The Rey Edition tại Rivea Residences - Một khoảng trời riêng giữa lòng nội đô

Căn hộ mà những chủ nhân tinh hoa tìm kiếm hôm nay là một trạng thái sống: Tinh khiết hơn, tĩnh tại hơn và nuôi dưỡng chiều sâu tinh thần. The Rey Edition - dòng căn hộ thông tầng duplex tại Rivea Residences - được phát triển như một phiên bản giới hạn từ chính khát vọng đó: hiện thân của Pure Living, nghệ thuật sống tinh khiết giữa tầng không.

Được thiết kế theo cấu trúc thông tầng và tọa lạc ở vị trí đắc địa thuộc lõi xanh phía Nam nội đô Hà Nội (đối diện công viên sinh thái Vĩnh Hưng 15 ha), The Rey Edition mở ra trải nghiệm sống độc bản: sở hữu khoảng trời riêng ngay giữa lòng thủ đô.

HIỆN THÂN CỦA NGHỆ THUẬT SỐNG TINH KHIẾT

The Rey Edition trước hết là sự tinh chọn không gian - một lớp tách nhẹ khỏi nhiễu động của đô thị. Mọi chi tiết đều hướng đến sự trong lành, yên tĩnh và cân bằng: Ánh nắng tràn qua những mảng kính rộng, luồng gió ùa vào khắp cấu trúc thông tầng, âm thanh đô thị được giảm thiểu tối đa là cách tôn vinh không gian sống biệt lập, thứ ngày càng khó sở hữu.

Sự biệt lập đạt tới khả năng thanh lọc cảm xúc. Giữa đời sống nhiều áp lực, trở về một nơi ở “ít nhiễu” là cách con người phục hồi năng lượng, tái tạo tinh thần và sống có chiều sâu.

Điểm chắt lọc tinh khiết đắt giá nhất của The Rey Edition nằm ngay ở ban công: Bể bơi riêng và sân vườn riêng – chi tiết hiếm trên thị trường căn hộ thông tầng.

Thiết kế sở hữu bể bơi và sân vườn cùng tầm nhìn thu trọn phố cổ và sông Hồng.

Không gian rộng theo chiều cao, ban công lớn, tích hợp sân vườn và mặt nước tạo ra trải nghiệm kép: đủ riêng tư để nghỉ dưỡng, đủ mở để thu trọn tầm nhìn panorama (sông Hồng và Phố cổ). Sở hữu trọn hình ảnh Thủ đô ngay từ bể bơi cá nhân là trải nghiệm có một không hai mà chủ nhân của The Rey Edition cảm nhận mỗi ngày, khi không gian sống riêng tư giao hòa với nhịp thở, chiều sâu và đường chân trời.

Tầm nhìn thu trọn phố cổ và sông Hồng từ bể bơi gia đình.

Triết lý tinh khiết còn là sự giới hạn có chủ đích. The Rey Edition được quy hoạch từ tầng 20 trở lên, tách khỏi lớp ồn ào của mặt đất, đón trọn ánh sáng và gió trời, kiến tạo môi trường an cư trong lành, tĩnh tại và cân bằng tự nhiên. Với chỉ 96 căn hộ phiên bản giới hạn, cách phát triển này khẳng định tuyên ngôn: số lượng nhường chỗ cho chất lượng, sự hiếm có tạo nên đẳng cấp riêng biệt.

Với những người đã tiến đủ xa trong sự nghiệp, nhu cầu về không gian sống phản chiếu rõ rệt tầm vóc cá nhân. The Rey Edition đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng đó thông qua hệ vật liệu hoàn thiện tuyển chọn khắt khe, tôn vinh vẻ sang trọng và đẳng cấp của kiến trúc thông tầng, đi cùng hệ tiện ích đặc quyền và không gian rộng mở, giúp chủ nhân tự do khẳng định gu thẩm mỹ và chuẩn mực sống mang dấu ấn riêng.

