150 năm Di sản vươn cao".

Được ủ từ hoa bia Yakima thượng hạng nhập khẩu từ Hoa Kỳ, kết hợp cùng kỹ thuật dry-hopping hiện đại và bàn tay tài hoa của đội ngũ nghệ nhân nấu bia, Bia Saigon Special mang đến hương vị tươi mới, sảng khoái và hương thơm đặc trưng dài lâu. Hương vị đặc biệt này đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của những người tiêu dùng tìm kiếm trải nghiệm bia cao cấp, trọn vẹn.

Bên cạnh chất lượng, thiết kế chai Bia Saigon Special với dáng chai thanh lịch, độc đáo đã trở thành biểu tượng quen thuộc của văn hóa bia Việt Nam suốt hơn hai thập kỷ, là bảo chứng cho giá trị cao cấp và sự tin cậy trong tâm trí người tiêu dùng.

Nhờ đó, Bia Saigon Special trở thành lựa chọn lý tưởng cho những dịp đặc biệt như sinh nhật, gặp gỡ đối tác, hay những buổi sum họp thân mật cùng bạn bè.

Đặc biệt, trong mùa lễ hội và dịp Tết, Bia Saigon Special còn là món quà ý nghĩa để người tiêu dùng trao gửi lời chúc may mắn, thịnh vượng đến những người thân yêu. Thông qua chương trình “Trao lộc Special – Tỏa Tết lớn”, khi mua Bia Saigon Special để thưởng thức và biếu tặng, người tiêu dùng còn có cơ hội nhận được nhiều quà tặng giá trị. (Theo dõi fanpage Bia Saigon để biết thêm chi tiết chương trình).

Bia Saigon Special - lựa chọn lý tưởng cho những dịp đặc biệt với thông điệp Tết “Trao lộc Special - Tỏa Tết lớn”.
Bia Saigon Special - lựa chọn lý tưởng cho những dịp đặc biệt với thông điệp Tết "Trao lộc Special - Tỏa Tết lớn".

Danh hiệu “Top 10 Sản phẩm vàng uy tín, chất lượng Việt Nam 2025” một lần nữa củng cố vị thế của Bia Saigon Special như một dòng bia Việt chất lượng cao, đáng tin cậy, luôn đồng hành cùng người tiêu dùng trong những khoảnh khắc đặc biệt và đáng nhớ. Với nền tảng di sản vững chắc cùng tinh thần không ngừng đổi mới, Bia Saigon Special tiếp tục là lựa chọn lý tưởng cho những dịp đặc biệt và đáng nhớ trong cuộc sống của người tiêu dùng.

Từ khóa:

Bia Saigon Special

