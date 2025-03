BIDV dự chi 12.271 tỷ mua lại trước hạn trái phiếu tăng vốn 2026

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (mã BID-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án mua lại trái phiếu.

Cụ thể: HĐQT BIDV thông qua việc mua lại trước hạn Trái phiếu tăng vốn (TPTV) 2026 theo quyền từ quý 2/2025 đến hết quý 1/2026.

Theo đó, BID dự kiến dùng nguồn vốn kinh doanh để mua lại hơn 12.271 tỷ đồng trái phiếu. BIDV cho biết việc mua lại là thực hiện quyền mua lại của tổ chức phát hành, đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư, thể hiện uy tín, năng lực tài chính của BIDV, qua đó tạo thuận lợi cho kế hoạch phát hành trái phiếu trong tương lai.

BIDV cho biết việc mua lại được thực hiện trên cơ sở cam kết với người sở hữu trái phiếu, dự kiến khả năng cân đối vốn của ngân hàng tại thời điểm mua lại và trên cơ sở tuân thủ các quy định của NHNN.

Theo danh mục trái phiếu tăng vốn của Ngân hàng, các mã trái phiếu được phát hành có tổng mệnh giá nhỏ nhất là 100 triệu đồng và lớn nhất là 2.000 tỷ đồng. Số trái phiếu mua lại tổng cộng có 34 mã, kỳ hạn từ 6-12 năm.

Các lô trái phiếu được phát hành trong khoảng thời gian từ năm 2018-2024, dự kiến đáo hạn trong năm 2030, 2031. Ngân hàng dự kiến mua lại toàn bộ số trái phiếu trên từ quý 2/2025 đên quý 1/2026 theo đúng tiến độ và cam kết với nhà đầu tư.

Ngày 04/04 tới, BIDV cũng sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 tại Hà Nội. HĐQT BIDV dự kiến trình kế hoạch kinh doanh 2025 với mục tiêu tăng trưởng tín dụng theo hạn mức được NHNN giao, dự kiến tăng 15-16%. Huy động vốn được điều hành phù hợp với sử dụng vốn, đảm bảo theo quy định.

Lợi nhuận trước thuế của BIDV cũng sẽ theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng thời nợ xấu được kiểm soát dưới 1,4%.

Mới đây, VCSC đã giữ nguyên giá mục tiêu ở mức 47.300 đồng/cổ phiếu và điều chỉnh khuyến nghị từ "mua" xuống "khả quan" đối với BID.

Ngoài ra, VCSC điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận giai đoạn 2025-2029 thêm 2,8% (lần lượt thay đổi +2,0%/+2,0%/-0,6%/+2,6%/+6,5% cho các năm 2025/26/27/28/29). Mức điều chỉnh tăng này chủ yếu là do (1) mức giảm 4,3% của chi phí dự phòng giai đoạn 2025-2029 do chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ hình thành nợ xấu sẽ giảm dần và (2) mức giảm 2,5% của chi phí HĐKD giai đoạn 2025-2029 do chúng tôi kỳ vọng BID sẽ tận dụng được đòn bẩy hoạt động từ mức tăng trưởng mạnh của doanh thu.

Đồng thời cũng giả định BID sẽ phát hành 262 triệu cổ phiếu (tương đương 3,8% số lượng cổ phiếu lưu hành cuối năm 2024) thông qua hai đợt phát hành riêng lẻ vào tháng 2/2025 (1,8% số cổ phiếu; giá bán 38.800 đồng/cổ phiếu, đối tượng mua bao gồm SCIC và Dragon Capital) và vào cuối năm 2025 (2,0% số cổ phiếu; giá bán giả định là 45.000 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền dự kiến thu được sẽ là 10,9 nghìn tỷ đồng.