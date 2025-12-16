Thứ trưởng Bộ Tài chính: Hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán theo các tiêu chuẩn bậc cao

Thứ trưởng đề nghị Uỷ ban Chứng khoán tập trung triển khai các nhiệm vụ trong tâm bao gồm triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm duy trì xếp hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam theo các tiêu chuẩn bậc cao...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2025, mặc dù chịu ảnh hưởng từ biến động chính trị, kinh tế quốc tế, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục giữ vững xu hướng tăng trưởng tích cực so với các thị trường trong khu vực. Đáng chú ý, thị trường ghi nhận dấu mốc quan trọng khi FTSE Russel chính thức công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi ghi nhận 5 điểm nhấn quan trọng, phản ánh rõ nét nỗ lực, tinh thần đoàn kết và quyết tâm của toàn ngành Chứng khoán trong năm 2025.

Thứ nhất, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì đà phát triển tích cực, với các chỉ số, thanh khoản, giá trị vốn hóa và số lượng nhà đầu tư tăng trưởng rõ nét, phản ánh rõ quy mô, chiều sâu và sức hấp dẫn ngày càng tăng của thị trường.

Thứ hai, hệ thống pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán tiếp tục được rà soát, củng cố và hoàn thiện. Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản pháp lý được ban hành năm 2025 đã tạo dựng khuôn khổ pháp lý ngày càng đồng bộ, minh bạch, hỗ trợ thị trường vận hành hiệu quả và phát triển lành mạnh.

Thứ ba, hệ thống công nghệ thông tin mới chính thức được đưa vào vận hành đã tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển dài hạn của thị trường, mở đường cho việc triển khai thêm các sản phẩm mới, đáp ứng quy mô ngày càng lớn của thị trường.

Thứ tư, thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, khẳng định vị thế và uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Thứ năm, kỷ luật, kỷ cương thị trường tiếp tục được tăng cường, các hành vi vi phạm đã được phát hiện và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, qua đó bảo đảm tính minh bạch của thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường, hướng tới mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh và bền vững.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh năm 2026, đất nước đứng trước bối cảnh phát triển mới, là năm mở đầu cho nhiệm kỳ 2026 – 2030. Điều này tạo nền tảng, dư địa thuận lợi cho sự phát triển và cũng đặt ra yêu cầu để thị trường chứng khoán đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển chung của nền kinh tế.

Trong năm 2026, Thứ trưởng đề nghị Uỷ ban Chứng khoán tập trung triển khai các nhiệm vụ trong tâm: tiếp tục rà soát và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho thị trường chứng khoán phát triển; triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm duy trì xếp hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam theo các tiêu chuẩn bậc cao; vận hành an toàn, nâng cao hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin của thị trường; tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ phục vụ quản lý, giám sát thị trường.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai các sản phẩm; tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở nhà đầu tư theo hướng chú trọng phát triển nhà đầu tư tổ chức, đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền nhà đầu tư; đẩy mạnh đối ngoại và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán.

Nhìn lại năm 2025, thị trường cổ phiếu tiếp tục tăng trưởng chỉ số và thanh khoản cao vượt trội so với nhiều thị trường trong khu vực. VN-Index tăng 38% so với cuối năm trước với giá trị giao dịch bình quân gần 29,44 nghìn tỷ đồng/phiên. Quy mô vốn hóa vượt 9,68 triệu tỷ đồng, tương đương 84,1% GDP ước tính năm 2024.

Thị trường trái phiếu tiếp tục tăng trưởng ổn định, với hơn 473 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt hơn 2,6 triệu tỷ đồng, tương đương 22,8% GDP ước tính năm 2024. Giá trị giao dịch tăng gần 27% so với năm trước, đạt gần 15 nghìn tỷ đồng/phiên.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, sự xuất hiện của hợp đồng tương lai chỉ số VN100 tạo thêm lựa chọn mới cho nhà đầu tư. Thanh khoản tiếp tục tăng trưởng tốt với khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 241 nghìn hợp đồng/phiên, tăng 14,3% so với năm trước.

Số lượng nhà đầu tư tiếp tục bùng nổ, vượt 11 triệu tài khoản, tăng 24,7% so với cuối năm 2024. Hoạt động huy động vốn qua thị trường chứng khoán ghi nhận sự tăng trưởng mạnh từ mảng chào bán, phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 142,33 nghìn tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. Huy động vốn cho ngân sách nhà nước ước đạt 313 nghìn tỷ đồng.