CUỘC SỐNG ĐA TẦNG KẾT NỐI TẠI THE REY EDITION

Mỗi ngày, The Rey Edition đưa triết lý sống tinh khiết vào từng nhịp sinh hoạt của cư dân và cộng đồng. Thiết kế duplex với hai tầng tạo nên hai lớp trải nghiệm rõ ràng: Lớp trải nghiệm chung – nơi gia đình quây quần, tiếp khách, gắn kết cảm xúc; và lớp trải nghiệm riêng – dành cho nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và giữ trọn riêng tư.

Sự phân lớp này giúp tránh chồng lấn giữa công việc – gia đình – cá nhân. Khi ranh giới giữa các vai trò ngày càng mờ, có một không gian giúp thiết lập ranh giới chính là kết nối thông minh với chính bản thân. Đồng thời, cấu trúc thông tầng cũng mở ra biên độ sáng tạo lớn cho nội thất, để mỗi chủ nhân tự do sắp đặt, ghi dấu phong cách riêng và biến nơi ở thành một không gian thực sự “thuộc về mình”.

Tinh thần quiet luxury thể hiện rõ trong cách The Rey Edition định hình trải nghiệm sống. Thiết kế thông tầng với trần cao lên đến 6,8m tạo ấn tượng quyến rũ về mặt thị giác, đồng thời tối ưu ánh sáng tự nhiên và đối lưu không khí.

Không gian được tổ chức theo chiều đứng, tạo nên độ thoáng hiếm gặp trong các khu căn hộ. Trần cao, ban công mở, tầm nhìn rộng đảm bảo mang lại cảm giác tự do, khoáng đạt cho đời sống thường nhật. Cách tổ chức này được đánh giá là phù hợp với các gia đình đa thế hệ hoặc những người làm việc cường độ cao.

Sự tinh khiết, vì thế, thấm đẫm vào trong chất lượng môi trường sống – thứ âm thầm tác động đến sức khỏe và trạng thái tinh thần mỗi ngày.

Cuộc sống tại The Rey Edition không dừng lại bên trong căn hộ. Chuỗi tiện ích của toàn dự án Rivea Residences được thiết kế như những “điểm chạm” cảm xúc, nơi cư dân kết nối với đa tầng giá trị.

Hệ sinh thái tiện ích “50+” tổ chức theo lớp không gian rõ ràng: 4 tầng hầm đỗ xe; 6 tầng khối đế thương mại – dịch vụ; 4 tầng cảnh quan sinh thái, cùng chuỗi tiện ích nội khu như bể bơi bốn mùa, golf 3D, phòng chiếu phim; sảnh tiếp đón cao gần 9m.

Các không gian mang tính gặp gỡ như clubhouse, sảnh lễ tân, vườn thượng uyển, gym và yoga được thiết kế như những điểm chạm tinh lọc, nơi cư dân tái tạo năng lượng cho bản thân, nuôi dưỡng thời gian chất lượng bên người thân hay giao lưu chọn lọc trong cộng đồng và kết nối hài hòa với thiên nhiên qua sắc xanh, ánh sáng và mặt nước.

Biểu tượng của kết nối tuyệt đối là cầu Khởi Nguyên ở tầng 35, dấu ấn kiến trúc mang ý nghĩa biểu tượng: kết nối hai tòa tháp, đồng thời kết nối các lớp trải nghiệm sống theo chiều cao, từ đời sống thường nhật đến những tầng cảm xúc sâu hơn.

Điểm nhấn Cầu Khởi Nguyên, nét kiến trúc đặc sắc của công trình.

Từ sự tinh khiết của không gian biệt lập, khoảng trời riêng đẳng cấp cho đến những kết nối đa tầng cảm xúc trong một hệ sinh thái khép kín, bộ sưu tập duplex The Rey Edition đặt trọng tâm vào triết lý và giá trị tinh thần của cư dân. Đây là một sản phẩm bất động sản hiếm hoi vừa nâng tầm chất lượng an cư, vừa tạo dựng môi trường chuẩn mực, đồng thời giúp con người đạt được sự cân bằng giữa công việc – gia đình – bản thân.