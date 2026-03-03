Xung đột Trung Đông leo thang đe dọa chuỗi cung ứng thủy sản Việt Nam
Chu Khôi
03/03/2026, 15:49
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), Trung Đông đang nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng đáng chú ý của thủy sản Việt Nam. Năm 2025, xuất khẩu thủy sản sang khu vực này đạt 401 triệu USD, tăng 9,6% so với năm 2024...
Động lực tăng trưởng xuất khẩu thủy sản sang Trung Đông tập
trung ở cá tra (175,9 triệu USD, tăng 18,6%), tôm các loại (54,5 triệu USD,
tăng 19,9%) và nhóm cá khác (tăng 28,6%). Tuy nhiên, những ngày cuối tháng 2 và
đầu tháng 3/2026, bước leo thang nghiêm trọng của xung đột quanh trục Iran - Israel,
với yếu tố can dự của Hoa Kỳ, đã phủ bóng rủi ro lên toàn bộ hoạt động thương mại
khu vực. Chỉ trong vài ngày, căng thẳng quân sự nhanh chóng chuyển hóa thành cúsốc vận tải và bảo hiểm hàng hải tại Trung Đông - khu vực giữ vai trò then chốt
trong lưu thông năng lượng và hàng hóa toàn cầu.
PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỦY SẢN
Theo VASEP, đối với ngành thủy sản, tác động không chỉ dừng
ở chi phí vận chuyển tăng cao, mà còn là nguy cơ đứt gãy chuỗi lạnh, thiếu nguồn
cung cục bộ và biến động giá theo từng phân khúc sản phẩm. Trọng tâm rủi ro hiện
nằm tại Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược kết nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ
Dương.
Khi các cảnh báo an ninh gia tăng, nhiều hãng tàu quốc tế đã điều chỉnh
hoạt động: tàu được yêu cầu tìm khu vực neo đậu an toàn, một số tuyến qua
Hormuz tạm dừng, đồng thời chuyển hướng hành trình vòng qua Mũi Hảo Vọng, thay
vì đi qua hành lang Biển Đỏ - Bab el-Mandeb – Kênh đào Suez.
Các tập đoàn vận tải container lớn như Maersk, Hapag-Lloyd,
CMA CGM và MSC Mediterranean Shipping Company đồng loạt phát thông báo cập nhật:
tạm dừng nhận hàng vào một số cảng vùng Vịnh, áp dụng phụ phí rủi ro chiến
tranh và siết chặt tiếp nhận container lạnh.
Việc chuyển hướng hành trình khiến thời gian vận chuyển
kéo dài thêm 7-14 ngày tùy tuyến. Điều này làm giảm năng lực khai thác thực
tế của đội tàu và gây thiếu hụt thiết bị container, đặc biệt là container lạnh -
loại có vòng quay chậm và yêu cầu kỹ thuật cao.
Chỉ trong vài ngày, cước vận tải tuyến châu Á - Dubai
tăng gần gấp đôi. Phụ phí khẩn cấp cho tuyến đi và đến các nước vùng Vịnh được
công bố ở mức 1.500-4.000 USD mỗi container, trong đó container lạnh chịu mức
cao hơn. Đối với doanh nghiệp thủy sản, đây là chi phí trực tiếp làm tăng giá
thành và thu hẹp biên lợi nhuận.
Theo VASEP
Song song với vận tải, thị trường bảo hiểm hàng hải cũng
phản ứng mạnh. Một số tổ chức bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu và bảo hiểm rủi
ro chiến tranh đã phát thông báo hủy hoặc thu hẹp phạm vi bảo hiểm đối với tàu
hoạt động tại Iran và khu vực Vịnh Ba Tư, với thời hạn hiệu lực chỉ sau 72 giờ
kể từ khi thông báo.
Đáng lưu ý,
ngay cả những lô hàng không trực tiếp đi qua khu vực xung đột vẫn có thể chịu
chi phí tăng do tàu trong chuỗi vận chuyển có ghé qua vùng bị coi là chiến sự.
CHUỖI LẠNH THỦY SẢN: MẮT XÍCH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
Theo bà Lê Hằng, Phó tổng thư ký VASEP, thủy sản là nhóm
hàng yêu cầu nghiêm ngặt về nhiệt độ bảo quản và thời gian vận chuyển. Trung
Đông là thị trường tiêu thụ lớn đối với cá hồi, tôm, cá ngừ và nhiều sản phẩm
giá trị cao nhập khẩu từ châu Á, châu Âu và châu Mỹ.
