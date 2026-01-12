Bia Saigon Special được vinh danh “Top 10 Sản phẩm vàng uy tín, chất lượng Việt Nam 2025”

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 12/01/2026
Thu Ngân
12/01/2026, 16:17
Năm 2025, sản phẩm Bia Saigon Special vinh dự được trao tặng danh hiệu “Top 10 Sản phẩm vàng uy tín, chất lượng Việt Nam” trong khuôn khổ chương trình bình chọn và quảng bá “Doanh nghiệp xuất sắc trong xây dựng và quản trị tài sản sở hữu trí tuệ” năm 2025 do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam tổ chức.
Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của thương hiệu trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời khẳng định tính minh bạch, bài bản và uy tín trong công tác quản trị sở hữu trí tuệ.
Danh hiệu uy tín này không chỉ phản ánh chất lượng vượt trội của Bia Saigon Special, mà còn cho thấy niềm tin bền vững của người tiêu dùng Việt dành cho thương hiệu.
Bia Saigon Special là dòng sản phẩm cao cấp của hãng bia Bia Saigon, thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) – đơn vị vừa kỷ niệm dấu mốc trọng đại 150 năm gắn bó cùng sự hình thành và phát triển của ngành bia Việt Nam thông qua chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao”. Chiến dịch hướng đến tôn vinh di sản ngành bia và vai trò của SABECO trên hành trình gìn giữ và phát huy truyền thống nghề nấu bia, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục vươn lên, đồng hành cùng bước tiến của đất nước trong chặng đường tương lai.
Được ủ từ hoa bia Yakima thượng hạng nhập khẩu từ Hoa Kỳ, kết hợp cùng kỹ thuật dry-hopping hiện đại và bàn tay tài hoa của đội ngũ nghệ nhân nấu bia, Bia Saigon Special mang đến hương vị tươi mới, sảng khoái và hương thơm đặc trưng dài lâu. Hương vị đặc biệt này đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của những người tiêu dùng tìm kiếm trải nghiệm bia cao cấp, trọn vẹn.
Bên cạnh chất lượng, thiết kế chai Bia Saigon Special với dáng chai thanh lịch, độc đáo đã trở thành biểu tượng quen thuộc của văn hóa bia Việt Nam suốt hơn hai thập kỷ, là bảo chứng cho giá trị cao cấp và sự tin cậy trong tâm trí người tiêu dùng.
Nhờ đó, Bia Saigon Special trở thành lựa chọn lý tưởng cho những dịp đặc biệt như sinh nhật, gặp gỡ đối tác, hay những buổi sum họp thân mật cùng bạn bè.
Đặc biệt, trong mùa lễ hội và dịp Tết, Bia Saigon Special còn là món quà ý nghĩa để người tiêu dùng trao gửi lời chúc may mắn, thịnh vượng đến những người thân yêu. Thông qua chương trình “Trao lộc Special – Tỏa Tết lớn”, khi mua Bia Saigon Special để thưởng thức và biếu tặng, người tiêu dùng còn có cơ hội nhận được nhiều quà tặng giá trị. (Theo dõi fanpage Bia Saigon để biết thêm chi tiết chương trình).
Danh hiệu “Top 10 Sản phẩm vàng uy tín, chất lượng Việt Nam 2025” một lần nữa củng cố vị thế của Bia Saigon Special như một dòng bia Việt chất lượng cao, đáng tin cậy, luôn đồng hành cùng người tiêu dùng trong những khoảnh khắc đặc biệt và đáng nhớ. Với nền tảng di sản vững chắc cùng tinh thần không ngừng đổi mới, Bia Saigon Special tiếp tục là lựa chọn lý tưởng cho những dịp đặc biệt và đáng nhớ trong cuộc sống của người tiêu dùng.
Tại Lễ công bố Top 5 Công ty Đông dược uy tín năm 2025, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà (Dược Nam Hà) tiếp tục được ghi danh, khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành Đông dược Việt Nam.
Bất chấp hàng loạt khó khăn chưa từng có từ thị trường quốc tế và biến đổi khí hậu, năm 2025 ghi dấu mốc lịch sử của ngành gỗ Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lần đầu vượt mốc 17 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế...
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa chính thức triển khai 7 đoàn công tác nhằm kiểm soát hàng hóa và bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Đây là nỗ lực nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước những nguy cơ về hàng giả, hàng lậu và tình trạng găm hàng đẩy giá trong mùa mua sắm cao điểm...
Tiếp nối hành trình phát triển bền bỉ và tăng trưởng ấn tượng, BMB Steel một lần nữa khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kết cấu thép khi tiếp tục được vinh danh trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025 (VNR500).
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: