BIM Land và Musique de Salon mang trải nghiệm âm nhạc đẳng cấp đến cộng đồng Thanh Xuan Valley

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Ngày 2/11, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), BIM Land tổ chức thành công sự kiện “Chuyện của Thanh Xuân Vol.2 – Mùa Đẹp Nhất”. Những màn trình diễn thăng hoa của dàn nhạc Musique de Salon, nhạc sĩ Đức Trí và các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam tạo nên trải nghiệm nghệ thuật đẳng cấp dành riêng cho cộng đồng ưu tú Thanh Xuan Valley.
Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thời gian và thiên nhiên nguyên bản - những chất liệu quý giá góp phần kiến tạo nên miền an trú Thanh Xuan Valley, “Chuyện của Thanh Xuân Vol.2 - Mùa Đẹp Nhất” là sự giao hòa giữa những giá trị nghệ thuật vượt thời gian và chuẩn mực sống cao cấp.
“Sự kết hợp giữa Thanh Xuan Valley và Musique de Salon là sự tương đồng về đẳng cấp, sự đồng điệu về cảm xúc để tạo nên món quà nghệ thuật xứng tầm dành tặng cộng đồng Người Thanh Xuân”, bà Nguyễn Hương Giang – Giám đốc Thương mại Khối Thương mại Bất động sản BIM Land, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.
“Chuyện của Thanh Xuân Vol.2” quy tụ dàn nghệ sĩ xuất sắc như Quốc Thiên, Thùy Chi, Lân Nhã, Bùi Lan Hương và Hà An Huy, với hơn 20 tác phẩm được tuyển chọn dựa trên nguồn cảm hứng về thiên nhiên và con người tại vùng đất Thanh Xuan Valley. Tất cả được khoác lên lớp hòa âm mới mang dấu ấn riêng của Giám đốc Âm nhạc - Nhạc sĩ Đức Trí, trong đó có những bản phối được “may đo” tinh tế cho “Chuyện của Thanh Xuân”.
Dàn nhạc giao hưởng Musique de Salon bảo chứng cho chuẩn mực nghệ thuật cao nhất, với sự hòa âm của 40 nghệ sĩ gạo cội, trong đó có những tên tuổi hàng đầu Việt Nam như giám đốc âm nhạc Đức Trí, Dũng Đà Lạt (guitar), Quốc Bình (drums), Thanh Tân (bass), Hồng Kiên (saxophone), Hoàng Yến (flute)...
Trong khi đó, BIM Land và đội ngũ sáng tạo của Đạo diễn Dương Mai Việt Anh, góp phần nâng tầm mỗi màn trình diễn bằng nghệ thuật thị giác, ánh sáng và sân khấu ấn tượng, chạm đến trái tim khán giả bằng những biểu tượng mang đậm dấu ấn miền an trú Thanh Xuan Valley.
Hòa quyện trong cảm xúc thăng hoa của dàn nghệ sĩ, hơn một nghìn khán giả đã nán lại đến tận phút cuối để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc âm nhạc. “Mỗi nghệ sĩ đều mang đến một nguồn năng lượng khác biệt và cuốn hút. Không chỉ âm nhạc, thiết kế sân khấu, ánh sáng và hình ảnh cũng tạo nên một tổng thể đầy cảm xúc, khiến tôi không thể rời mắt suốt đêm diễn,” một khán giả chia sẻ sau chương trình.
Đêm hòa nhạc “Chuyện của Thanh Xuân Vol.2 – Mùa Đẹp Nhất” nằm trong chuỗi sự kiện đặc quyền “Chuyện của Thanh Xuân” được BIM Land xây dựng như một biểu tượng phong cách sống của cộng đồng cư dân ưu tú Thanh Xuan Valley.
Từ sự kiện “Chuyện của Thanh Xuân Vol.1 – Bốn Mùa Thanh Xuân” với câu chuyện về tâm huyết ươm mầm và kiến tạo một miền an trú giữa thung lũng thông reo, cho đến đêm hòa nhạc “Chuyện của Thanh Xuân Vol.2 – Mùa Đẹp Nhất”, nơi BIM Land gắn kết cộng đồng cư dân ưu tú bằng những khoảnh khắc thăng hoa cùng âm nhạc đỉnh cao.
Ở đó, mỗi không gian nghệ thuật đều được bài trí tinh tế, nhằm tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên thung lũng nguyên bản, với ánh sáng, âm thanh và hương thơm dịu dàng, tạo nên bởi những cây thông, thảm cỏ và loài hoa tự nhiên, mang đặc trưng của Thanh Xuan Valley. Giữa không gian ấy, cộng đồng Người Thanh Xuân như được khơi mở những cảm hứng, để cùng trò chuyện, kết nối và chia sẻ cảm nhận sau mỗi sự kiện nghệ thuật đặc quyền.
“Sau hai sự kiện, tôi vô cùng ấn tượng với những cảm xúc trọn vẹn mà “Chuyện của Thanh Xuân” đem đến. Chương trình là sự giao hòa giữa giá trị nghệ thuật vượt thời gian và đẳng cấp về chuẩn mực sống cao cấp. Tôi rất mong chờ những sự kiện tiếp theo của Thanh Xuan Valley”, một cư dân, cộng đồng người Thanh Xuân đã tham dự cả hai sự kiện Chuyện của Thanh Xuân chia sẻ.
Trong tương lai, chuỗi sự kiện Chuyện của Thanh Xuân hứa hẹn sẽ còn tiếp nối, trở thành một dấu ấn văn hóa đặc trưng của cộng đồng Người Thanh Xuân, khẳng định vị thế và cá tính riêng biệt của điểm đến Thanh Xuan Valley trên bản đồ bất động sản cao cấp tại Việt Nam.