Khi một số không phận bị hạn chế và lịch bay xáo trộn,
nguồn cung thủy sản tươi phụ thuộc đường hàng không có nguy cơ thiếu hụt chỉ
sau vài ngày. Các nhà nhập khẩu buộc phải chuyển sang hàng đông lạnh. Tuy
nhiên, kênh này cũng gặp thách thức khi việc đặt chỗ container lạnh bị hạn chế
hoặc tạm dừng.
Dubai, với cảng Jebel Ali do DP World vận hành, là trung
tâm trung chuyển thủy sản lớn của khu vực. Khi tàu chuyển hướng, thời gian vận
chuyển kéo dài và lượng tàu chờ tăng, nguy cơ ùn tắc cảng và thiếu vị trí cắm
điện cho container lạnh gia tăng. Chi phí lưu bãi và lưu container tăng cao, đồng
thời rủi ro ảnh hưởng chất lượng sản phẩm nếu thời gian lưu vượt ngưỡng an
toàn.
Phân tích tác động lên giá thủy sản, bà Lê Hằng cho biết có thể nhìn
nhận ở hai cấp độ.
Ở cấp độ khu vực Trung Đông, chi phí vận chuyển và bảo hiểm
tăng trực tiếp đẩy giá nhập khẩu lên cao. Hàng tươi và ướp lạnh có nguy cơ thiếu
cung cục bộ, đặc biệt trong phân khúc nhà hàng - khách sạn cao cấp. Giá bán lẻ
và giá thực đơn có thể điều chỉnh tăng theo.
Ở cấp độ toàn cầu, mức độ lan tỏa phụ thuộc vào thời gian
kéo dài của khủng hoảng. Nếu tỷ trọng container đi qua Hormuz chỉ chiếm phần nhỏ
trong tổng lưu lượng toàn cầu, tác động lên mặt bằng giá container chung có thể
được kiểm soát.
Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp có quan hệ thương mại trực
tiếp với Trung Đông, chi phí vận chuyển cao buộc họ phải tái cơ cấu thị trường,
chuyển hướng xuất khẩu sang khu vực khác hoặc đàm phán lại hợp đồng.
Trong bối cảnh Trung Đông là thị trường có biên lợi nhuận
tương đối tốt đối với cá tra và một số dòng sản phẩm giá trị gia tăng, việc chi
phí logistics tăng mạnh có thể làm thay đổi cấu trúc lợi nhuận của cả chuỗi.
Trong ngắn hạn, nếu căng thẳng hạ nhiệt và điều kiện an
ninh được cải thiện, các hãng tàu có thể từng bước khôi phục tuyến đi qua
Hormuz, mở lại việc tiếp nhận container lạnh và giảm dần phụ phí rủi ro chiến
tranh. Khi đó, chuỗi cung ứng thủy sản có thể phục hồi tương đối nhanh, đặc biệt
với hàng đông lạnh.
Ngược lại, nếu rủi ro kéo dài, việc chuyển hướng hành
trình sẽ trở thành “trạng thái bình thường mới”. Phí bảo hiểm duy trì ở mức
cao, phụ phí rủi ro chiến tranh được giữ nguyên và năng lực vận chuyển
container lạnh vào vùng Vịnh bị giới hạn. Khi đó, chi phí nhập khẩu thủy sản
vào Trung Đông có thể duy trì ở mức cao trong nhiều tháng, đồng thời gây biến động
giá lan sang các thị trường liên quan.
Trong bối cảnh hiện nay, VASEP khuyến cáo các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cần đa dạng hóa tuyến vận chuyển, không phụ
thuộc hoàn toàn vào một hành lang hàng hải; Tăng dự trữ tại kho lạnh khu vực, đặc
biệt tại các trung tâm trung chuyển; Ưu tiên hợp đồng vận chuyển dài hạn để giảm phụ thuộc vào
thị trường giao ngay. Các doanh nghiệp cần theo dõi sát diễn biến bảo hiểm hàng
hải và chính sách của các hãng tàu để chủ động đàm phán.
