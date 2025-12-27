Giá vàng, bạc, bạch kim đều cao kỷ lục

Thị trường kim loại quý tiếp tục có một pha bùng nổ mới khi mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, với giá bạc vượt mốc 77 USD/oz, giá vàng và bạch kim cùng thiết lập đỉnh cao lịch sử mới...

Kỳ vọng lãi suất giảm và nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị vẫn là những chất xúc tác chính cho xu hướng tăng này.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (26/12) tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 54,4 USD/oz, tương đương tăng 1,21%, đạt 4.535 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay vượt 4.550 USD/oz, cao chưa từng có trong lịch sử.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 tăng 1,31%, chốt ở mức 4.562 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng 10,34%, chốt phiên ở mức 79,39 USD/oz. Giá palladium tăng hơn 13% và giá bạch kim tăng hơn 9,5%.

Hôm thứ Năm, thị trường tài chính Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh.

Năm nay, giá bạc đã tăng 167% do tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu, do Mỹ đưa bạc vào danh sách khoáng sản quan trọng và do dòng vốn đầu tư chảy mạnh vào kim loại quý này như một “hầm trú ẩn” song song với vàng. Với phiên tăng này, giá bạc và giá bạch kim cũng đều đang ở mức cao nhất mọi thời đại.

“Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2026, đồng USD yếu đi, và căng thẳng địa chính trị gia tăng đang làm gia tăng mức độ biến động giá trên thị trường kim loại quý với thanh khoản thấp. Đang có rủi ro về một đợt chốt lời cuối năm, nhưng xu hướng tăng vẫn còn mạnh” - Phó chủ tịch Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định.

Thị trường đang đặt cược khả năng Fed giảm lãi suất hai lần trong năm 2026, với đợt giảm đầu tiên diễn ra vào giữa năm, sau khi ngân hàng trung ương này có chủ tịch mới. Các nhà đầu tư tin rằng người được Tổng thống Donald Trump chọn để thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell khi ông hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026 sẽ là một người có chủ trương mềm mỏng về chính sách tiền tệ.

Về địa chính trị, Tổng thống Trump hôm thứ Năm cho biết Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào phiến quân Hồi giáo ở Tây Bắc Nigeria. Trong khi đó, căng thẳng Mỹ - Venezuela vẫn đang ở mức cao và các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Nga - Ukraine vẫn chưa có đột phá.

Tuần này, giá vàng giao ngay tăng 4,5%. Mức giá chốt tuần của vàng giao ngay quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank tương đương khoảng 144,2 triệu đồng/lượng, tăng 6,2 triệu đồng/lượng so với mức chốt của tuần trước.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 26.054 đồng (mua vào) và 26.384 đồng (bán ra), giảm 41 đồng ở chiều mua vào và giảm 21 đồng ở chiều bán ra so với đóng cửa tuần trước - theo website của ngân hàng này.

Trên thị trường thế giới, đồng USD cũng có một tuần mất giá. Chỉ số Dollar Index tăng gần 0,1% trong phiên ngày thứ Sáu nhưng giảm gần 0,4% trong cả tuần, đóng cửa ở mức 98,05 điểm. Trong vòng 1 tháng trở lại đây, chỉ số này đã giảm 1,55%.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 18,6 tấn vàng trong tuần này, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.071,1 tấn vàng. Trong phiên ngày thứ Sáu, quỹ mua ròng 2,8 tấn vàng.

“Giá bạc hoàn toàn có khả năng đạt 80 USD/oz trước khi kết thúc năm nay. Đối với giá vàng, mục tiêu tiếp theo là 4.686 USD/oz, và mốc 5.000 USD/oz có thể xuất hiện trong nửa đầu năm tới”, ông Grant nói.

Giá vàng đang trên đà tiến tới hoàn tất năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1979, nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed, xu hướng mua ròng của các ngân hàng trung ương, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng, và xu hướng phi đôla hóa. Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng gần 75%.

Diễn biến giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, việc giá vàng liên tục lập kỷ lục đang khiến người tiêu dùng ở khu vực châu Á có phần dè dặt. Theo hãng tin Reuters, cả giá vàng ở Trung Quốc và Ấn Độ trong tuần này đều thấp hơn so với giá vàng quốc tế. Trong đó, mức chiết khấu (discount) của giá vàng bán lẻ ở Ấn Độ so với giá quốc tế đang rộng nhất hơn 6 tháng, và mức chiết khẩu của giá vàng bán lẻ ở Trung Quốc so với giá quốc tế đã đạt tới mức rộng nhất 5 năm trong tuần trước rồi thu hẹp mạnh trong tuần này.

Giá vàng bán lẻ ở Ấn Độ tuần này thấp hơn tới 61 USD/oz so với giá vàng chính thức (tính bằng giá vàng quốc tế cộng thuế nhập khẩu 6% và thuế tiêu thụ 3%), từ chỗ thấp hơn tới 37 USD/oz vào tuần trước.

Tại Trung Quốc, giá vàng bán lẻ trong tuần này thấp hơn từ 15-30 USD/oz so với giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế, từ chỗ thấp hơn tới 64 USD/oz trong tuần trước.