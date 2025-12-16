Thứ Ba, 16/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán theo các tiêu chuẩn bậc cao

Thu Minh

16/12/2025, 13:40

Thứ trưởng đề nghị Uỷ ban Chứng khoán tập trung triển khai các nhiệm vụ trong tâm bao gồm triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm duy trì xếp hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam theo các tiêu chuẩn bậc cao...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2025, mặc dù chịu ảnh hưởng từ biến động chính trị, kinh tế quốc tế, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục giữ vững xu hướng tăng trưởng tích cực so với các thị trường trong khu vực. Đáng chú ý, thị trường ghi nhận dấu mốc quan trọng khi FTSE Russel chính thức công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi ghi nhận 5 điểm nhấn quan trọng, phản ánh rõ nét nỗ lực, tinh thần đoàn kết và quyết tâm của toàn ngành Chứng khoán trong năm 2025.

Thứ nhất, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì đà phát triển tích cực, với các chỉ số, thanh khoản, giá trị vốn hóa và số lượng nhà đầu tư tăng trưởng rõ nét, phản ánh rõ quy mô, chiều sâu và sức hấp dẫn ngày càng tăng của thị trường.

Thứ hai, hệ thống pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán tiếp tục được rà soát, củng cố và hoàn thiện. Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản pháp lý được ban hành năm 2025 đã tạo dựng khuôn khổ pháp lý ngày càng đồng bộ, minh bạch, hỗ trợ thị trường vận hành hiệu quả và phát triển lành mạnh.

Thứ ba, hệ thống công nghệ thông tin mới chính thức được đưa vào vận hành đã tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển dài hạn của thị trường, mở đường cho việc triển khai thêm các sản phẩm mới, đáp ứng quy mô ngày càng lớn của thị trường.

Thứ tư, thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, khẳng định vị thế và uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Thứ năm, kỷ luật, kỷ cương thị trường tiếp tục được tăng cường, các hành vi vi phạm đã được phát hiện và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, qua đó bảo đảm tính minh bạch của thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường, hướng tới mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh và bền vững.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh năm 2026, đất nước đứng trước bối cảnh phát triển mới, là năm mở đầu cho nhiệm kỳ 2026 – 2030. Điều này tạo nền tảng, dư địa thuận lợi cho sự phát triển và cũng đặt ra yêu cầu để thị trường chứng khoán đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển chung của nền kinh tế.

Trong năm 2026, Thứ trưởng đề nghị Uỷ ban Chứng khoán tập trung triển khai các nhiệm vụ trong tâm: tiếp tục rà soát và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho thị trường chứng khoán phát triển; triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm duy trì xếp hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam theo các tiêu chuẩn bậc cao; vận hành an toàn, nâng cao hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin của thị trường; tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ phục vụ quản lý, giám sát thị trường.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai các sản phẩm; tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở nhà đầu tư theo hướng chú trọng phát triển nhà đầu tư tổ chức, đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền nhà đầu tư; đẩy mạnh đối ngoại và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán.

Nhìn lại năm 2025, thị trường cổ phiếu tiếp tục tăng trưởng chỉ số và thanh khoản cao vượt trội so với nhiều thị trường trong khu vực. VN-Index tăng 38% so với cuối năm trước với giá trị giao dịch bình quân gần 29,44 nghìn tỷ đồng/phiên. Quy mô vốn hóa vượt 9,68 triệu tỷ đồng, tương đương 84,1% GDP ước tính năm 2024.

Thị trường trái phiếu tiếp tục tăng trưởng ổn định, với hơn 473 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt hơn 2,6 triệu tỷ đồng, tương đương 22,8% GDP ước tính năm 2024. Giá trị giao dịch tăng gần 27% so với năm trước, đạt gần 15 nghìn tỷ đồng/phiên.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, sự xuất hiện của hợp đồng tương lai chỉ số VN100 tạo thêm lựa chọn mới cho nhà đầu tư. Thanh khoản tiếp tục tăng trưởng tốt với khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 241 nghìn hợp đồng/phiên, tăng 14,3% so với năm trước.

Số lượng nhà đầu tư tiếp tục bùng nổ, vượt 11 triệu tài khoản, tăng 24,7% so với cuối năm 2024. Hoạt động huy động vốn qua thị trường chứng khoán ghi nhận sự tăng trưởng mạnh từ mảng chào bán, phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 142,33 nghìn tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. Huy động vốn cho ngân sách nhà nước ước đạt 313 nghìn tỷ đồng.

Khối ngoại bất ngờ bắt đáy gom ròng gần 700 tỷ, cá nhân tranh thủ cắt lỗ

21:55, 15/12/2025

Khối ngoại bất ngờ bắt đáy gom ròng gần 700 tỷ, cá nhân tranh thủ cắt lỗ

Định giá nhiều nhóm ngành đã về sát đáy

19:03, 15/12/2025

Định giá nhiều nhóm ngành đã về sát đáy

Các ETF ngoại sắp mua vào hàng chục triệu cổ phiếu chứng khoán

14:07, 15/12/2025

Các ETF ngoại sắp mua vào hàng chục triệu cổ phiếu chứng khoán

Từ khóa:

công nghệ thông tin thị trường hệ thống pháp luật chứng khoán huy động vốn ngân sách nhà nước năm 2025 năm 2026 Nâng hạng chứng khoán nâng hạng FTSE Russell tăng trưởng cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Chủ đề:

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Cổ phiếu trụ tiếp tục suy yếu, VN-Index trượt dần về mốc 1600 điểm

Cổ phiếu trụ tiếp tục suy yếu, VN-Index trượt dần về mốc 1600 điểm

Toàn bộ 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index còn lại duy nhất MBB là xanh. Nhóm này tạo sức ép đáng kể lên chỉ số cũng như tâm lý chung. Số mã đỏ trên sàn HoSE đang nhiều gấp 2,2 lần số xanh và cả trăm cổ phiếu giảm quá 1%.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì cổ phiếu AI bị nghi ngờ, giá dầu cũng đi xuống

Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì cổ phiếu AI bị nghi ngờ, giá dầu cũng đi xuống

Thị trường chứng khoán Mỹ mất điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (15/12), khi các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục đương đầu áp lực bán...

5 câu hỏi về lãi suất của ECB trong năm 2026

5 câu hỏi về lãi suất của ECB trong năm 2026

Ngày thứ Năm tuần này, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tiến hành cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2025. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các nhà giao dịch trên thị trường tài chính đột nhiên tính đến khả năng ECB tăng lãi suất trong năm 2026...

Giá vàng tụt khỏi đỉnh sau tin tốt về đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Giá vàng tụt khỏi đỉnh sau tin tốt về đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Tiến bộ trong đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine có vẻ đang khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro suy yếu...

Đà giảm VN-Index đã có phần chững lại để thăm dò cung cầu

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/12/2025

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Thế giới

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

eMagazine

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Thế giới

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Xuất khẩu sang Mỹ của Ấn Độ tăng bất chấp áp lực thuế quan

Thế giới

2

Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Dân sinh

3

Trung Quốc thống trị 90% nghiên cứu công nghệ chiến lược, gồm hạt nhân, vệ tinh, AI

Kinh tế số

4

Nhật Bản lần đầu “siết” Big Tech: Luật mới sẽ thay đổi điều gì?

Kinh tế số

5

Những mắt xích thầm lặng tạo nên giải pháp chuyển phát uy tín, chất lượng của 247Express

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy