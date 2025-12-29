Hà Nội lập Thiết kế đô thị riêng tuyến phố Thái Hà

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 6467/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Thiết kế đô thị riêng tuyến phố Thái Hà, tỷ lệ 1/500. Phạm vi nghiên cứu thuộc địa giới hành chính của phường Ô Chợ Dừa và Đống Đa, với tổng diện tích 26,46ha…

Theo Quyết định, phạm vi nghiên cứu lập Thiết kế đô thị riêng tuyến phố Thái Hà, tỷ lệ 1/500 thuộc địa giới hành chính của các phường Ô Chợ Dừa và Đống Đa. Tuyến nghiên cứu có điểm đầu là nút giao thông với phố Láng Hạ (phía Tây Bắc), điểm cuối là nút giao thông với phố Tây Sơn (phía Đông Nam).

Cụ thể, phạm vi nghiên cứu gồm phần đường giao thông tuyến phố Thái Hà và khu vực tối thiểu 50m mỗi bên, tính từ phía ngoài chỉ giới đường đỏ của tuyến phố. Ranh giới lập thiết kế đô thị gồm phần đường giao thông tuyến phố Thái Hà và lấy hết ranh giới thửa đất giáp với chỉ giới đường đỏ. Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 26,46ha, trong đó, diện tích khu đất lập đồ án thiết kế đô thị 11,98ha; với chiều dài tuyến 1,27 km.

Đồ án nhằm cụ thể hoá định hướng của Quy hoạch phân khu đô thị H1-3 tỷ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 19/3/2021; phù hợp các quy hoạch đã được phê duyệt và các dự án đầu tư đã và đang triển khai trong khu vực.

Đồng thời, đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa giữa khu vực xây mới và khu vực cải tạo chỉnh trang, tái thiết đô thị, không phá vỡ cấu trúc không gian kiến trúc tuyến phố Thái Hà. Kết nối hài hòa không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh, đặc biệt tại các khu vực tiếp giáp với các nút giao thông.

Về nguyên tắc thiết kế đô thị, đồ án tập trung phân tích và đề xuất các chỉ tiêu, giải pháp quy hoạch dự kiến áp dụng cho tuyến phố và các nút giao thông, quảng trường; định hướng, đưa ra những yêu cầu về chỉ tiêu quy hoạch, như: số tầng cao, mật độ xây dựng, khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ, khoảng cách xây dựng công trình so với ranh giới đất... cho từng loại công trình trong phạm vi nghiên cứu, tuân thủ định hướng quy hoạch cấp trên được duyệt, các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

Đồng thời, đồ án hướng tới chuẩn hóa các quy định đối với khu vực dân cư hiện có cải tạo chỉnh trang; định hình tiêu chí, yêu cầu, nguyên tắc (bắt buộc) đối với công trình kiến trúc điểm nhấn. Theo đó, khuyến khích giảm mật độ xây dựng; tăng khoảng lùi, khoảng cách xây dựng công trình, tỷ lệ cây xanh trên mặt đứng, mái, xác định màu sắc, vật liệu chủ đạo các công trình trên tuyến đường...; đảm bảo ngôn ngữ, hình khối, không gian, hài hòa tổng thể khu vực. Các nội dung liên quan đến quảng cáo, biển hiệu, hệ thống thông tin liên lạc, tiện ích đô thị, vùng bảo vệ các công trình di tích... trên dọc tuyến phố cũng được đảm bảo trật tự văn minh đô thị, hướng tới sự phát triển bền vững, an toàn và tiện nghi.

Ngoài ra, đồ án đề xuất giải pháp quy hoạch đảm bảo kết nối các phương tiện giao thông công cộng, tổ chức khai thác các điểm đỗ xe, đảm bảo đồng bộ, khắc phục được những vấn đề tồn tại về môi trường, giao thông… trên tuyến phố. Đảm bảo kết nối không gian cây xanh dọc tuyến phố và không gian mở của đô thị, không làm ảnh hưởng công trình hạ tầng đô thị; tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch, thiết kế cây xanh đô thị.

UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ và quy định quản lý đồ án Thiết kế đô thị riêng tuyến phố Thái Hà, tỷ lệ 1/500 tại các phường Ô Chợ Dừa, phường Đống Đa phù hợp với Quyết định; Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Chủ tịch UBND các phường Đống Đa, Ô Chợ Dừa chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm tra, quản lý, giám sát xây dựng theo Thiết kế đô thị, xử lý các trường hợp xây dựng sai thiết kế đô thị theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.