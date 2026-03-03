Vì sao SRT Group được Sun Group vinh danh là đối tác chiến lược toàn diện năm 2025?
Khánh Huyền
03/03/2026, 13:59
Từ năng lực triển khai quy mô lớn, kỷ luật vận hành đến chiến lược phát triển con người và tầm nhìn dài hạn, SRT Group đang cho thấy những yếu tố cốt lõi làm nên vị thế đối tác chiến lược của Sun Group trên thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam.
Ở góc độ thị trường, SRT Group không đơn thuần là một đơn vị phân phối đạt doanh số cao, mà là tổ chức tiên phong trong cách tiếp cận, cách triển khai và cách định vị sản phẩm bất động sản cao cấp.
SRT Group lựa chọn con đường táo bạo đột phá, sẵn sàng mở lối tại những thị trường mới, phân khúc khó, dự án quy mô lớn với yêu cầu cao về tốc độ và tính chính xác. Tốc độ triển khai cao gắn liền với kỷ luật vận hành được xem là nền tảng cốt lõi, thể hiện qua việc chuẩn hóa toàn bộ quy trình bán hàng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tư vấn và duy trì hiệu quả thực thi nhất quán trên quy mô lớn.
Bên cạnh năng lực thị trường, SRT Group cũng được đánh giá cao ở chiến lược phát triển con người. Nền tảng văn hóa của SRT Group được xây dựng trên kỷ luật vận hành, chuẩn mực nghề nghiệp và tinh thần cầu tiến, song hành với lộ trình đào tạo và phát triển rõ ràng.
Theo cách tiếp cận đó, SRT Group không chỉ thu hút nhân sự giỏi chuyên môn, mà còn chủ động kiến tạo thế hệ nhân sự kế cận có tư duy chiến lược và năng lực điều hành. Môi trường làm việc giàu tính thực chiến và cơ hội phát triển quy mô lớn chính là yếu tố giúp SRT Group trở thành điểm đến của những nhân sự ưu tú trong lĩnh vực phân phối bất động sản cao cấp.
Với các chủ đầu tư và đối tác, SRT Group được nhìn nhận là tổ chức phân phối sở hữu năng lực triển khai thực chiến ở quy mô lớn, đủ sức đồng hành cùng những dự án có yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và hiệu quả. SRT Group thể hiện sự mạnh mẽ, quyết liệt và nghiêm túc trong mọi cam kết hợp tác: Từ chiến lược bán hàng, quản trị đội ngũ, đến quản lý rủi ro và bảo vệ uy tín dự án. Tư duy làm việc dựa trên dữ liệu, kế hoạch rõ ràng và khả năng điều phối nguồn lực lớn giúp SRT đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của Sun Group trong vai trò đối tác chiến lược toàn diện.
Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, SRT Group từng bước hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng bền vững dựa trên nội lực tổ chức và con người. Năm 2024 được xem là giai đoạn bản lề, tạo tiền đề để đến năm 2025 doanh nghiệp chính thức khẳng định vị thế với mức tăng trưởng doanh số gấp gần 4 lần so với năm trước.
Bước sang năm 2026, SRT Group đặt mục tiêu tiếp tục tăng tốc phát triển, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng vận hành và khẳng định vai trò đối tác chiến lược, hướng tới việc kiến tạo giá trị dài hạn cho thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam.
